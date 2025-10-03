Twierdza Srebrna Góra ze złotym certyfikatem POT. "Różowe okulary, ale i pot, krew i łzy"

Twierdza Srebrna Góra zyskała Złoty Certyfikat POT 2025 – najważniejszą nagrodę dla produktów turystycznych atrakcji (miejsc, obiektów i wydarzeń), przyznawaną tylko jedną w roku po długim procesie wyłaniania kandydatów. Chodzi o atrakcje, które wyznaczają trendy w turystyce i zachwycają odwiedzających.

Reklama Reklama

Uroczysta gala rozstrzygnięcia 22. edycji konkursu odbyła się podczas Targów Tour Salon 2025 w Poznaniu. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała łącznie 14 wyjątkowych atrakcji. Uczestniczyli w niej minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke i wiceprezes POT Małgorzata Wilka-Grzywna.

„Trzeba było różowych okularów, żeby dostrzec potencjał miejsca”

Jak mówiły odbierając nagrodę prezeska należącej do gminy Stoszowice spółki Twierdza Srebrna Góra Emilia Pawnuk i wójt tej gminy Katarzyna Ruskowska, zamienienie zaniedbanego XVIII-wiecznego obiektu w atrakcję turystyczną wymagało ogromnej determinacji. Pruska twierdza jest największą górską budowlą obronną w Europie. Leży na powierzchni 100 hektarów. Jeszcze kilka lat temu udostępnionych do zwiedzania było zaledwie 10 procent obiektu, dzisiaj jest to 100 procent. Twierdzę można zwiedzać z przewodnikami w strojach pruskich żołnierzy trzema trasami. Można w niej także przenocować (hostel liczy 63 łóżka), zjeść (jest restauracja) i obejrzeć pokaz strzelania z broni czarnoprochowej, warsztaty rękodzielników (kowala, bednarza, kołodzieja, garncarza) i spróbować regionalnych wyrobów. – Tchnęliśmy w to miejsce nowe życie, ale zarazem staramy się odtworzyć ducha dawnej twierdzy – wyjaśnia Pawnuk.

Na inwestycje spółka pozyskała pieniądze ze źródeł samorządowych, unijnych i norweskich. Mimo dużego obciążenia spłatą dotacji i kredytów udaje jej się zamykać rok z zyskiem.