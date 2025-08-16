Reklama

Lotnisko Chopina – ruch pasażerów rośnie rekordowo

Mimo wypełnienia się możliwości Lotniska Chopina, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, ich ruch ciągle rośnie. W lipcu wzrost wyniósł 12,5 procent, porównując z lipcem zeszłego roku, a liczba odprawionych podróżnych sięgnęła rekordowych 2,4 miliona – informuje biuro prasowe tego portu.

Publikacja: 16.08.2025 00:07

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Jak dalej dodaje, według danych międzynarodowego stowarzyszenia lotnisk, ACI (Airports Council International), Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie.

13 procent więcej pasażerów na lotnisku w Wraszawie

– Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało prawie 13,5 miliona osób, czyli o 13 procent więcej niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2024 roku – mówi cytowany w komunikacie, prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski. – Współczynnik wypełnienia samolotów, tzw. load factor, w lipcu był na najwyższym poziomie i wyniósł 86,4 procent - dodaje.

Trasę z Krakowa do Izmiru obsługuje turecka linia lotnicza Pegasus
Linie Lotnicze
Pegasus najlepszą linią lotniczą, SAS – najgorszą. W jakiej dziedzinie?

Jak dalej relacjonuje prezes, rozwijają się głównie przewoźnicy niskokosztowi – ich udział w przewozach wzrósł o punkt procentowy, porównując rok do roku, i wyniósł 26 procent. Z kolei przewoźnicy tradycyjni stracili jeden procent udziału. Udział czarterów pozostał ten sam – 14 procent.

Z kolei odsetek pasażerów, którzy się w Warszawie przesiadali to 23 procent wszystkich podróżnych.

Liczba wszystkich operacji lotniczych w minionym miesiącu wyniosła 19 017.

Na Lotnisku Chopina wygrywa Hiszpania i Egipt – każde w innej kategorii

Zgodnie z najnowszymi danymi ACI Europe, polskie lotniska osiągnęły prawie 3,5-krotny wzrost liczby odprawionych pasażerów względem portów znajdujących się w Unii Europejskiej.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku pasażerowie zdecydowanie częściej wybierali rejsy międzynarodowe (12,5 miliona) niż krajowe (943,8 tysiąca).

W ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej wybierali Hiszpanię, Włochy i Niemcy, choć w wypadku najczęściej wybieranych miast lista układa się inaczej. Niezmiennie króluje tu Londyn, za nim Paryż i Amsterdam.

W czarterach nie ma niespodzianki – listę otwiera Egipt, za którym są Turcja i Grecja. Jeśli zaś chodzi o konkretne miasta, to prowadzą Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

Źródło: rp.pl

