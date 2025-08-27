Reklama

Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco

Od przyszłego roku czeski przewoźnik kolejowy Leo Express będzie kursował z Warszawy do Krakowa. Pasażerowie będą mogli podróżować pociągami w jednej z czterech klas.

Publikacja: 27.08.2025 21:05

Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco

Foto: Leo Express

Nelly Kamińska

1 marca 2026 roku Leo Express uruchomi trasę kolejową Warszawa – Kraków, która będzie przedłużeniem dotychczasowej linii Kraków – Praga – informuje przewoźnik w komunikacie. Pociągi będą kursować dwa razy dziennie. Sprzedaż biletów już ruszyła.

Leo Express zwiększy również liczbę połączeń na trasie Kraków – Praga do czterech dziennie. Na wszystkich trasach przewoźnik oferuje zarówno dzienne, jak i nocne kursy.

– Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą i z autobusów w kierunku Ukrainy – mówi dyrektor generalny Leo Express Peter Köhler, cytowany w komunikacie. 

– Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa. Są one tak zaplanowane, aby pasażerowie mogli wygodnie podróżować z Leo Express rano do Warszawy lub Krakowa, a wieczorem wrócić z tym samym przewoźnikiem. Jednocześnie zaoferujemy połączenia międzynarodowe między Warszawą a Pragą oraz zwiększymy liczbę kursów między Krakowem a Pragą, zapewniając komfortowe podróże zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – dodaje Köhler.

Czytaj więcej

W jedenaście godzin pasażerowie z Pragi mają się przemieścić do Kopenhagi
Kolej
Ze środka Europy na północ kontynentu - będzie nowe międzynarodowe połączenie kolejowe
Reklama
Reklama

Cztery klasy w pociągach Leo Express

Na trasie Warszawa – Kraków – Praga Leo Express uruchomi niskopodłogowe, klimatyzowane pociągi Stadler Flirt z czterema klasami: economy ze skórzanymi fotelami, economy plus i business z większą przestrzenią na nogi oraz premium z sześcioma regulowanymi fotelami „idealnymi do odpoczynku”.

Na pokładzie serwowane będą dania sezonowe, w tym bezglutenowe i wegańskie. W wyższych klasach poczęstunek będzie wliczony w cenę biletu, a pasażerom klasy premium serwowane będzie również prosecco.

Rozkład jazdy od 1 marca 2026 roku

Odjazdy Warszawa–Kraków–Praga  

  • Kraków 5:47 → Praga 11:43 (tylko w niedziele i poniedziałki)  
  • Warszawa 7:21 → Kraków 10:18 → Praga 16:43   
  • Kraków 14:30 → Praga 20:43  
  • Warszawa 22:41 → Kraków 1:46 → Praga 7:43  

Odjazdy Praga–Kraków–Warszawa 

  • Praga 8:23 → Kraków 14:15  
  • Praga 12:23 → Kraków 18:48 → Warszawa 21:43  
  • Praga 17:23 → Kraków 0:06 (tylko w soboty i niedziele)  
  • Praga 21:23 → Kraków 3:44 → Warszawa 6:15  
Reklama
Reklama

Rozkład jazdy od 14 grudnia 2025  

Odjazdy Kraków–Praga  

  • Kraków 5:47 → Praga 11:43 (tylko w niedziele i poniedziałki) 
  • Kraków 14:30 → Praga 20:43   

Odjazdy Praga–Kraków  

  • Praga 8:23 → Kraków 14:15  
  • Praga 17:23 → Kraków 0:06 (tylko w soboty i niedziele)  

*Czasy są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom. *

Czytaj więcej

Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa
Kolej
Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa
Reklama
Reklama

Leo Express nie wyklucza w przyszłości rozwijania oferty w Polsce, zarówno na trasach komercyjnych, jak i realizowanych w ramach publicznej służby przewozowej – czytamy w komunikacie. 

Leo Express to prywatny przewoźnik obsługujący kolejowe i autobusowe połączenia w Europie Środkowej od 2012 roku. Jego największym udziałowcem jest hiszpański narodowy przewoźnik kolejowy Renfe, pozostali pochodzą z Czech i innych krajów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Regiony Europa Czechy Praga Warszawa pociąg Leo Express

1 marca 2026 roku Leo Express uruchomi trasę kolejową Warszawa – Kraków, która będzie przedłużeniem dotychczasowej linii Kraków – Praga – informuje przewoźnik w komunikacie. Pociągi będą kursować dwa razy dziennie. Sprzedaż biletów już ruszyła.

Leo Express zwiększy również liczbę połączeń na trasie Kraków – Praga do czterech dziennie. Na wszystkich trasach przewoźnik oferuje zarówno dzienne, jak i nocne kursy.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze
Kolej
Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze
W jedenaście godzin pasażerowie z Pragi mają się przemieścić do Kopenhagi
Kolej
Ze środka Europy na północ kontynentu - będzie nowe międzynarodowe połączenie kolejowe
Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa
Kolej
Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
FlixTrain zamówił 65 pociągów dużych prędkości
Kolej
FlixTrain kupuje pociągi dużych prędkości. „To otwiera nową erę kolei w Europie”
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie