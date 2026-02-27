Katalonia podnosi podatek turystyczny. W Barcelonie goście zapłacą nawet 15 euro za noc

Parlament Katalonii 25 lutego przyjął ustawę podnoszącą podatek turystyczny. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku. W większości wypadków w Barcelonie stawki wzrosną dwukrotnie, a poza stolicą regionu podwyżka będzie początkowo wynosić 50 procent, by w 2027 roku osiągnąć 100 procent obecnych cen – podaje portal branży turystycznej Hosteltur.

100 milionów euro więcej zapłacą turyści w Katalonii

Dzięki podwyżce wpływy z podatku turystycznego mają wzrosnąć ze 100 do 200 milionów euro rocznie. Nowe przepisy przewidują, że 25 procent wpływów zostanie przeznaczone na politykę mieszkaniową, 75 procent trafi do Funduszu Wspierania Turystyki – na ochronę i poprawę zasobów turystycznych, ułatwianie dostępu do turystyki osobom o ograniczonych możliwościach oraz działania na rzecz ograniczania sezonowości.

Ustawa pozwala również radzie Barcelony podnieść dopłatę miejską z 4 do maksymalnie 8 euro za noc. Inne gminy w Katalonii także będą mogły wprowadzać własne dopłaty, do 4 euro, różnicując je w zależności od kodu pocztowego (np. strefa nadmorska i strefa wewnętrzna) i sezonu turystycznego.

Część podatku pobierana przez Generalitat (rząd Katalonii) wzrośnie w Barcelonie następująco: