Drożeje wiza turystyczna do Egiptu. Podwyżka wchodzi w życie 1 marca

Od 1 marca turyści przyjeżdżający do Egiptu będą musieli więcej zapłacić za wizę – wynika z komunikatu Egipskiej Izby Firm Turystycznych.

Publikacja: 25.02.2026 12:05

Już za kilka dni za wjazd do Egiptu trzeba będzie zapłać 30 dolarów zamiast dotychczasowych 25 dolar

Już za kilka dni za wjazd do Egiptu trzeba będzie zapłać 30 dolarów zamiast dotychczasowych 25 dolarów

Foto: EPA, Khaled Elfiqi

Nelly Kamińska

Od 1 marca trzeba będzie więcej zapłacić za 30-dniową wizę turystyczną do Egiptu – podają egipskie media, powołując się na komunikat Egipskiej Izby Firm Turystycznych (Egyptian Chamber of Travel and Tourism Companies – ETAA).

„Informujemy, że podjęto decyzję o podwyższeniu opłaty za wizy wydawane po przybyciu do egipskich punktów wjazdowych z 25 dolarów do 30 dolarów od 1 marca 2026 roku” – czytamy w dokumencie. 

Izba apeluje do adresatów pisma o „zapoznanie się z sytuacją i wdrożenie niezbędnych środków”.

Czytaj więcej

Wypełnianie papierowych kart przylotu i odlotu odchodzi do lamusa
Zanim Wyjedziesz
Egipt upraszcza zasady wjazdu. Znikają denerwujące papierowe formularze

Drożeją tylko wizy on arrival

Zgodnie z komunikatem podwyżka obejmie wyłącznie wizy on arrival, a więc wydawane na egipskich lotniskach. Nie ma wzmianki o wizach elektronicznych (e-visa) wydawanych za pośrednictwem oficjalnej platformy visa2egypt.gov.eg ani o wizach uzyskiwanych w egipskich ambasadach i konsulatach.

Portal visasnews.com podkreśla, że komunikat ETAA jest dokumentem wewnętrznym, rozesłanym do członków izby – informacja o zbliżającej się podwyżce nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez „żadne ministerstwo, wpis w Dzienniku Urzędowym czy pismo z ambasad Egiptu”.

Pod koniec ubiegłego roku media obiegła informacja o podwyżce opłat za usługi konsularne w Egipcie. Spodziewano się wówczas, że ich konsekwencją może być wzrost cen wiz, nawet do 45 dolarów.

Przeciwko podwyżce oponowała egipska branża turystyczna, obawiając się jej negatywnego wpływu na turystykę przyjazdową.

Czytaj więcej

Wizy do Egiptu drożeją nieodwołalnie. Prezydent zatwierdził podwyżkę
Zanim Wyjedziesz
Wizy do Egiptu drożeją nieodwołalnie. Prezydent zatwierdził podwyżkę

Ostatni raz Egipt podniósł ceny wiz turystycznych w maju 2014 roku – z 15 do 25 dolarów.

Z obowiązku wizowego zwolnieni są turyści przylatujący na Synaj.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Egipt wiza
