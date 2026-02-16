Turyści polują na „lajki”. Fotogeniczność celu podróży ważna dla zdjęć na Instagram

58 procent Polaków przyznaje, że wybierając miejsce na urlop, kieruje się jego „fotogenicznością” – wynika z badania My Luxoria, agencji turystycznej specjalizującej się w wynajmowaniu luksusowych willi w Chorwacji.

Wizualny potencjał miejsca jest kluczowy dla 64 procent osób w wieku 25-44 lata. Wrażliwość na ten aspekt rośnie wraz z zasobnością portfela – 65 procent osób zarabiających powyżej 9 tysięcy złotych miesięcznie deklaruje, że „instagramowość” wyjazdu to warunek konieczny przy rezerwacji.

– W 2026 roku wakacje będziemy planować z myślą o tym, co i w jaki sposób zaprezentujemy znajomym w sieci – mówi prezes My Luxoria Ankica Ćaleta, cytowana w komunikacie prasowym.

– Instagram nie sprawił, że podróżujemy wyłącznie dla zdjęć, ale znacząco zmienił sposób, w jaki oceniamy jakość wypoczynku. Estetyka stała się sygnałem, że wyjazd odpowiada naszemu stylowi życia – dodaje.