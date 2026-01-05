Egipt upraszcza zasady wjazdu i wyjazdu. Papierowe formularze odchodzą do lamusa

Aktualizacja: 05.01.2026 21:00 Publikacja: 05.01.2026 17:09
Wypełnianie papierowych kart przylotu i odlotu odchodzi do lamusa
Do końca stycznia wszystkie egipskie lotniska wdrożą elektroniczny system zastępujący papierowe karty przylotu i odlotu (arrival card i departure card) – poinformował egipski minister lotnictwa cywilnego Sameh El Hefny, którego cytuje rządowy serwis sis.gov.eg.
Dotychczas podróżni przylatujący do Egiptu i wylatujący z niego musieli wypełniać takie karty ręcznie.
El Hefny oświadczył w wywiadzie, że ministerstwo szykuje aplikację, która umożliwi elektroniczne przetwarzanie danych podróżnych. Ma to, jak powiedział, przyspieszyć przepływ pasażerów w terminalach, szczególnie w okresach natężonego ruchu, i poprawić– zgodnie z międzynarodowymi standardami – jakość usług.
Przypomniał, że przez ostatnie 20 lat państwa europejskie i Stany Zjednoczone stopniowo wycofywały papierowe karty przylotów i odlotów, zastępując je kontrolami paszportowymi i zaawansowanymi systemami danych pasażerów.
Wprowadzenie elektronicznego systemu w miejsce papierowych kart jest jednym z elementów strategii cyfryzacji usług na egipskich lotniskach, obok między innymi wdrożenia elektronicznego systemu wydawania wiz on arrival.
El Hefny poinformował ponadto, że poprawiły się „wskaźniki wydajności w zakresie usług naziemnych” – pierwszy bagaż rejestrowany dociera teraz do pasażerów w ciągu 20 minut od przylotu samolotu, a ostatni w ciągu 40 minut.
Jak dodał, Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego pracuje również nad poprawą jakości usług w EgyptAir i wzmocnieniem jego pozycji międzynarodowej. Flota narodowego przewoźnika składa się obecnie z 65 samolotów, w ciągu trzech lat ich liczba ma wzrosnąć do 97.
Lotnisko w Kairze obsługuje aktualnie rekordową liczbę pasażerów, średnio około 106 tysięcy dziennie. Trwają prace przygotowawcze do budowy terminalu 4.
