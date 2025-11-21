Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej: W tym roku odwiedzi nas ponad milion Polaków

Aktualizacja: 21.11.2025 10:23 Publikacja: 21.11.2025 09:47
Prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej Ahmed Youssuf gości na tegorocznych targach turystycznych ITTF Warsaw
Foto: Filip Frydrykiewicz
Ahmed Youssuf, prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej: Rzeczywiście, pracowałem w różnych obszarach w ramach ministerstwa. Byłem wiceministrem, więc zajmowałem się wieloma kwestiami związanymi z zarządzaniem, zasobami ludzkimi, cyfryzacją, biznesem i finansami. Później zostałem szefem gabinetu i rzecznikiem całego resortu. Dzięki temu mogłem nadzorować wiele projektów i jednostek podległych Ministerstwu Turystyki i Starożytności. To była taka „kuchnia”, gdzie wszystko się działo od środka.
Następnie objąłem funkcję dyrektora ds. strategii – odpowiadałem za opracowanie strategii dla ministerstwa, w tym dla Wielkiego Muzeum Egipskiego, Najwyższej Rady Starożytności i Egipskiej Organizacji Turystycznej. Zyskałem więc spójne, strategiczne spojrzenie na całą instytucję.
Wracając na stanowisko z takim doświadczeniem, jestem o wiele bardziej zorganizowany i skoncentrowany na wykorzystaniu narzędzi, które pozwalają osiągać spektakularne efekty. A jednym z nich będą wyniki przyjazdów – ten rok spodziewamy się zamknąć liczbą 18 milionów turystów.
W 2024 roku mieliśmy 15,6–15,8 miliona, więc to ogromny wzrost.
Wierzę, że pierwszy raz przekroczymy liczbę 1,1 miliona turystów z Polski.
Dziś, jeśli ktoś chce odwiedzić Szarm el-Szejk, może wjechać bez wizy.
To prawda. Takie zmiany wymagają czasu, ale liczby przemawiają na naszą korzyść. Musimy działać wspólnie z innymi ministerstwami, aby umożliwić kolejny duży krok naprzód. Kiedy kwestie techniczne zostaną dopracowane, uproszczenia paszportowe i wizowe nadejdą, choć wymaga to jeszcze czasu.
Po pierwsze – na razie to jeszcze sfera dyskusji. Po drugie – ta podwyżka nie byłaby dramatyczna. Obecnie wiza kosztuje 25 dolarów, a proponowana stawka to około 40 dolarów, więc mówimy o wzroście o 15 dolarów, a nie o podwojeniu. Co ważne, środki z opłat wizowych mają być inwestowane w infrastrukturę turystyczną.
Obecnie najbardziej rosną ceny hoteli i usług, bo obiekty są po prostu wypełnione. Przy pełnym obłożeniu ceny rosną automatycznie – to naturalne. Nowe kategorie turystów oczekują wyższego standardu, lepszych usług – a to wymaga finansowania. Dlatego opłaty turystyczne czy podatki mają wspierać rozwój infrastruktury i jakości obsługi.
Ta zasada nadal obowiązuje, ale obecnie nie ma ona realnego znaczenia – rynek i tak znacznie przekracza te stawki minimalne. Popyt jest większy niż podaż pokoi. Gdy wprowadzaliśmy tę regulację, zależało nam na zapewnieniu hotelom środków na utrzymanie wysokiego standardu i rzeczywiście jakość usług wzrosła w ostatnich latach.
Monitorujemy to na dwa sposoby. Po pierwsze – mamy komisje kontrolne, które odwiedzają hotele losowo i reagują na skargi turystów. Każda skarga trafia do nas, mamy specjalny zespół, który interweniuje w razie potrzeby. Po drugie – w radzie Egipskiej Organizacji Turystycznej zasiadają przedstawiciele sektora prywatnego, którzy reprezentują hotele i touroperatorów. Każdą poważniejszą skargę omawiamy i rozwiązujemy. Muszę przyznać, że od dłuższego czasu nie widzimy poważniejszych problemów z jakością naszych hoteli.
