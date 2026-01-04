Reklama

Zima w Amsterdamie. KLM odwołał prawie 300 lotów, w tym do Polski. Co z rejsami LOT-u?

Zimowa pogoda dezorganizuje drugi dzień ruch lotniczy w Amsterdamie. Sytuacja na lotnisku Schiphol się zaostrza w niedzielę jeszcze więcej odwołanych lotów. KLM anulował dziś prawie 300 lotów, w tym rejsy do Polski.

Publikacja: 04.01.2026 10:50

Na lotnisku utknęło wielu psażerów, których loty odwołano

Na lotnisku utknęło wielu psażerów, których loty odwołano

Foto: PAP/EPA, Koen van Weel

Andrzej Pawluszek

Jeszcze w sobotę informowano o 200 odwołanych połączeniach, tymczasem niedzielny bilans okazał się jeszcze gorszy. Tym razem KLM zdecydował się skasować aż 295 lotów z 900 zaplanowanych na ten dzień, co pokazuje skalę problemu na jednym z największych lotnisk Europy. Wśród anulowanych połączeń znalazły się trzy rejsy do Warszawy. 

Czytaj więcej

Niechciani pasażerowie samolotów KLM – od pluskiew po szczura nad Atlantykiem
Linie Lotnicze
Niechciani pasażerowie samolotów KLM – od pluskiew po szczura nad Atlantykiem

LOT nie daje za wygraną, lata do Amsterdamu

Dobra wiadomość dla podróżujących LOT-em: połączenia tego przewoźnika między Amsterdamem a Warszawą – według porannych informacji – odbywają się planowo. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i może zmienić się w każdej chwili.

Przyczyną chaosu jest pogoda. W całej Holandii obowiązuje żółty alert ogłoszony przez Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI). Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, gołoledzią i przymrozkami przedłużono co najmniej do wtorku. Meteorolodzy nie zapowiadają szybkiej poprawy.

Rzecznik lotniska Schiphol zapewnia, że służby pracują bez przerwy, aby utrzymać operacyjność portu. „Ekipa odśnieżająca pracowała całą noc” – podkreślił, zaznaczając jednak, że mimo tych działań przepustowość lotniska pozostaje poważnie ograniczona. Pasażerowie lotów, które formalnie nie zostały odwołane, muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Latanie przez Amsterdam zdrożeje. Holandia drastycznie podnosi podatek lotniczy
Lotniska
Latanie przez Amsterdam zdrożeje. Holandia drastycznie podnosi podatek lotniczy

Pasażerowie utknęli na lotnisku 

Sytuacja w terminalach jest trudna. Holenderskie media informują, że część podróżnych utknęła na lotnisku na wiele godzin, a niektórzy spędzili tam noc. W odpowiedzi na kryzys obsługa rozdaje pasażerom koce i poduszki, starając się zapewnić minimum komfortu osobom oczekującym na informacje o dalszej podróży.

„Jesteśmy zajęci przebukowaniem pasażerów na najbliższe dostępne loty. Spodziewamy się, że te warunki pogodowe utrzymają się przez cały weekend i że dojdzie do kolejnych odwołań” – poinformował rzecznik KLM.

Podróżnym planującym wylot lub przesiadkę w Amsterdamie w najbliższych dniach zaleca się regularne sprawdzanie statusu lotów oraz kontakt z liniami lotniczymi jeszcze przed przyjazdem na lotnisko. Obecne prognozy wskazują, że poważne utrudnienia mogą potrwać co najmniej kilka kolejnych dni.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Holandia Amsterdam lotnisko KLM Schiphol
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Amsterdam Airport Schiphol
Lotniska
Paraliż lotniska w Amsterdamie, 200 odwołanych lotów. "To dopiero początek problemów"
Polskie Porty Lotnicze ogłosiły przetarg na przebudowę terminala Lotniska Chopina wraz pirsem połudn
Lotniska
Lotnisko Chopina ogłosiło przetarg na rozbudowę. Kiedy skorzystają pierwsi pasażerowie?
Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”
Lotniska
Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Latanie przez Amsterdam zdrożeje. Holandia drastycznie podnosi podatek lotniczy
Lotniska
Latanie przez Amsterdam zdrożeje. Holandia drastycznie podnosi podatek lotniczy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama