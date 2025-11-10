Rząd Egiptu szykuje dużą podwyżkę. Zapłaci każdy turysta

Na początku listopada Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt ustawy złożony przez egipskie MSZ w sprawie „podwyżki opłat za usługi świadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Egipcie i poza jego granicami” – donosi portal hurghada24.pl.

Jest w nim mowa o „nałożeniu opłaty nieprzekraczającej 20 dolarów amerykańskich za każdą wizę wjazdową lub tranzytową wydaną przez władze egipskie w punktach wjazdu, a także każdą wizę lub czynność konsularną wykonaną przez ambasady i konsulaty Arabskiej Republiki Egiptu za granicą”.

Oznacza to, że cena wizy do Egiptu, która wynosi obecnie 25 dolarów, może wzrosnąć nawet do 45 dolarów (o założone w projekcie 20 dolarów).

Dodatkowa opłata ma sfinansować „rozwój i modernizację budynków i gruntów niezbędnych do prowadzenia siedzib misji dyplomatycznych oraz egipskich ambasad i konsulatów za granicą, bez ponoszenia przez państwo dodatkowych obciążeń finansowych”.