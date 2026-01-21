Reklama

Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany

Grudzień zakończył się dla hotelarzy umiarkowanymi wynikami. Tylko ponad jedna czwarta obiektów miała obłożenie powyżej 70 procent – mówią wyniki grudniowej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jednocześnie hotelarze ocenili cały 2025 rok jako udany.

Publikacja: 21.01.2026 10:39

Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Ostatni miesiąc 2025 roku przyniósł hotelarzom przeciętne rezultaty. Były one gorsze niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie przewyższały te z grudnia 2024 roku – wynika z najnowszego badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Zmalało zapotrzebowanie firm na usługi hoteli biznesowych, a dobre wyniki świąteczno-noworoczne w obiektach wypoczynkowych nie zrekompensowały słabszej pierwszej części grudnia.

16 procent ankietowanych hoteli zanotowało frekwencję poniżej 30 procent, obłożenie powyżej 50 procent miała połowa, w tym 27 procent obiektów powyżej 70 procent.

55 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 21 procent powyżej 70 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 19 procent.

32 procent obiektów wypoczynkowych miało obłożenie powyżej 50 procent, w tym 21 procent ponad 70 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 14 procent.

Wskaźniki obłożenia obiektów były ogólnie lepsze od uzyskanych rok temu. Frekwencję gorszą niż w grudniu ubiegłego roku miało 29 procent hoteli, w tym 15 procent zanotowało obniżenie do 5 punktów procentowych. Ponad połowa (53 procent) poprawiła obłożenie względem grudnia ubiegłego roku, w tym 28 procent uzyskało frekwencję większą do 5 punktów procentowych. 18 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach, co w zeszłym roku.

W nieco ponad połowie hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym jednak czwarta obiektów zanotowała wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 27 procent hoteli zanotowało pogorszenie obłożenia, w tym 17 procent miała frekwencję mniejszą do 5 punktów procentowych.

Połowa obiektów wypoczynkowych poprawiła wskaźnik obłożenia w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę (32 procent) stanowiły obiekty ze wzrostem do 5 punktów procentowych. 39 procent obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 21 procent ze spadkiem frekwencji do 5 punktów procentowych.

Rok 2025 ankietowani hotelarze zaliczają do udanych. Połowa respondentów uznała go za dobry, a 29 procent oceniło go jako dobry, choć poniżej oczekiwań. Łącznie prawie ośmiu na 10 badanych wyraziło pozytywną opinię. Negatywne oceny były rzadkie – jedynie 2 procent respondentów wskazało odpowiedź „źle”, a 20 procent „poniżej oczekiwań”.

Średnie ceny stabilnie rosną

W grudniu średnie ceny rosły, licząc rok do roku, w tempie ubiegłego miesiąca. 66 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do grudnia 2024 roku, w tym nieco ponad połowa odnotowała wzrost do 10 punktów procentowych. 34 procent hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 20 procent utrzymało te same ceny, a 13 procent zanotowało spadek do 10 procent.

Okres noworoczny lepszy niż świąteczny

Z danych wynika, że hotele wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wyniki niż biznesowe. Zgodnie z przewidywaniami i wynikami ubiegłych lat większym zainteresowaniem gości cieszył się okres noworoczny niż Boże Narodzenie.

35 procent wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie uzyskało obłożenie w święta poniżej 30 procent. Należy przypuszczać, że były to obiekty, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych w więcej niż połowie było 49 procent, w tym 31 procent miało powyżej 70 procent obłożenia.

Zgodnie z prognozami z ankiet sprzed miesiąca hotele biznesowe wypadły w okresie świątecznym wyraźnie słabiej niż wypoczynkowe. 57 procent miało obłożenie poniżej 30 procent. W ponad połowie zapełniło się 21 procent obiektów.

11 procent hoteli wypoczynkowych uzyskało obłożenie poniżej 30 procent. Natomiast 61 procent obiektów zapełniło się w ponad 70 procentach.

Z kolei w wydłużonym okresie noworocznym (31 grudnia 2025 roku – 6 stycznia 2026 roku) jedna czwarta ogółu hoteli uzyskała obłożenie poniżej 30 procent. Obiektów wypełnionych w więcej niż połowie było 59 procent, w tym 39 procent z obłożeniem powyżej 70 procent.

Podobnie jak w okresie świątecznym hotele biznesowe wypadły słabiej niż wypoczynkowe. 43 procent uzyskało obłożenie poniżej 30 procent, natomiast w połowie lub więcej wypełniło się 32 procent obiektów.

7 procent hoteli wypoczynkowych miało obłożenie poniżej 30 procent, natomiast w połowie lub więcej wypełniło się 89 procent hoteli, w tym 57 procent osiągnęło frekwencję powyżej 70 procent.

Niski poziom rezerwacji na styczeń i ferie

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na styczeń na razie nie napawają optymizmem, mimo ferii, które rozpoczęły się w połowie miesiąca. Ponad połowa (53 procent) całej grupy ankietowanych hoteli wykazuje aktualną (w dniu udziału w badaniu) frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma tylko 18 procent obiektów.

60 procent hoteli biznesowych nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie jest zaledwie 9 procent.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 21 procent zapełnionych w więcej niż połowie i 55 procent z obłożeniem nieprzekraczającym 30 procent.

Druga połowa stycznia to początek ferii szkolnych, w tym dla województwa mazowieckiego. Prognozy na ten okres są jednak, jak zostało już wspomniane wyżej, słabe. 39 procent hoteli uczestniczących w ankiecie ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. Do tego należy dodać dużą grupę (również 39 procent) obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych w więcej niż połowie jest zaledwie 11 procent.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 7 do 13 stycznia 2026 roku wzięły udział 123 hotele we wszystkich województwach. 74 procent z nich to hotele miejskie, 33 procent sieciowe, 39 procent biznesowe, 23 procent wypoczynkowej, a 38 procent łączące profil biznesowy z turystycznym. 82 procent obiektów ma nie więcej niż 150 pokojów, 55 procent mniej niż 100 (średnio 103 pokoje). 93 procent hoteli to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

