CzechTourism Polska: Coraz więcej Polaków w Czechach, coraz dłuższe pobyty

Polskie przedstawicielstwo CzechTourism, organizacji odpowiedzialnej za promocję Czech, podsumowało tegoroczne działania promocyjne.

Publikacja: 17.12.2025 14:11

W tym roku Czechy prezentowały się na targach turystycznych w kilku polskich miastach, w tym na Tour Salonie w Poznaniu

Foto: CzechTourism Polska

Nelly Kamińska

Jak informuje w komunikacie prasowym CzechTourism Polska, w pierwszych trzech kwartałach liczba pobytów polskich turystów w Czechach wzrosła o 14,9 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Co istotne, pobyty Polaków stopniowo wydłużają się, co „potwierdza rosnącą atrakcyjność i różnorodność czeskiej oferty turystycznej”.

Na tak dobry wynik znaczący wpływ ma efektywna współpraca czeskich regionów z CzechTourism Polska. Polskie biuro organizacji wskazuje pięć najważniejszych inicjatyw 2025 roku, wyznaczających kierunki dalszego rozwoju:

  1. „Podziemne morze zdrowia” – Open Polska. Kampania zapraszająca Polaków na tygodniowe pobyty profilaktyczne do uzdrowisk Karlowe Wary i Mariańskie Łaźnie, ze zniżką od 30 do 50 procent, obowiązującą do końca stycznia.
  2. Pierwsza w historia podróż prasowa na Zaolzie – śladami bohaterów jednej z najpopularniejszych czeskich książek ostatnich lat – „Krzywy Kościół”. Promocja Śląska Cieszyńskiego jako regionu bez granic, który może być wzorem dla całej Europy.
  3. Trzy duże kampanie bannerowe online o łącznym zasięgu 93 milionów impresji, promujące między innymi „Trasy marzeń” w 14 regionach Czech.
  4. Czeskie Dni w Warszawie. Prezentacja czeskiej kultury i smaków na 24 stoiskach rękodzielników i producentów regionalnych potraw, zorganizowana we współpracy z Czeskim Centrum i dzielnicą Ursynów. Imprezę odwiedziło ponad 7 tysięcy warszawiaków.
  5. Otwarcie Czech na turystykę MICE. Dwa specjalistyczne warsztaty B2B w Krakowie i Warszawie, adresowane do branży spotkań i wydarzeń.

Promocja wydarzeń międzynarodowych

Równolegle warszawskie biuro CzechTourism promowało ważne wydarzenia wzmacniające wizerunek Czech jako atrakcyjnego kierunku turystycznego:

  • Premierę gry RPG Kingdom Come: Deliverance 2, której akcja rozgrywa się w husyckich Czechach, między innymi w popularnych turystycznie Kutnej Horze i Czeskim Raju.
  • Wrześniową premierę bestsellerowej powieści „Tajemnica tajemnic” Dana Browna, której akcja toczy się w Pradze.
  • Grudniowe wydanie pierwszego w historii przewodnika Michelin po Czechach, obejmującego 79 restauracji.

Działania realizowane we współpracy z regionami

  • Udział w targach turystycznych w Wilnie, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu – łącznie z rekordową liczbą 27 podwystawców.
  • Organizacja 19 podróży 70 dla dziennikarzy i ośmiu wyjazdów dla influencerów.
  • Wsparcie medialne, które zaowocowało publikacją ponad stu artykułów poświęconych Czechom jako kierunkowi turystycznemu.

Od niedawna biuro CzechTourism Polska przy al. Róż 16 działa w pełnym składzie. Do Anny Gruszczyńskiej i Tomáša Zukala dołączyła Marta Kasprzak, odpowiedzialna za działania B2C.

O promocję Czech na polskim rynku dbają (od lewej): Tomáš Zukal, Anna Gruszczyńska i Marta Kasprzak

Foto: CzechTourism Polska

e-Wydanie
