Europejski operator hoteli ogłasza niewypłacalność. Co z obiektami w Polsce?

Revo Hospitality Group to jeden z największych operatorów hotelowych w Europie. W swoim portfolio posiada ponad 260 hoteli zlokalizowanych w 146 miastach na terenie 12 krajów. Należą do nich do nich marki własne, takie jak Vagabond Club, Hyperion czy Aedenlife oraz obiekty działające m.in. pod takimi markami, jak Hilton, Marriott, Accor, Wyndham czy IHG.

Revo Hospitality Group ogłasza niewypłacalność. Jakie są przyczyny?

Operator hotelowy Revo Hospitality Group złożył w Sądzie Rejonowym w Charlottenburgu wniosek o ogłoszenie niewypłacalności dla 140 spółek ze swojej struktury. Hotele, których dotyczy postępowanie, znajdują się w Niemczech i w Austrii.

W ostatnich latach grupa rozwijała się bardzo dynamicznie. Na przestrzeni pięciu lat liczba posiadanych przez nią hoteli wzrosła z 50 do ponad 250. Jej roczne przychody dochodziły do 1,3 mld euro, zatrudniała około 8300 osób. Tak duża liczba obiektów spowodowała znaczący wzrost kosztów, a popyt, szczególnie w trudnym dla branży okresie pandemii okazał się niewystarczający. Kryzys dotknął głównie hotele w Austrii i Niemczech. Głównymi problemami okazały się wzrost kosztów pracy i płacy minimalnej oraz wyższe koszty energii, wynajmu i żywności.

Co z hotelami w Polsce? Działają normalnie

W skład Revo Hospitality Group wchodzi sześć obiektów w Polsce. Są to hotele w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Międzyzdrojach, które działają pod markami Vienna House oraz Vienna House Easy.

Jak podaje portal propertynews.pl, choć ich operatorem jest Revo Hospitality Group, hotele w Polsce nie są częścią struktury kapitałowej objętej postępowaniem restrukturyzacyjnym. Funkcjonują w oparciu o odrębne struktury właścicielskie i zarządcze i zachowują pełną niezależność finansową.