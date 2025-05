Pociągiem na wakacje w Chorwacji. "Obiad w Warszawie, śniadanie nad Adriatykiem"

Wszystkie wagony będą klimatyzowane. Trasa Warszawa – Rijeka liczy około 1200 kilometrów, będzie to więc jedna z najdłuższych tras kolejowych w Europie.

Bilety na ten kurs będzie można kupić od pierwszego tygodnia czerwca. Najtańszy ma kosztować 193 złote, a kuszetka 301 złotych.

Wagony do Chorwacji będą dołączone do pociągu do Wiednia o nazwie EC Sobieski. Skład zatrzyma się jeszcze między innymi w Lublanie, gdzie będzie połączony z węgierskim pociągiem IC Istria z Budapesztu. Przystanki w Polsce to: Opoczno, Włoszczowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Chałupki.



Pociąg z Chorwacji do Polski to okazja dla zagranicznych turystów

Z uruchomienia pociągu cieszy się sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys. Jak bowiem podkreśla, będą mogli nimi do Polski przyjeżdżać goście z południa Europy.

- Z Polski nad Adriatyk i z Adriatyku po Bałtyk - to nie tylko wygodne, ale i symboliczne połączenie. Turystyka łączy Europę jeszcze mocniej! Nowe połączenie to świetny pomysł na wakacje dla Polaków, ale także szansa na wakacje w Polsce dla Czechów, Austriaków, Chorwatów i Słoweńców - podkreśla.