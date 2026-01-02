Reklama

De Niro, Messi, Bono – najsłynniejsi hotelarze świata

Co łączy Roberta De Niro, Lionela Messiego i Bono? Choć wywodzą się ze świata kina, sportu i muzyki, dziś łączy ich coś jeszcze - wszyscy są właścicielami hoteli.

Publikacja: 02.01.2026 09:32

Założyciele marki Nobu. Od lewej: amerykańsko-izraelski producent filmowy i biznesmen Meir Teper, am

Założyciele marki Nobu. Od lewej: amerykańsko-izraelski producent filmowy i biznesmen Meir Teper, amerykański aktor Robert De Niroj, japoński szef kuchni Nobu Matsuhisa i dyrektor generalny firmy Trevor Horwell podczas spotkania prasowego w Nobu Hotel Warsaw

Foto: PAP, Rafał Guz

Andrzej Pawluszek

Znane nazwiska coraz śmielej wchodzą w branżę hotelową. Dla gwiazd to lukratywna inwestycja, dla fanów – unikatowa szansa, by na chwilę zanurzyć się w świecie swoich idoli.

W listopadzie 2025 roku Warszawę odwiedził Robert De Niro. Legendarny aktor nie promował jednak kolejnego filmu. Pojawił się w samym sercu stolicy, by świętować pięciolecie Nobu Hotel Warsaw – obiektu marki, której jest współtwórcą. To czytelny sygnał: hotelarstwo to dla największych graczy coś więcej niż poboczny biznes czy prestiżowe hobby.

Czytaj więcej

Hotele
Hotele
Porażka Bookinga w sądzie. Musi zapłacić hotelarzom ponad tysiąc odszkodowań

Gwiazdy show biznesu inwestują w turystykę

Dziś obecność gwiazdy w projekcie wykracza daleko poza rolę ambasadora. To właśnie nazwisko, styl życia i osobista historia stają się głównym powodem, dla którego goście decydują się na rezerwowanie noclegu.

Dobrym przykładem jest butikowy The Goodtime Hotel – efekt współpracy Pharrella Williamsa z operatorem Life House. Muzyk nie tylko użyczył swojej twarzy, lecz stworzył narrację i estetyczny kod miejsca. W tym modelu celebryta nie sprzedaje noclegu, ale kompletne doświadczenie – spójne z własnym wizerunkiem i oczekiwaniami nowoczesnego, świadomego odbiorcy.

Lista gwiazd-inwestorów rośnie w imponującym tempie. Cristiano Ronaldo buduje globalne imperium Pestana CR7, łącząc luksus z etosem sportu. Lionel Messi rozwija butikową markę MiM Hotels, przeznaczoną dla najbardziej wymagających podróżników. W Dublinie Bono i The Edge z U2 od lat dbają o legendarny The Clarence Hotel.

Hollywood również nie pozostaje w tyle. Francis Ford Coppola stworzył sieć autorskich hoteli w Europie i Ameryce Środkowej, a Robert Redford od dekad z powodzeniem rozwija Sundance Mountain Resort.

Turysta w poszukiwaniu autentyczności

To nie jest chwilowa moda. W dobie standaryzacji usług to właśnie osobowość i autentyczność stają się najtwardszą walutą. Gwiazdy doskonale to rozumieją – zamiast sprzedawać autografy, oferują przeżycia.

W świecie zdominowanym przez bezosobowe hotele sieciowe, obiekt sygnowany nazwiskiem idola proponuje coś więcej niż nocleg. To obietnica wejścia do prywatnego świata gwiazdy, kontaktu z jej estetyką i standardami.

Źródło: rp.pl

Osoby Robert De Niro Lionel Messi Turystyka Hotele Noclegi Bono
