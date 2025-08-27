Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco

1 marca 2026 roku Leo Express uruchomi trasę kolejową Warszawa – Kraków, która będzie przedłużeniem dotychczasowej linii Kraków – Praga – informuje przewoźnik w komunikacie. Pociągi będą kursować dwa razy dziennie. Sprzedaż biletów już ruszyła.

Reklama Reklama

Leo Express zwiększy również liczbę połączeń na trasie Kraków – Praga do czterech dziennie. Na wszystkich trasach przewoźnik oferuje zarówno dzienne, jak i nocne kursy.

– Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą i z autobusów w kierunku Ukrainy – mówi dyrektor generalny Leo Express Peter Köhler, cytowany w komunikacie.

– Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa. Są one tak zaplanowane, aby pasażerowie mogli wygodnie podróżować z Leo Express rano do Warszawy lub Krakowa, a wieczorem wrócić z tym samym przewoźnikiem. Jednocześnie zaoferujemy połączenia międzynarodowe między Warszawą a Pragą oraz zwiększymy liczbę kursów między Krakowem a Pragą, zapewniając komfortowe podróże zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – dodaje Köhler.