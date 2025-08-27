Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco

Aktualizacja: 27.08.2025 23:51 Publikacja: 27.08.2025 21:05
Foto: Leo Express
1 marca 2026 roku Leo Express uruchomi trasę kolejową Warszawa – Kraków, która będzie przedłużeniem dotychczasowej linii Kraków – Praga – informuje przewoźnik w komunikacie. Pociągi będą kursować dwa razy dziennie. Sprzedaż biletów już ruszyła.
Leo Express zwiększy również liczbę połączeń na trasie Kraków – Praga do czterech dziennie. Na wszystkich trasach przewoźnik oferuje zarówno dzienne, jak i nocne kursy.
– Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą i z autobusów w kierunku Ukrainy – mówi dyrektor generalny Leo Express Peter Köhler, cytowany w komunikacie.
– Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa. Są one tak zaplanowane, aby pasażerowie mogli wygodnie podróżować z Leo Express rano do Warszawy lub Krakowa, a wieczorem wrócić z tym samym przewoźnikiem. Jednocześnie zaoferujemy połączenia międzynarodowe między Warszawą a Pragą oraz zwiększymy liczbę kursów między Krakowem a Pragą, zapewniając komfortowe podróże zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – dodaje Köhler.
Na trasie Warszawa – Kraków – Praga Leo Express uruchomi niskopodłogowe, klimatyzowane pociągi Stadler Flirt z czterema klasami: economy ze skórzanymi fotelami, economy plus i business z większą przestrzenią na nogi oraz premium z sześcioma regulowanymi fotelami „idealnymi do odpoczynku”.
Na pokładzie serwowane będą dania sezonowe, w tym bezglutenowe i wegańskie. W wyższych klasach poczęstunek będzie wliczony w cenę biletu, a pasażerom klasy premium serwowane będzie również prosecco.
Odjazdy Warszawa–Kraków–Praga
Odjazdy Praga–Kraków–Warszawa
Odjazdy Kraków–Praga
Odjazdy Praga–Kraków
*Czasy są orientacyjne i mogą ulec niewielkim zmianom. *
Leo Express nie wyklucza w przyszłości rozwijania oferty w Polsce, zarówno na trasach komercyjnych, jak i realizowanych w ramach publicznej służby przewozowej – czytamy w komunikacie.
Leo Express to prywatny przewoźnik obsługujący kolejowe i autobusowe połączenia w Europie Środkowej od 2012 roku. Jego największym udziałowcem jest hiszpański narodowy przewoźnik kolejowy Renfe, pozostali pochodzą z Czech i innych krajów.
