Podróże Europejczyków. Polacy wśród mistrzów odwiedzania stron rodzinnych

Mieszkańcy Europy coraz częściej podróżują, ale głównie po własnym kontynencie – wynika z opublikowanych właśnie danych Eurostatu. W 2024 roku mieszkańcy Unii Europejskiej odbyli 1,19 miliarda podróży, czyli o 4,4 procent więcej niż rok wcześniej.

Publikacja: 15.10.2025 01:19

Najwięcej Polacy odwiedzają własny kraj

Najwięcej Polacy odwiedzają własny kraj

Foto: Filip Frydrykiewicz

Andrzej Pawluszek

Z tego 850 milionów to podróże krajowe (71 procent), a 250 milionów – zagraniczne w obrębie UE (21 procent). Łącznie więc aż 92 procent wszystkich wyjazdów odbyło się w granicach Unii.

Twierdza Srebrna Góra ze złotym certyfikatem POT. "Różowe okulary, ale i pot, krew i łzy"

Najbardziej lokalnymi turystami okazali się Rumuni - 90 procent zadeklarowało pozostanie w kraju. Tuż za nimi znaleźli się Hiszpanie (88 procent), a dalej Francuzi, Portugalczycy i Grecy (po 85 procent).

Im większy kraj, tym więcej do zwiedzania

Na drugim biegunie są mieszkańcy Luksemburga z jedynie 5 procentami podróży wewnątrz kraju. Po nich Belgowie, których zaledwie 23 procent nie wypuszcza się zwykle poza ojczyznę i Maltańczycy, wśród których jedynie 35 procent deklaruje, że wystarczy im własna wyspa. Pozostali zdecydowanie częściej wybierają wyjazdy zagraniczne.

Na tle Europy Polacy plasują się w grupie krajów, w której dominują podróże krajowe – około 75–80 procent wszystkich wyjazdów. To wynik powyżej średniej unijnej, wskazujący na silne przywiązanie do krajowej oferty turystycznej i rosnącej atrakcyjności Polski.

Jednocześnie coraz częstsze podróże zagraniczne potwierdzają wzrost mobilności i dochodów gospodarstw domowych.

Podróże Europejczyków po Europie – jak rozkładają się proporcje podróży krajowych i zagranicznych?

Foto: Eurostat

Zagranica kosztuje drożej

Choć podróże krajowe są liczniejsze, to więcej wydajemy na wyjazdy zagraniczne. W 2024 roku mieszkańcy Unii Europejskiej przeznaczyli na nie 360,7 miliarda euro, wobec 257,2 miliarda euro wydanych na podróże w kraju.

W obu wypadkach największe pozycje w budżetach turystycznych stanowiły zakwaterowanie i transport – odpowiednio 33,9 procent i 21,3 procent w podróżach krajowych i 35,4 procent i 31,9 procent w zagranicznych.

Dane Eurostatu potwierdzają, że europejska turystyka wciąż opiera się na podróżach bliskich geograficznie – mieszkańcy Unii wolą odkrywać własny kontynent niż wyjeżdżać poza Europę.

W tym roku padnie nowy rekord – ponad 10 milionów klientów biur podróży

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Polska Turystyka

