CzechTourism Polska: Coraz więcej Polaków w Czechach, coraz dłuższe pobyty

Aktualizacja: 17.12.2025 17:24 Publikacja: 17.12.2025 14:11
W tym roku Czechy prezentowały się na targach turystycznych w kilku polskich miastach, w tym na Tour Salonie w Poznaniu
Foto: CzechTourism Polska
Jak informuje w komunikacie prasowym CzechTourism Polska, w pierwszych trzech kwartałach liczba pobytów polskich turystów w Czechach wzrosła o 14,9 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Co istotne, pobyty Polaków stopniowo wydłużają się, co „potwierdza rosnącą atrakcyjność i różnorodność czeskiej oferty turystycznej”.
Na tak dobry wynik znaczący wpływ ma efektywna współpraca czeskich regionów z CzechTourism Polska. Polskie biuro organizacji wskazuje pięć najważniejszych inicjatyw 2025 roku, wyznaczających kierunki dalszego rozwoju:
Czytaj więcej
Od przyszłego roku czeski przewoźnik kolejowy Leo Express będzie kursował z Warszawy do Krakowa....
Równolegle warszawskie biuro CzechTourism promowało ważne wydarzenia wzmacniające wizerunek Czech jako atrakcyjnego kierunku turystycznego:
Od niedawna biuro CzechTourism Polska przy al. Róż 16 działa w pełnym składzie. Do Anny Gruszczyńskiej i Tomáša Zukala dołączyła Marta Kasprzak, odpowiedzialna za działania B2C.
O promocję Czech na polskim rynku dbają (od lewej): Tomáš Zukal, Anna Gruszczyńska i Marta Kasprzak
Foto: CzechTourism Polska
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Sztuczna inteligencja na dobre zadomowiła się w planowaniu podróży. Dziś aż ośmiu na dziesięciu podróżnych chce...
Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie obowiązku udostępniania nawet pięciu lat historii aktywności w mediach...
Grecja szuka sposobu radzenia sobie z gwałtownymi, niszczącymi całe połacie kraju, pożarami. Jednym z nich ma by...
Od 1 stycznia 2026 roku zagraniczni turyści odwiedzający jedenaście najpopularniejszych parków narodowych Stanów...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas