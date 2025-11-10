Rząd Egiptu szykuje dużą podwyżkę. Zapłaci każdy turysta

Aktualizacja: 11.11.2025 00:05 Publikacja: 10.11.2025 20:12
Na początku listopada Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt ustawy złożony przez egipskie MSZ w sprawie „podwyżki opłat za usługi świadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Egipcie i poza jego granicami” – donosi portal hurghada24.pl.
Jest w nim mowa o „nałożeniu opłaty nieprzekraczającej 20 dolarów amerykańskich za każdą wizę wjazdową lub tranzytową wydaną przez władze egipskie w punktach wjazdu, a także każdą wizę lub czynność konsularną wykonaną przez ambasady i konsulaty Arabskiej Republiki Egiptu za granicą”.
Oznacza to, że cena wizy do Egiptu, która wynosi obecnie 25 dolarów, może wzrosnąć nawet do 45 dolarów (o założone w projekcie 20 dolarów).
Dodatkowa opłata ma sfinansować „rozwój i modernizację budynków i gruntów niezbędnych do prowadzenia siedzib misji dyplomatycznych oraz egipskich ambasad i konsulatów za granicą, bez ponoszenia przez państwo dodatkowych obciążeń finansowych”.
Plany MSZ-u zaniepokoiły egipską branżę turystyczną, która obawia się negatywnego wpływu podwyżki na turystykę przyjazdową i osłabienia konkurencyjności Egiptu.
Swoje obawy wyraziła w liście do premiera Mustafy Madbuliego i ministra turystyki i starożytnego dziedzictwa Sherifa Fathy’ego Egipska Federacja Izb Turystycznych.
„Byliśmy zaskoczeni opublikowanymi w mediach informacjami dotyczącymi zatwierdzenia przez Izbę Reprezentantów projektu ustawy o podwyższeniu opłat za wizy wjazdowe o kwotę dodaną do obecnych opłat. Wszyscy organizatorzy turystyki w Egipcie potwierdzili, że decyzja ta negatywnie wpłynie na liczbę turystów przyjeżdżających do naszego kraju” – napisał w liście dyrektor Egipskiej Federacji Izb Turystycznych Hossam El Shaer, cytowany przez hurghada24.pl.
Jak dodał, cały sektor turystyczny ubolewa, że ogłoszenie podwyżki zbiegło się z otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego i, co za tym idzie, zwiększonym zainteresowaniem Egiptem.
Decyzję o podwyżce opłat podejmie Rada Ministrów, najpewniej jeszcze w tym roku.
Aktualnie 30-dniowa wiza turystyczna do Egiptu kosztuje 25 dolarów. Za wizę wielokrotnego wjazdu, ważną pół roku, trzeba zapłacić 60 dolarów, a za pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu – 700 dolarów. Turyści odwiedzający Synaj są zwolnieni z opłaty wizowej.
