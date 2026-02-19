Reklama

Europejski operator hoteli ogłasza niewypłacalność. Co z obiektami w Polsce?

Jeden z czołowych europejskich operatorów hotelowych Revo Hospitality Group złożył wniosek o ogłoszenie niewypłacalności. Chodzi o około 140 spółek wchodzących w skład grupy w Niemczech i Austrii. Hotelowy gigant posiada także obiekty w Polsce, ale nie są one objęte postępowaniem.

Publikacja: 19.02.2026 15:20

Operator hotelowy Revo Hospitality Group złożył wniosek o ogłoszenie niewypłacalności / zdjęcie ilus

Operator hotelowy Revo Hospitality Group złożył wniosek o ogłoszenie niewypłacalności / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Revo Hospitality Group to jeden z największych operatorów hotelowych w Europie. W swoim portfolio posiada ponad 260 hoteli zlokalizowanych w 146 miastach na terenie 12 krajów. Należą do nich do nich marki własne, takie jak Vagabond Club, Hyperion czy Aedenlife oraz obiekty działające m.in. pod takimi markami, jak Hilton, Marriott, Accor, Wyndham czy IHG.

Revo Hospitality Group ogłasza niewypłacalność. Jakie są przyczyny?

Operator hotelowy Revo Hospitality Group złożył w Sądzie Rejonowym w Charlottenburgu wniosek o ogłoszenie niewypłacalności dla 140 spółek ze swojej struktury. Hotele, których dotyczy postępowanie, znajdują się w Niemczech i w Austrii.

W ostatnich latach grupa rozwijała się bardzo dynamicznie. Na przestrzeni pięciu lat liczba posiadanych przez nią hoteli wzrosła z 50 do ponad 250. Jej roczne przychody dochodziły do 1,3 mld euro, zatrudniała około 8300 osób. Tak duża liczba obiektów spowodowała znaczący wzrost kosztów, a popyt, szczególnie w trudnym dla branży okresie pandemii okazał się niewystarczający. Kryzys dotknął głównie hotele w Austrii i Niemczech. Głównymi problemami okazały się wzrost kosztów pracy i płacy minimalnej oraz wyższe koszty energii, wynajmu i żywności.

Co z hotelami w Polsce? Działają normalnie 

W skład Revo Hospitality Group wchodzi sześć obiektów w Polsce. Są to hotele w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Międzyzdrojach, które działają pod markami Vienna House oraz Vienna House Easy. 

Jak podaje portal propertynews.pl, choć ich operatorem jest Revo Hospitality Group, hotele w Polsce nie są częścią struktury kapitałowej objętej postępowaniem restrukturyzacyjnym. Funkcjonują w oparciu o odrębne struktury właścicielskie i zarządcze i zachowują pełną niezależność finansową.

– Sytuacja finansowa hoteli w kraju jest bardzo dobra. Naszym priorytetem pozostaje dostarczanie wyjątkowych doświadczeń. Chcemy uciąć wszelkie spekulacje – pozostajemy silną i stabilną marką na mapie Polski. Działamy w pełnym wymiarze, a nasze plany rozwojowe na nadchodzące miesiące pozostają aktualne – komentuje dyrektor hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s Łódź i dyrektor regionalna odpowiadająca za hotele w Warszawie i Międzyzdrojach  Anna Olszyńska, cytowana przez portal propertynews.pl.

Co dalej z hotelami Revo Hospitality Group?

Zarząd Revo Hospitality Group zdecydował o przeprowadzeniu restrukturyzacji w 140 spółkach. Ma być ona prowadzona w ramach samodzielnego zarządu, bez przekazywania kontroli nad firmą syndykowi. Zgodnie z założeniami restrukturyzacja ma się zakończyć do lata 2026 r. Firma liczy na odzyskanie rentowności.

– W związku z wszczęciem postępowań – w przeważającej mierze prowadzonych w trybie samodzielnego zarządzania – wobec około 140 spółek istnieją dobre perspektywy na szybką restrukturyzację i kontynuowanie działalności. Niezwłocznie ustabilizujemy działalność i wdrożymy wstępne środki restrukturyzacyjne w porozumieniu z kluczowymi interesariuszami – wyjaśnia adwokat dr Gordon Geiser z GT Restructuring.

Zarząd zadeklarował, że hotele objęte restrukturyzacją będą nadal działać, a miejsca pracy zostaną utrzymane. Grupa złożyła wniosek do Federalnej Agencji Pracy o prefinansowanie wypłat wynagrodzeń od stycznia do marca 2026 r.

Źródło: rp.pl

Turystyka Hotele niewypłacalność
