Założyciele marki Nobu. Od lewej: amerykańsko-izraelski producent filmowy i biznesmen Meir Teper, amerykański aktor Robert De Niroj, japoński szef kuchni Nobu Matsuhisa i dyrektor generalny firmy Trevor Horwell podczas spotkania prasowego w Nobu Hotel Warsaw
Znane nazwiska coraz śmielej wchodzą w branżę hotelową. Dla gwiazd to lukratywna inwestycja, dla fanów – unikatowa szansa, by na chwilę zanurzyć się w świecie swoich idoli.
W listopadzie 2025 roku Warszawę odwiedził Robert De Niro. Legendarny aktor nie promował jednak kolejnego filmu. Pojawił się w samym sercu stolicy, by świętować pięciolecie Nobu Hotel Warsaw – obiektu marki, której jest współtwórcą. To czytelny sygnał: hotelarstwo to dla największych graczy coś więcej niż poboczny biznes czy prestiżowe hobby.
Dziś obecność gwiazdy w projekcie wykracza daleko poza rolę ambasadora. To właśnie nazwisko, styl życia i osobista historia stają się głównym powodem, dla którego goście decydują się na rezerwowanie noclegu.
Dobrym przykładem jest butikowy The Goodtime Hotel – efekt współpracy Pharrella Williamsa z operatorem Life House. Muzyk nie tylko użyczył swojej twarzy, lecz stworzył narrację i estetyczny kod miejsca. W tym modelu celebryta nie sprzedaje noclegu, ale kompletne doświadczenie – spójne z własnym wizerunkiem i oczekiwaniami nowoczesnego, świadomego odbiorcy.
Lista gwiazd-inwestorów rośnie w imponującym tempie. Cristiano Ronaldo buduje globalne imperium Pestana CR7, łącząc luksus z etosem sportu. Lionel Messi rozwija butikową markę MiM Hotels, przeznaczoną dla najbardziej wymagających podróżników. W Dublinie Bono i The Edge z U2 od lat dbają o legendarny The Clarence Hotel.
Hollywood również nie pozostaje w tyle. Francis Ford Coppola stworzył sieć autorskich hoteli w Europie i Ameryce Środkowej, a Robert Redford od dekad z powodzeniem rozwija Sundance Mountain Resort.
To nie jest chwilowa moda. W dobie standaryzacji usług to właśnie osobowość i autentyczność stają się najtwardszą walutą. Gwiazdy doskonale to rozumieją – zamiast sprzedawać autografy, oferują przeżycia.
W świecie zdominowanym przez bezosobowe hotele sieciowe, obiekt sygnowany nazwiskiem idola proponuje coś więcej niż nocleg. To obietnica wejścia do prywatnego świata gwiazdy, kontaktu z jej estetyką i standardami.
