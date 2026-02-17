Mieszkańcy kolejnej wyspy mówią turystom basta i ograniczają ich ruch

Capri to plątanina wąskich uliczek i wspaniałe widoki na Morze Śródziemne
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wysp Morza Śródziemnego zaostrza zasady obsługi ruchu turystycznego. Capri – słynąca z lazurowego morza, stromych klifów i spektakularnych zachodów słońca – zdecydowała się na konkretne kroki w walce z nadmiarem gości. Jak poinformowały włoskie media, radni przyjęli uchwałę wprowadzającą limity dla zorganizowanych grup turystów – pisze niemiecka gazeta „Die Zeit” w elektronicznym wydaniu.
Od najbliższego sezonu letniego na Capri nie będą mogły schodzić na ląd grupy liczące więcej niż 40 osób. „Decyzja ma na celu ograniczenie presji na infrastrukturę wyspy i najbardziej oblegane przestrzenie publiczne, w szczególności w szczycie sezonu wakacyjnego” – czytamy.
Nowe regulacje obejmują nie tylko liczebność grup, ale także sposób ich prowadzenia. Przewodnicy obsługujący grupy powyżej 20 osób będą zobowiązani do korzystania z bezprzewodowych zestawów słuchawkowych (headsetów). Oznacza to całkowity zakaz używania głośników, które dotychczas często były wykorzystywane do oprowadzania turystów w wąskich uliczkach i po placach wyspy.
Zmianie ulegną również zasady identyfikowania pilotów wycieczek. Nie będą oni mogli posługiwać się parasolami, chorągiewkami i innymi rzucającymi się w oczy rekwizytami, którymi teraz chętnie wymachują, dając znać swoim podopiecznym, gdzie są. Zamiast tego przewidziano dyskretne oznaczenia w postaci niewielkich tabliczek identyfikacyjnych, które mają ograniczyć estetyczny chaos w przestrzeni publicznej.
Wprowadzone ograniczenia spotkały się z aprobatą lokalnych środowisk gospodarczych. Lorenzo Coppola, szef stowarzyszenia handlowego Ascom Confcommercio Capri, określił nowe przepisy jako „niezbędne narzędzie odciążające” najbardziej zatłoczone miejsca na wyspie. Jego zdaniem regulacje pozwolą „przywrócić pieszym należną im przestrzeń” na Capri.
Capri, zamieszkana na stałe przez około 13 tysięcy ludzi, w sezonie letnim przyjmuje ogromną liczbę odwiedzających. W najbardziej intensywnych miesiącach na wyspę przypływa nawet do 50 tysięcy turystów dziennie, głównie na kilka godzin. To właśnie tak zwani turyści jednodniowi stanowią największe obciążenie dla transportu, przestrzeni publicznych i środowiska naturalnego.
Swoimi decyzjami władze Capri dołączają do rosnącej grupy europejskich miejsc turystycznych, które sięgają po administracyjne narzędzia, żeby kontrolować ruch turystów. Nowe zasady mają pomóc w znalezieniu równowagi między atrakcyjnością turystyczną wyspy a komfortem życia jej mieszkańców i ochroną unikatowego krajobrazu Morza Śródziemnego.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Tajlandia zmienia kierunek rozwoju turystyki, stawiając nie na masowość, lecz na jakość i autentyczne doświadcze...
Średnia cena biletu lotniczego kupionego w styczniu wyniosła 615 złotych, czyli o prawie 10 procent mniej niż ro...
Plebiscyt „Zimowe gwiazdy Travelist” wyłonił najlepsze miejsca na zimowy wypoczynek w Polsce. Głosami internautó...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas