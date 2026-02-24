Reklama

Tripadvisor pod presją inwestora, który wzywa do zmian w zarządzie

Amerykański fundusz Starboard Value, posiadający ponad 9 procent akcji Tripadvisora, wzywa do gruntownych zmian w zarządzie i radzie nadzorczej spółki oraz sugeruje rozważenie jej sprzedaży. Spór dotyczy między innymi tempa wdrażania sztucznej inteligencji i spadku wartości akcji.

Publikacja: 24.02.2026 09:42

Akcjonariusz Tripadvisora wzywa do gruntownych zmian w zarządzie i radzie nadzorczej spółki

Foto: EPA, CJ Gunther

Marzena Buczkowska-German

O sprawie poinformował amerykański portal branży turystycznej PhocusWire. Fundusz aktywistyczny Starboard Value skierował 17 lutego 2026 roku list do prezesa Tripadvisora Matta Goldberga, przewodniczącego rady Grega Maffeia oraz członków zarządu, zarzucając spółce brak „pilności” i utrzymywanie „nieakceptowalnego status quo”. Zdaniem inwestora, mimo „znaczącej szansy na odblokowanie wartości”, kierownictwo nie wprowadziło dotąd istotnych zmian strategicznych.

Starboard nabył ponad 9 procent udziałów w lipcu 2025 roku, zapowiadając rozmowy z zarządem na temat zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. W najnowszym liście członek zarządzający funduszu Jeffrey Smith wskazuje na potrzebę poprawy ładu korporacyjnego, w tym „odświeżenia” składu rady nadzorczej – szczególnie w kontekście przejścia spółki z modelu kontrolowanego do niekontrolowanego.

Fundusz zapowiada zgłoszenie własnych kandydatów do rady, którzy mieliby stanowić większość jej składu przed walnym zgromadzeniem w 2026 roku. Jednocześnie proponuje rozważenie sprzedaży całej spółki jako jednej z opcji maksymalizacji wartości.

Wartość akcji Tripadvisora spada

W liście podkreślono, że kurs akcji Tripadvisora spadł o prawie 50 procent od czasu objęcia stanowiska prezesa przez Goldberga w lipcu 2022 roku. Smith wskazuje również na niewykorzystane szanse, między innymi ofertę przejęcia ze stycznia 2025 roku, która według niego oznaczała premię rzędu 95 procent wobec ówczesnej ceny rynkowej (18-19 dolarów za akcję).

Jednym z kluczowych zarzutów jest tempo wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Zdaniem Starboard Tripadvisor był „znacząco spóźniony i niezwykle wolny” w tworzeniu atrakcyjnej wersji platformy opartej na AI.

W odpowiedzi spółka oświadczyła, że zarząd i rada koncentrują się na działaniach zwiększających wartość dla akcjonariuszy oraz realizacji długoterminowej strategii wzrostu.

Kilka dni temu Tripadvisor opublikował wyniki za czwarty kwartał i cały 2025 rok: przychody w czwartym kwartale wyniosły 411 milionów dolarów (bez zmian rok do roku), a w skali roku 1,9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 3 procent rok do roku.

Spór między inwestorem a zarządem może w najbliższych miesiącach wpłynąć na kierunek strategiczny jednej z największych globalnych platform opinii i rezerwacji w turystyce online.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tripadvisor
