Bukareszt nałożył podatek na turystów. „Wzmocni promocję”

Od tego roku turyści nocujący w Bukareszcie są zobowiązani uiścić podatek turystyczny. To efekt uchwały, którą radni przegłosowali pod koniec grudnia 2025 roku.

Publikacja: 02.01.2026 12:40

Bukareszt, pałac parlamentu

Foto: PAP/Alamy, Marco Taliani de Marchio / Alamy Stock Photo

Pela Krzyżewska

Podatek wynosi 10 lei (równowartość 8 złotych) za noc i jest pobierany we wszystkich rodzajach obiektów zakwaterowania - od hoteli, przez hostele, pensjonaty, apartamenty po kempingi.

Jego poborem zajmują się dostawcy usług zakwaterowania, czyli gestorzy bazy noclegowej, ale i platformy rezerwacyjne i biura podróży.

Władze Bukaresztu przewidują, że do miejskiej kasy wpłynie z tego tytułu 15 milionów lei (12,5 miliona złotych, niecałe 3 miliony euro). Pieniądze chcą przeznaczyć między innymi na wzmocnienie promocji Bukaresztu jako destynacji turystycznej, co ma się przełożyć na zwiększenie liczby turystów odwiedzających metropolię, wydłużyć czas ich pobytu w mieście, a w konsekwencji zwiększyć dochody branży turystycznej i poprawić jakość obsługi turystów, na przykład poprzez zwiększenie inwestycji w infrastrukturę.

Czy nowa opłata rzeczywiście poprawi promocję Bukaresztu?

Podobnie jak w innych miastach Europy, które zdecydowały się opodatkować noclegi gości, bukaresztańska branża turystyczna jest podzielona w kwestii wprowadzenia opłaty. Federacja Rumuńskiego Przemysłu Hotelarskiego zauważa, że władze stolicy zaproponowały podatek bez konsultacji z sektorem prywatnym i „bez przedstawienia przejrzystego planu wykorzystania zebranych środków”, co może prowadzić do tego, że środki uzyskane z jego poboru nie będą wykorzystane adekwatnie do rzeczywistych potrzeb, a zatem wyznaczone cele nie zostaną osiągnięte.

„Turystyka potrzebuje partnerstwa, a nie administracyjnej improwizacji” – cytuje oficjalne stanowisko Federacji portal News.ro.

Jak informuje portal travelandtourworld.com, to nie pierwszy raz, kiedy stolica Rumunii wprowadza podatek dla odwiedzających miasto. W 2017 roku implementowano tu podobną daninę, zobowiązując nocujących w Budapeszcie do płacenia 1 procenta ceny zakwaterowania. Do budżetu miasta wpłynęło wówczas około miliona euro, jednak wszystkie środki przeznaczono na rozwijanie turystyki, co skłoniło władze miasta do wycofania daniny.

Bukareszt – miasto dla miłośników kultury

Bukareszt to lokomotywa turystyczna Rumunii. Statystyki wskazują, że z 14,4 milionów turystów, którzy odwiedzili ten kraj w 2024 roku, niecałe 2 miliony przyjechało właśnie do stolicy.

Bukareszt jest ceniony za wyjątkową atmosferę i kulturę. Turystów przyciąga do miasta również niezwykła architektura zdradzająca burzliwe dzieje tego ośrodka. Do najchętniej odwiedzanych obiektów w mieście zalicza się Ateneum Rumuńskie (obecnie siedziba filharmonii), Pałac Królewski, dziś siedzibę Narodowego Centrum Sztuki, i monumentalny Pałac Parlamentu, jeden z największych na świecie obiektów użyteczności publicznej.

Źródło: rp.pl

