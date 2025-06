Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa

Jak donosi „Der Spiegel”, według danych z 2024 roku liczba pasażerów na trasach międzynarodowych, którymi podróż trwa dłużej niż cztery godziny, wzrosła o 5 procent, porównując rok do roku, podczas gdy krótsze relacje zanotowały wzrost jedynie o 1,5 procent – podaje w swoim raporcie Deutsche Bahn.

Największym zainteresowaniem cieszyło się połączenie Berlin – Kraków (około 7 godzin jazdy), które odnotowało niemal 30-procentowy wzrost liczby podróżnych. Drugie miejsce zajmuje trasa Hamburg – Kopenhaga (4 godziny 45 minut), z przyrostem 19-procentowym. W analizie pod uwagę wzięto 100 najpopularniejszych międzynarodowych tras kolejowych z i do Niemiec.

Z Berlina do Neapolu, Paryża, Londynu - Koleje Niemieckie chcą więcej jeździć za granicę

Deutsche Bahn od lat rozbudowuje swoją ofertę międzynarodową – pod koniec 2024 roku uruchomiono bezpośredni pociąg ICE z Berlina do Paryża. Na 2026 rok planowane są nowe połączenia z Monachium do Mediolanu i Rzymu we współpracy z kolejami włoskimi Trenitalia i austriackimi ÖBB. Od 2028 roku szybkie pociągi Frecciarossa mają połączyć Berlin z Neapolem.