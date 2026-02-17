Słaby początek roku w hotelach. Ferie zimowe nie pomogły

W styczniu hotele zanotowały wyraźne obniżenie poziomu frekwencji, zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i ze styczniem ubiegłego roku – pisze w Izba Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w podsumowaniu najnowszej ankiety.

Reklama Reklama

29 procent ankietowanych obiektów miało frekwencję poniżej 30 procent, obłożenie powyżej 50 procent osiągnęło 28 procent hoteli. Najliczniejszą grupę (44 procent) stanowiły obiekty z obłożeniem w przedziale 31-50 procent.

31 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiekty z frekwencją poniżej 30 procent stanowiły 29 procent. Grupa środka z obłożeniem 31-50 procent stanowiła dwie piąte.

Tylko jedna czwarta obiektów wypoczynkowych uzyskała obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 28 procent. Tu również najliczniejsza okazała się grupa środka z obłożeniem 31-50 procent, która stanowiła niemal połowę (48 procent).

Obłożenie gorsze niż rok temu

37 procent ankietowanych hoteli poprawiło frekwencję względem stycznia ubiegłego roku, w tym 19 procent obiektów zanotowało wzrost do 5 punktów procentowych. 43 procent hoteli pogorszyło obłożenie w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym najliczniejsza była grupa ze spadkiem do 5 punktów procentowych stanowiąca 21 procent. Do tego jedna piąta hoteli miała wyniki na tych samych poziomach, co w zeszłym roku.