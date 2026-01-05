Egipt upraszcza zasady wjazdu i wyjazdu. Papierowe formularze odchodzą do lamusa

Wprowadzenie elektronicznego systemu w miejsce papierowych kart jest jednym z elementów strategii cyfryzacji usług na egipskich lotniskach, obok między innymi wdrożenia elektronicznego systemu wydawania wiz on arrival.

EgiptAir zwiększa flotę

El Hefny poinformował ponadto, że poprawiły się „wskaźniki wydajności w zakresie usług naziemnych” – pierwszy bagaż rejestrowany dociera teraz do pasażerów w ciągu 20 minut od przylotu samolotu, a ostatni w ciągu 40 minut.

Jak dodał, Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego pracuje również nad poprawą jakości usług w EgyptAir i wzmocnieniem jego pozycji międzynarodowej. Flota narodowego przewoźnika składa się obecnie z 65 samolotów, w ciągu trzech lat ich liczba ma wzrosnąć do 97.

Lotnisko w Kairze obsługuje aktualnie rekordową liczbę pasażerów, średnio około 106 tysięcy dziennie. Trwają prace przygotowawcze do budowy terminalu 4.