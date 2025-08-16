Lotnisko Chopina – ruch pasażerów rośnie rekordowo

Jak dalej dodaje, według danych międzynarodowego stowarzyszenia lotnisk, ACI (Airports Council International), Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie.

Reklama Reklama

13 procent więcej pasażerów na lotnisku w Wraszawie

– Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało prawie 13,5 miliona osób, czyli o 13 procent więcej niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2024 roku – mówi cytowany w komunikacie, prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. – Współczynnik wypełnienia samolotów, tzw. load factor, w lipcu był na najwyższym poziomie i wyniósł 86,4 procent - dodaje.

Jak dalej relacjonuje prezes, rozwijają się głównie przewoźnicy niskokosztowi – ich udział w przewozach wzrósł o punkt procentowy, porównując rok do roku, i wyniósł 26 procent. Z kolei przewoźnicy tradycyjni stracili jeden procent udziału. Udział czarterów pozostał ten sam – 14 procent.

Z kolei odsetek pasażerów, którzy się w Warszawie przesiadali to 23 procent wszystkich podróżnych.