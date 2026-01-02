Znane nazwiska coraz śmielej wchodzą w branżę hotelową. Dla gwiazd to lukratywna inwestycja, dla fanów – unikatowa szansa, by na chwilę zanurzyć się w świecie swoich idoli.

W listopadzie 2025 roku Warszawę odwiedził Robert De Niro. Legendarny aktor nie promował jednak kolejnego filmu. Pojawił się w samym sercu stolicy, by świętować pięciolecie Nobu Hotel Warsaw – obiektu marki, której jest współtwórcą. To czytelny sygnał: hotelarstwo to dla największych graczy coś więcej niż poboczny biznes czy prestiżowe hobby.

Gwiazdy show biznesu inwestują w turystykę

Dziś obecność gwiazdy w projekcie wykracza daleko poza rolę ambasadora. To właśnie nazwisko, styl życia i osobista historia stają się głównym powodem, dla którego goście decydują się na rezerwowanie noclegu.

Dobrym przykładem jest butikowy The Goodtime Hotel – efekt współpracy Pharrella Williamsa z operatorem Life House. Muzyk nie tylko użyczył swojej twarzy, lecz stworzył narrację i estetyczny kod miejsca. W tym modelu celebryta nie sprzedaje noclegu, ale kompletne doświadczenie – spójne z własnym wizerunkiem i oczekiwaniami nowoczesnego, świadomego odbiorcy.