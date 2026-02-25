Drożeje wiza turystyczna do Egiptu. Podwyżka wchodzi w życie 1 marca

Od 1 marca trzeba będzie więcej zapłacić za 30-dniową wizę turystyczną do Egiptu – podają egipskie media, powołując się na komunikat Egipskiej Izby Firm Turystycznych (Egyptian Chamber of Travel and Tourism Companies – ETAA).

„Informujemy, że podjęto decyzję o podwyższeniu opłaty za wizy wydawane po przybyciu do egipskich punktów wjazdowych z 25 dolarów do 30 dolarów od 1 marca 2026 roku” – czytamy w dokumencie.

Izba apeluje do adresatów pisma o „zapoznanie się z sytuacją i wdrożenie niezbędnych środków”.

Drożeją tylko wizy on arrival

Zgodnie z komunikatem podwyżka obejmie wyłącznie wizy on arrival, a więc wydawane na egipskich lotniskach. Nie ma wzmianki o wizach elektronicznych (e-visa) wydawanych za pośrednictwem oficjalnej platformy visa2egypt.gov.eg ani o wizach uzyskiwanych w egipskich ambasadach i konsulatach.