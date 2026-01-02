Bukareszt nałożył podatek na turystów. „Wzmocni promocję”

Aktualizacja: 02.01.2026 13:39 Publikacja: 02.01.2026 12:40
Bukareszt, pałac parlamentu
Foto: PAP/Alamy, Marco Taliani de Marchio / Alamy Stock Photo
Podatek wynosi 10 lei (równowartość 8 złotych) za noc i jest pobierany we wszystkich rodzajach obiektów zakwaterowania - od hoteli, przez hostele, pensjonaty, apartamenty po kempingi.
Jego poborem zajmują się dostawcy usług zakwaterowania, czyli gestorzy bazy noclegowej, ale i platformy rezerwacyjne i biura podróży.
Władze Bukaresztu przewidują, że do miejskiej kasy wpłynie z tego tytułu 15 milionów lei (12,5 miliona złotych, niecałe 3 miliony euro). Pieniądze chcą przeznaczyć między innymi na wzmocnienie promocji Bukaresztu jako destynacji turystycznej, co ma się przełożyć na zwiększenie liczby turystów odwiedzających metropolię, wydłużyć czas ich pobytu w mieście, a w konsekwencji zwiększyć dochody branży turystycznej i poprawić jakość obsługi turystów, na przykład poprzez zwiększenie inwestycji w infrastrukturę.
Podobnie jak w innych miastach Europy, które zdecydowały się opodatkować noclegi gości, bukaresztańska branża turystyczna jest podzielona w kwestii wprowadzenia opłaty. Federacja Rumuńskiego Przemysłu Hotelarskiego zauważa, że władze stolicy zaproponowały podatek bez konsultacji z sektorem prywatnym i „bez przedstawienia przejrzystego planu wykorzystania zebranych środków”, co może prowadzić do tego, że środki uzyskane z jego poboru nie będą wykorzystane adekwatnie do rzeczywistych potrzeb, a zatem wyznaczone cele nie zostaną osiągnięte.
„Turystyka potrzebuje partnerstwa, a nie administracyjnej improwizacji” – cytuje oficjalne stanowisko Federacji portal News.ro.
Jak informuje portal travelandtourworld.com, to nie pierwszy raz, kiedy stolica Rumunii wprowadza podatek dla odwiedzających miasto. W 2017 roku implementowano tu podobną daninę, zobowiązując nocujących w Budapeszcie do płacenia 1 procenta ceny zakwaterowania. Do budżetu miasta wpłynęło wówczas około miliona euro, jednak wszystkie środki przeznaczono na rozwijanie turystyki, co skłoniło władze miasta do wycofania daniny.
Bukareszt to lokomotywa turystyczna Rumunii. Statystyki wskazują, że z 14,4 milionów turystów, którzy odwiedzili ten kraj w 2024 roku, niecałe 2 miliony przyjechało właśnie do stolicy.
Bukareszt jest ceniony za wyjątkową atmosferę i kulturę. Turystów przyciąga do miasta również niezwykła architektura zdradzająca burzliwe dzieje tego ośrodka. Do najchętniej odwiedzanych obiektów w mieście zalicza się Ateneum Rumuńskie (obecnie siedziba filharmonii), Pałac Królewski, dziś siedzibę Narodowego Centrum Sztuki, i monumentalny Pałac Parlamentu, jeden z największych na świecie obiektów użyteczności publicznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Co łączy Roberta De Niro, Lionela Messiego i Bono? Choć wywodzą się ze świata kina, sportu i muzyki, dziś łączy...
Pogoda w tym roku nie rozpieszczała, ceny rosły, a mimo to Polacy podróżowali częściej niż kiedykolwiek. Urlop p...
Rok 2025 okazał się dla branży noclegowej znacznie trudniejszy niż zakładano – wynika z ankiety Nocowanie.pl. Ni...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Zachodniopomorscy hotelarze donoszą o rekordowym zainteresowaniu wypoczynkiem nad Bałtykiem w okresie świąteczno...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas