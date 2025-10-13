Lotnisko w Katowicach z rekordową liczbą pasażerów. Czartery motorem wzrostu

We wrześniu linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa przewiozły w ramach katowickiej siatki połączeń regularnych 344,8 tysiąca pasażerów, o 14 procent więcej, porównując rok do roku. Z lotów czarterowych skorzystało 530,1 tysiąca pasażerów, czyli 10,8 procent więcej – informuje rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.

We wrześniu 2025 roku w Katowice Airport miało miejsce 6 161 startów i lądowań statków powietrznych, czyli o 635 więcej (+11,5 procent) w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Świetne trzy kwartały na lotnisku w Katowicach

Wraz ze wrześniem dobiegł końca trzeci kwartał 2025 r. Od początku roku do końca września w Katowice Airport obsłużono rekordowe 5,8 miliona pasażerów. Wzrost sięgnął 724 tysięcy, czyli 14,2 procent. W tym czasie 2,66 miliona podróżnych skorzystało z podróży liniami regularnymi, o 11,4 procent więcej, a 3,1 miliona z rejsów czarterowych, co dało wzrost o 15,9 procent w porównaniu z tym samym czasem w 2024 roku.

Od stycznia do września br. pasażerowie najczęściej wybierali rejsy regularne do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Mediolanu-Bergamo i na Maltę, podczas gdy w ramach siatki połączeń czarterowych najwięcej podróżnych poleciało do Antalyi, Marsa Alam, Hurghady, na Dżerbę i do Szarm el-Szejk.

W trakcie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku w Katowice Airport miało miejsce 42 507 startów i lądowań o 4 224 więcej (+11 procent) niż rok wcześniej.