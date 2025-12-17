CzechTourism Polska: Coraz więcej Polaków w Czechach, coraz dłuższe pobyty

Jak informuje w komunikacie prasowym CzechTourism Polska, w pierwszych trzech kwartałach liczba pobytów polskich turystów w Czechach wzrosła o 14,9 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Co istotne, pobyty Polaków stopniowo wydłużają się, co „potwierdza rosnącą atrakcyjność i różnorodność czeskiej oferty turystycznej”.

Na tak dobry wynik znaczący wpływ ma efektywna współpraca czeskich regionów z CzechTourism Polska. Polskie biuro organizacji wskazuje pięć najważniejszych inicjatyw 2025 roku, wyznaczających kierunki dalszego rozwoju: