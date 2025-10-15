Podróże Europejczyków. Polacy wśród mistrzów odwiedzania stron rodzinnych

Aktualizacja: 15.10.2025 03:11 Publikacja: 15.10.2025 01:19
Najwięcej Polacy odwiedzają własny kraj
Z tego 850 milionów to podróże krajowe (71 procent), a 250 milionów – zagraniczne w obrębie UE (21 procent). Łącznie więc aż 92 procent wszystkich wyjazdów odbyło się w granicach Unii.
Najbardziej lokalnymi turystami okazali się Rumuni - 90 procent zadeklarowało pozostanie w kraju. Tuż za nimi znaleźli się Hiszpanie (88 procent), a dalej Francuzi, Portugalczycy i Grecy (po 85 procent).
Na drugim biegunie są mieszkańcy Luksemburga z jedynie 5 procentami podróży wewnątrz kraju. Po nich Belgowie, których zaledwie 23 procent nie wypuszcza się zwykle poza ojczyznę i Maltańczycy, wśród których jedynie 35 procent deklaruje, że wystarczy im własna wyspa. Pozostali zdecydowanie częściej wybierają wyjazdy zagraniczne.
Na tle Europy Polacy plasują się w grupie krajów, w której dominują podróże krajowe – około 75–80 procent wszystkich wyjazdów. To wynik powyżej średniej unijnej, wskazujący na silne przywiązanie do krajowej oferty turystycznej i rosnącej atrakcyjności Polski.
Jednocześnie coraz częstsze podróże zagraniczne potwierdzają wzrost mobilności i dochodów gospodarstw domowych.
Podróże Europejczyków po Europie – jak rozkładają się proporcje podróży krajowych i zagranicznych?
Choć podróże krajowe są liczniejsze, to więcej wydajemy na wyjazdy zagraniczne. W 2024 roku mieszkańcy Unii Europejskiej przeznaczyli na nie 360,7 miliarda euro, wobec 257,2 miliarda euro wydanych na podróże w kraju.
W obu wypadkach największe pozycje w budżetach turystycznych stanowiły zakwaterowanie i transport – odpowiednio 33,9 procent i 21,3 procent w podróżach krajowych i 35,4 procent i 31,9 procent w zagranicznych.
Dane Eurostatu potwierdzają, że europejska turystyka wciąż opiera się na podróżach bliskich geograficznie – mieszkańcy Unii wolą odkrywać własny kontynent niż wyjeżdżać poza Europę.
