Twierdza Srebrna Góra ze złotym certyfikatem POT. "Różowe okulary, ale i pot, krew i łzy"

Srebrna Góra wygrała ostateczną rozgrywkę, pokonując Zamek Moszna i Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku z pozostałych nominowanych do tego tytułu w tym roku
Foto: Filip Frydrykiewicz
Twierdza Srebrna Góra zyskała Złoty Certyfikat POT 2025 – najważniejszą nagrodę dla produktów turystycznych atrakcji (miejsc, obiektów i wydarzeń), przyznawaną tylko jedną w roku po długim procesie wyłaniania kandydatów. Chodzi o atrakcje, które wyznaczają trendy w turystyce i zachwycają odwiedzających.
Uroczysta gala rozstrzygnięcia 22. edycji konkursu odbyła się podczas Targów Tour Salon 2025 w Poznaniu. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała łącznie 14 wyjątkowych atrakcji. Uczestniczyli w niej minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke i wiceprezes POT Małgorzata Wilka-Grzywna.
Jak mówiły odbierając nagrodę prezeska należącej do gminy Stoszowice spółki Twierdza Srebrna Góra Emilia Pawnuk i wójt tej gminy Katarzyna Ruskowska, zamienienie zaniedbanego XVIII-wiecznego obiektu w atrakcję turystyczną wymagało ogromnej determinacji. Pruska twierdza jest największą górską budowlą obronną w Europie. Leży na powierzchni 100 hektarów. Jeszcze kilka lat temu udostępnionych do zwiedzania było zaledwie 10 procent obiektu, dzisiaj jest to 100 procent. Twierdzę można zwiedzać z przewodnikami w strojach pruskich żołnierzy trzema trasami. Można w niej także przenocować (hostel liczy 63 łóżka), zjeść (jest restauracja) i obejrzeć pokaz strzelania z broni czarnoprochowej, warsztaty rękodzielników (kowala, bednarza, kołodzieja, garncarza) i spróbować regionalnych wyrobów. – Tchnęliśmy w to miejsce nowe życie, ale zarazem staramy się odtworzyć ducha dawnej twierdzy – wyjaśnia Pawnuk.
Na inwestycje spółka pozyskała pieniądze ze źródeł samorządowych, unijnych i norweskich. Mimo dużego obciążenia spłatą dotacji i kredytów udaje jej się zamykać rok z zyskiem.
– Potrzeba było różowych okularów, żeby widzieć potencjał tego miejsca, ale i po to, by zmagać się z trudnościami. Czasem przychodziło zwątpienie, staliśmy na skraju bankructwa. Uderzały w nas pandemia, wojna za wschodnią granicą, gwałtowny wzrost cen, a ostatnio powódź. Na szczęście zawsze wychodzimy na prostą – opowiada Pawnuk.
Dzisiaj Twierdza przyjmuje 140 tysięcy gości rocznie, w tym z zagranicy (najwięcej z Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Kanady), a spółka planuje już, jak spowodować, żeby było ich jeszcze więcej.
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, realizowany przez POT we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi, ma na celu podnoszenie jakości i konkurencyjności polskiej oferty. Przyznane Certyfikaty są dowodem uznania dla miejsc i inicjatyw, które łączą tradycję, nowoczesność oraz pasję do odkrywania piękna i historii Polski, budując wizerunek kraju jako niezwykłego kierunku podróży.
Obiekt, który uzyskał Złoty Certyfikat zostanie nagrodzony kampanią promocyjną o wartości 250 tysięcy złotych, organizowaną przez POT.
Absolutnym zwycięzcą tegorocznej edycji została Twierdza Srebrna Góra, która otrzymała prestiżowy Złoty Certyfikat 2025.
Tytuł Turystyczne Odkrycie roku 2025 trafił do Muzeum Fabryka Czekolady E. Wedel, a wyróżnienie w tej kategorii dostała Świętokrzyska Zagroda Kultury - Harmonia.
Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2025 roku trafiły do:
Wyróżnienia w konkursie dostały także: Aflopark – Ogrody Grażyny i Andrzeja Furmanów i Koronacja Królewska – Festiwal Kultury Słowiańskiej.
Certyfikat internautów powędrował do Aflopark – Ogrody Grażyny i Andrzeja Furmanów.
– To już dwudziesta druga edycja konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2025. Przyznane nagrody i wyróżnienia niewątpliwie są bardzo ważne dla poszczególnych laureatów, jednak mają one także nieocenione znaczenie dla rozwoju polskiej branży turystycznej – mówił Rafał Szmytke.
– Liczba zgłoszeń oraz wspaniały poziom, jaki reprezentują wszystkie zgłaszane do Konkursu atrakcje turystyczne, są doskonałym dowodem na różnorodność i wysoką jakość polskiej oferty turystycznej. Certyfikaty POT trafiają w ręce gospodarzy inicjatyw, które stanowią wzorcowe przykłady atrakcji godnych uwagi i promocji na rynku krajowym oraz międzynarodowym – dodał.
Za wybór zwycięzców odpowiadała kapituła złożona ze specjalistów z dziedziny turystyki, marketingu, promocji, środowisk naukowych i mediów. Certyfikaty POT przyznawane są w kategoriach takich, jak wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych, obiekt, szlak i miejsce/obszar.
