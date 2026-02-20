Żelazna kurtyna zawisła nad Europą. Odstrasza turystów

Jak wynika z pierwszej tegorocznej edycji raportu „Barometr podróży długodystansowych” (Long-Haul Travel Barometer), zainteresowanie wizytą w Europie deklaruje obecnie niespełna połowa podróżnych z rynków dalekiego zasięgu. Według danych ETC, najmocniejszy spadek odnotowano w wypadku Japonii (20 procent), Stanów Zjednoczonych (34 procent) i Australii (47 procent).

Droga i odgrodzona formalnościami Europa traci turystów

Kwestia przystępności cenowej urasta do rangi problemu wywołujący kryzys strukturalny europejskiej turystyki. Aż 48 procent osób w wieku od 18 do 34 lat wprost deklaruje, że Europa stała się dla nich za droga. Skokowy wzrost kosztów zakwaterowania, transportu i gastronomii w ostatnich latach sprawia, że najmłodsze pokolenie globalnych podróżników coraz częściej wybiera tańsze kraje azjatyckie.

Z raportu wynika, że branża turystyczna dodatkowo ocenia, że era całkowicie spontanicznych podróży kończy się wraz z wdrażaniem unijnego Systemu Wjazdu/Wyjazdu” (Entry/Exit System, EES). Jego pełna operacyjność na wszystkich granicach Unii Europejskiej zaplanowana jest na 10 kwietnia 2026 roku. System ten ostatecznie znosi tradycyjne pieczątki w paszportach na rzecz obowiązkowego skanowania twarzy i pobierania odcisków palców. Choć ma to przyspieszyć odprawę w przyszłości, pierwsza wizyta w systemie wiąże się z czasochłonną procedurą rejestracyjną, która już teraz budzi obawy o paraliż głównych węzłów transportowych i zniechęcenie podróżnych nie chcących tracić czas.