Podróże Europejczyków. Polacy wśród mistrzów odwiedzania stron rodzinnych

Z tego 850 milionów to podróże krajowe (71 procent), a 250 milionów – zagraniczne w obrębie UE (21 procent). Łącznie więc aż 92 procent wszystkich wyjazdów odbyło się w granicach Unii.

Najbardziej lokalnymi turystami okazali się Rumuni - 90 procent zadeklarowało pozostanie w kraju. Tuż za nimi znaleźli się Hiszpanie (88 procent), a dalej Francuzi, Portugalczycy i Grecy (po 85 procent).

Im większy kraj, tym więcej do zwiedzania

Na drugim biegunie są mieszkańcy Luksemburga z jedynie 5 procentami podróży wewnątrz kraju. Po nich Belgowie, których zaledwie 23 procent nie wypuszcza się zwykle poza ojczyznę i Maltańczycy, wśród których jedynie 35 procent deklaruje, że wystarczy im własna wyspa. Pozostali zdecydowanie częściej wybierają wyjazdy zagraniczne.

Na tle Europy Polacy plasują się w grupie krajów, w której dominują podróże krajowe – około 75–80 procent wszystkich wyjazdów. To wynik powyżej średniej unijnej, wskazujący na silne przywiązanie do krajowej oferty turystycznej i rosnącej atrakcyjności Polski.