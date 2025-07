Ze środka Europy na północ kontynentu - będzie nowe międzynarodowe połączenie kolejowe

– Kolej coraz bardziej zbliża do siebie kraje europejskie – podkreśla Michael Peterson z zarządu Deutsche Bahn, cytowany w portalu. – Zainteresowanie podróżami międzynarodowymi nie słabnie, nawet mimo dłuższego czasu przejazdu w porównaniu z lotami – twierdzi.

Nowa linia cieszy się poparciem polityków. Burmistrz Berlina Kai Wegner uznał ją za wzmocnienie pozycji stolicy Niemiec jako europejskiego węzła komunikacyjnego. Z kolei unijny komisarz odpowiedzialny za transport i turystykę, Apostolos Dzidzikostas, ocenił projekt jako przykład rozwoju zrównoważonej mobilności w Europie.

Coraz więcej europejskich połączeń kolejowych

W pociągach ComfortJet znajdzie się 555 miejsc siedzących, w tym 99 w klasie pierwszej. W wagonach będzie bezprzewodowy internet, wagon restauracyjny, regulowane fotele, kino dla dzieci i przestrzeń dla rowerów. Przewidziano też udogodnienia dla osób z ograniczonych ruchowo, w tym specjalny podnośnik dla wózków.

Bezpośredni pociąg Praga – Berlin – Kopenhaga to część szerszej strategii rozwoju europejskiej siatki połączeń kolejowych. Deutsche Bahn pod koniec 2024 roku uruchomiła bezpośredni pociąg ICE z Berlina do Paryża. Na 2026 rok planuje połączenia z Monachium do Mediolanu i Rzymu we współpracy z kolejami włoskimi Trenitalia i austriackimi ÖBB, a od 2028 roku szybkie pociągi Frecciarossa mają z Berlina dojechać do Neapolu.

Również Polska na sezon letni zaoferowała przejazdy pociągiem z Warszawy do Rijeki w Chorwacji.