Rynek hotelowy jest w rękach sektora prywatnego – to on najlepiej zna popyt. Rząd zapewnia dofinansowanie i ramy prawne. Największe inwestycje dotyczą wybrzeża Morza Śródziemnego. W planie mamy pozyskanie 35 tysięcy nowych pokoi. Ostatnio czytałem raport, z którego wynika, że Egipt jest najszybciej rozwijającym się krajem Afryki pod względem liczby nowych pokoi hotelowych.
Mówi pani o dużych projektach, w tym dwóch mega inwestycjach – z inwestorami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Kataru. Jednak większość nowych hoteli nadal budują Egipcjanie.
Północne wybrzeże jest dziś drogie i zatłoczone w lipcu i sierpniu, bo podaż pokoi jest zbyt mała. Dlatego rośnie liczba tzw. domów wakacyjnych – to rozwiązanie tymczasowe, dopóki nie powstanie wystarczająca liczba hoteli.
Odpowiem tak – warto poszerzyć sezon. Dlaczego nie wybrać się w podróż nad egipskie wybrzeże Morza Śródziemnego w kwietniu lub w maju albo po sezonie, w październiku czy listopadzie? Być może dla klientów z regionu Bliskiego Wschodu wówczas będzie za chłodno, ale dla Europejczyków pogoda jest wtedy idealna.
Zapewniamy inwestorom tereny i infrastrukturę. Rynek na północnym wybrzeżu jest na tyle dochodowy, że sektor prywatny jest nim zainteresowany. Myślę, że w ciągu 3-5 lat, kiedy powstaną nowe obiekty, ceny się zmienią.
Luksor to szczególny przypadek – każde prace budowlane mogą odsłonić kolejne zabytki. Dlatego rozwijamy przede wszystkim flotę statków wycieczkowych. Poza tym Luksor jest tylko cztery godziny jazdy od Hurghady, więc wielu turystów przyjeżdża na jednodniowe wycieczki.
Zawsze zalecamy korzystanie z pojazdów licencjonowanych przez Ministerstwo Turystyki. Mają ograniczniki prędkości, monitoring GPS, są kontrolowane. Wypadki częściej dotyczą prywatnych, nielicencjonowanych aut. Statystycznie liczba wypadków w Egipcie jest poniżej średniej światowej, ale media społecznościowe potęgują przekaz. Pracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych nad zwiększeniem liczby radarów i kontrolą prędkości. Problem jest bardziej w percepcji niż w realnych danych.
Pracujemy nad tym na kilku poziomach. Po pierwsze – rozbudowa dróg i infrastruktury w mieście.
Po drugie – lotnisko Sphinx, które obsługuje tanie linie lotnicze i znajduje się po drugiej stronie miasta – w okolicy Gizy. Co prawda na razie nie ma bezpośrednich lotów z Polski, ale spodziewamy się, że to się zmieni.
Po trzecie – w Kairze powstają kolejne atrakcje. Mieliśmy jedno duże muzeum – Muzeum Egipskie na placu Tahrir. Potem powstało Muzeum Cywilizacji z mumiami. Teraz otworzyliśmy Wielkie Muzeum Egipskie.
To trzy potężne instytucje poświęcone starożytnemu Egiptowi – a do tego rozwijamy nowe miejsca i produkty turystyczne, jak trasa Świętej Rodziny.
W Kairze można spędzić kilka dni i zobaczyć zupełnie różne oblicza miasta. Można wybrać się do Fajum, oddalonego o dwie godziny jazdy, czy do Aleksandrii, która leży cztery godziny drogi od stolicy. A dzięki dwóm lotniskom – Kair i Sphinx – miasto staje się naturalnym kierunkiem city break.
Nasza gospodarka jest bardzo zróżnicowana. Prawie 50 procent stanowią usługi. Mamy turystykę, handel, przemysł, rolnictwo – wszystkie te gałęzie wnoszą porównywalny wkład. I to jest bardzo dobre, bo dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od jednego sektora.
Udział turystyki w naszym PKB to 8 procent Jak wspomniałem wcześniej, w zeszłym roku przyjęliśmy 15,8 miliona turystów, w tym roku zbliżamy się do 18 milionów. Liczba turystów z Polski przekroczy milion.
To prawda. Szacujemy, że bezpośrednio w turystyce pracuje około miliona Egipcjan, a pośrednio – kolejne dwa miliony, na przykład w rzemiośle, transporcie czy usługach. Turystyka odgrywa w tym względzie naprawdę bardzo ważną rolę.
