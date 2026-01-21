Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany

Wskaźniki obłożenia obiektów były ogólnie lepsze od uzyskanych rok temu. Frekwencję gorszą niż w grudniu ubiegłego roku miało 29 procent hoteli, w tym 15 procent zanotowało obniżenie do 5 punktów procentowych. Ponad połowa (53 procent) poprawiła obłożenie względem grudnia ubiegłego roku, w tym 28 procent uzyskało frekwencję większą do 5 punktów procentowych. 18 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach, co w zeszłym roku.

W nieco ponad połowie hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym jednak czwarta obiektów zanotowała wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 27 procent hoteli zanotowało pogorszenie obłożenia, w tym 17 procent miała frekwencję mniejszą do 5 punktów procentowych.

Połowa obiektów wypoczynkowych poprawiła wskaźnik obłożenia w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę (32 procent) stanowiły obiekty ze wzrostem do 5 punktów procentowych. 39 procent obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 21 procent ze spadkiem frekwencji do 5 punktów procentowych.

Rok 2025 ankietowani hotelarze zaliczają do udanych. Połowa respondentów uznała go za dobry, a 29 procent oceniło go jako dobry, choć poniżej oczekiwań. Łącznie prawie ośmiu na 10 badanych wyraziło pozytywną opinię. Negatywne oceny były rzadkie – jedynie 2 procent respondentów wskazało odpowiedź „źle”, a 20 procent „poniżej oczekiwań”.

Średnie ceny stabilnie rosną

W grudniu średnie ceny rosły, licząc rok do roku, w tempie ubiegłego miesiąca. 66 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do grudnia 2024 roku, w tym nieco ponad połowa odnotowała wzrost do 10 punktów procentowych. 34 procent hoteli miało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe, w tym 20 procent utrzymało te same ceny, a 13 procent zanotowało spadek do 10 procent.