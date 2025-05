Pasażerowie samolotów boją się turbulencji, ale jest coś, czego nie lubią jeszcze bardziej

Co może sprawić, że podróż lotnicza będzie bardziej komfortowa? - zapytał Bounce ankietowanych. Ich zdaniem najważniejsza jest przyjazna załoga. Na kolejnych miejscach znalazły się możliwość wyboru miejsca, ciekawa rozrywka pokładowa, miejsce do stania z dala od siedzenia, fotele wyposażone w gniazda zasilania (do ładowania telefonów, tabletów, laptopów itp.), wiele opcji posiłków, dostępność wi-fi, zestaw przydatnych rzeczy (przybory toaletowe, maski na oczy, zatyczki do uszu itp.), słuchawki z redukcją szumów, poduszki i koce oraz specjalne programy relaksacyjne w menu rozrywki pokładowej.

U niektórych osób strach przed lataniem jest tak silny, że całkowicie unikają one samolotów. Tacy pasażerowie mogą skorzystać z programów wsparcia, oferowanych przez niektóre linie lotnicze (choć niezbyt szeroko reklamowanych), które pomagają przezwyciężyć lęk, takich jak Fearless Flyer easyJeta czy Flying Without Fear od Virgin Atlantic.

Foto: bounce.com

Jak złagodzić stres podczas podróży samolotem?

- Planuj z wyprzedzeniem, aby mieć spokój ducha. Wiedza, czego się spodziewać, może zmniejszyć stres. Wybierz linię lotniczą znaną z płynnych lotów i dobrej obsługi klienta. Przyjdź wcześniej, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili i wybierz miejsce, w którym czujesz się najbardziej komfortowo - niektórzy wolą miejsca przy oknie, podczas gdy inni przy przejściu, aby móc się swobodnie poruszać - radzi dyrektor generalny i założyciel Bounce Cody Candee.