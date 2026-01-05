Reklama

Egipt upraszcza zasady wjazdu i wyjazdu. Papierowe formularze odchodzą do lamusa

Do końca stycznia papierowe karty wjazdu i wyjazdu, które turyści podróżujący do Egiptu musieli wypełniać ręcznie, zastąpi system cyfrowy. Ma on uprościć procedury imigracyjne i poprawić komfort pasażerów - mówią egipskie władze.

Publikacja: 05.01.2026 17:09

Wypełnianie papierowych kart przylotu i odlotu odchodzi do lamusa

Foto: EPA, Khaled Elfiqi

Nelly Kamińska

Do końca stycznia wszystkie egipskie lotniska wdrożą elektroniczny system zastępujący papierowe karty przylotu i odlotu (arrival card i departure card) – poinformował egipski minister lotnictwa cywilnego Sameh El Hefny, którego cytuje rządowy serwis sis.gov.eg.

Dotychczas podróżni przylatujący do Egiptu i wylatujący z niego musieli wypełniać takie karty ręcznie.

El Hefny oświadczył w wywiadzie, że ministerstwo szykuje aplikację, która umożliwi elektroniczne przetwarzanie danych podróżnych. Ma to, jak powiedział, przyspieszyć przepływ pasażerów w terminalach, szczególnie w okresach natężonego ruchu, i poprawić– zgodnie z międzynarodowymi standardami – jakość usług.

Przypomniał, że przez ostatnie 20 lat państwa europejskie i Stany Zjednoczone stopniowo wycofywały papierowe karty przylotów i odlotów, zastępując je kontrolami paszportowymi i zaawansowanymi systemami danych pasażerów.

Wprowadzenie elektronicznego systemu w miejsce papierowych kart jest jednym z elementów strategii cyfryzacji usług na egipskich lotniskach, obok między innymi wdrożenia elektronicznego systemu wydawania wiz on arrival.

EgiptAir zwiększa flotę

El Hefny poinformował ponadto, że poprawiły się „wskaźniki wydajności w zakresie usług naziemnych” – pierwszy bagaż rejestrowany dociera teraz do pasażerów w ciągu 20 minut od przylotu samolotu, a ostatni w ciągu 40 minut.

Jak dodał, Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego pracuje również nad poprawą jakości usług w EgyptAir i wzmocnieniem jego pozycji międzynarodowej. Flota narodowego przewoźnika składa się obecnie z 65 samolotów, w ciągu trzech lat ich liczba ma wzrosnąć do 97.

Lotnisko w Kairze obsługuje aktualnie rekordową liczbę pasażerów, średnio około 106 tysięcy dziennie. Trwają prace przygotowawcze do budowy terminalu 4.

Źródło: rp.pl

