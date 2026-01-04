Zima w Amsterdamie. KLM odwołał prawie 300 lotów, w tym do Polski. Co z rejsami LOT-u?

Aktualizacja: 04.01.2026 17:18 Publikacja: 04.01.2026 10:50
Na lotnisku utknęło wielu psażerów, których loty odwołano
Foto: PAP/EPA, Koen van Weel
Jeszcze w sobotę informowano o 200 odwołanych połączeniach, tymczasem niedzielny bilans okazał się jeszcze gorszy. Tym razem KLM zdecydował się skasować aż 295 lotów z 900 zaplanowanych na ten dzień, co pokazuje skalę problemu na jednym z największych lotnisk Europy. Wśród anulowanych połączeń znalazły się trzy rejsy do Warszawy.
Dobra wiadomość dla podróżujących LOT-em: połączenia tego przewoźnika między Amsterdamem a Warszawą – według porannych informacji – odbywają się planowo. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i może zmienić się w każdej chwili.
Przyczyną chaosu jest pogoda. W całej Holandii obowiązuje żółty alert ogłoszony przez Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI). Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, gołoledzią i przymrozkami przedłużono co najmniej do wtorku. Meteorolodzy nie zapowiadają szybkiej poprawy.
Rzecznik lotniska Schiphol zapewnia, że służby pracują bez przerwy, aby utrzymać operacyjność portu. „Ekipa odśnieżająca pracowała całą noc” – podkreślił, zaznaczając jednak, że mimo tych działań przepustowość lotniska pozostaje poważnie ograniczona. Pasażerowie lotów, które formalnie nie zostały odwołane, muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami.
Sytuacja w terminalach jest trudna. Holenderskie media informują, że część podróżnych utknęła na lotnisku na wiele godzin, a niektórzy spędzili tam noc. W odpowiedzi na kryzys obsługa rozdaje pasażerom koce i poduszki, starając się zapewnić minimum komfortu osobom oczekującym na informacje o dalszej podróży.
„Jesteśmy zajęci przebukowaniem pasażerów na najbliższe dostępne loty. Spodziewamy się, że te warunki pogodowe utrzymają się przez cały weekend i że dojdzie do kolejnych odwołań” – poinformował rzecznik KLM.
Podróżnym planującym wylot lub przesiadkę w Amsterdamie w najbliższych dniach zaleca się regularne sprawdzanie statusu lotów oraz kontakt z liniami lotniczymi jeszcze przed przyjazdem na lotnisko. Obecne prognozy wskazują, że poważne utrudnienia mogą potrwać co najmniej kilka kolejnych dni.
