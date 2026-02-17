Reklama

Słaby początek roku w hotelach. Ferie zimowe nie pomogły

Styczeń zakończył się w branży hotelarskiej rozczarowującymi wynikami. Mimo rozpoczęcia ferii zimowych w drugiej połowie miesiąca, obiekty wypoczynkowe nie zdołały poprawić wskaźników i nieznacznie ustąpiły pod względem wyników hotelom o profilu biznesowym.

Publikacja: 17.02.2026 09:39

Tegoroczne ferie rozczarowaly hotelarzy

Tegoroczne ferie rozczarowaly hotelarzy

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

W styczniu hotele zanotowały wyraźne obniżenie poziomu frekwencji, zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i ze styczniem ubiegłego roku – pisze w Izba Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu najnowszej ankiety.

29 procent ankietowanych obiektów miało frekwencję poniżej 30 procent, obłożenie powyżej 50 procent osiągnęło 28 procent hoteli. Najliczniejszą grupę (44 procent) stanowiły obiekty z obłożeniem w przedziale 31-50 procent.

31 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiekty z frekwencją poniżej 30 procent stanowiły 29 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła dwie piąte.

Tylko jedna czwarta obiektów wypoczynkowych uzyskała obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 28 procent. Tu również najliczniejsza okazała się grupa środka z obłożeniem 31-50 procent, która stanowiła niemal połowę (48 procent).

Obłożenie gorsze niż rok temu

37 procent ankietowanych hoteli poprawiło frekwencję względem stycznia ubiegłego roku, w tym 19 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych. 43 procent hoteli pogorszyło obłożenie w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych stanowiąca 21 procent. Do tego jedna piąta hoteli miała wyniki na tych samych poziomach, co w zeszłym roku.

36 procent hoteli biznesowych poprawiło wskaźnik obłożenia, z największym udziałem 22 procent w grupie do 5 punktów procentowych. 42 proc. hoteli zanotowało obniżenie frekwencji, w tym 18 procent do 5 punktów procentowych, ale również 16 procent ze spadkiem powyżej 10 punktów procentowych. 22 procent obiektów utrzymało obłożenie na tym samym poziomie.

W dwóch piątych obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się, w tym najliczniejsza grupa (20 procent) zaliczyła wzrost do 5 punktów procentowych. 44 procent obiektów miało gorsze obłożenie, w tym jedna piąta ze spadkiem do 5 punktów procentowych.

Ceny rosną, ale wolno

W styczniu średnie ceny rosły, licząc rok do roku, choć w wolniejszym tempie niż w poprzednim miesiącu.

Odpowiedzi wskazują, że 56 procent hoteli podniosło ceny względem stycznia 2025 roku, w tym 45 procent odnotowało wzrost do 10 punktów procentowych. 44 procent hoteli miało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 19 procent utrzymało te same ceny, a 21 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Rezerwacje bez entuzjazmu

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na luty, podobnie jak miesiąc temu dla stycznia, nie są optymistyczne, zwłaszcza w wypadku obiektów wypoczynkowych, z uwagi na kontynuację ferii zimowych. W całej grupie ankietowanych 45 procent hoteli wykazuje aktualną frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma tylko 17 procent.

44 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie jest 15 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko jedna piąta zapełnionych w więcej niż połowie i 48 procent z obłożeniem nieprzekraczającym 30 procent.

Wyniki ferii pozostawiają wiele do życzenia

Druga połowa stycznia to okres obejmujący początek ferii szkolnych. Z danych ankietowych wynika, że faktyczne rezultaty, choć lepsze od prognoz sprzed miesiąca, pozostawiły wiele do życzenia. 22 procent hoteli uczestniczących w ankiecie miało obłożenie poniżej 30 procent. Do tego należy dodać 42 procent obiektów, które nie sprzedawały oferty specjalnej w tym okresie. Obiektów wypełnionych w więcej niż połowie było tylko 22 procent.

Podobnie jak w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w ferie słabiej niż wypoczynkowe. Ponad połowa (56 procent) nie sprzedawała oferty, a obłożenie poniżej 30 procent odnotowało 20 procent obiektów.

16 procent hoteli wypoczynkowych nie sprzedawało oferty, a 32 procent uzyskało obłożenie poniżej 30 procent. Dwie piąte obiektów zapełniło się w ponad połowie, w tym 16 procent uzyskało obłożenie powyżej 70 procent.

Luty to kontynuacja przez pełen miesiąc ferii szkolnych w podziale na kolejne województwa. Prognozy na ten okres są jednak słabe. Jedna czwarta całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. Do tego należy dodać liczną grupę 44 procent obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych w więcej niż połowie jest tylko 16 procent.

Co zastanawiające, prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych nie różnią się istotnie. Połowa hoteli biznesowych nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 procent notuje 20 procent obiektów. Jednak w hotelach wypoczynkowych prognozy również są dalekie od oczekiwań: 48 procent nie sprzedaje oferty, a 24 procent ma obłożenie poniżej 30 procent. Obiektów zapełnionych w ponad połowie jest na razie tylko 16 procent.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 2 do 10 lutego 2026 roku wzięło udział 130 hoteli we wszystkich województwach. 71 procent z nich to hotele miejskie, 32 procent sieciowe, 42 procent biznesowe, 19 procent specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a 39 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 79 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 59 procent mniej niż 100 (średnio 104 pokoje). 91 procent ankietowanych obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

