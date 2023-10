Booking.com, Travelist i inni wypowiadają wojnę fałszywym recenzjom w internecie

Druga kwestia to dzielenie się najlepszymi praktykami, sposobami moderacji i metodami wykrywania fałszywych opinii. Trzeci obszar obejmuje przekazywanie informacji o podmiotach dopuszczających się oszustw. Chodzi o firmy sprzedające nieprawdziwe recenzje, niektóre przedsiębiorstwa kupują je, by poprawić swoją opinię w sieci.

Koalicja ma też współpracować ze światem nauki i sektorem publicznym w zakresie promowania korzyści dla konsumentów płynących z zamieszczania prawdziwych opinii i wspierać branżę w działaniach udaremniających zamieszczanie tych zmanipulowanych.

Nawet 50 tysięcy dolarów kary

W kwietniu tego roku Tripadvisor poinformował, że około 4 procent z 30 milionów informacji od internautów umieszczonych w serwisie, zostało uznanych za nieprawdziwe. Firma ujawnia też, że jej systemy analityczne sprawdziły do 72 procent wpisów, zanim zostały one opublikowane. To o 5 punktów procentowych więcej niż w 2020 roku, kiedy to platforma po raz ostatni zaprezentowała raport w tej sprawie.

Amerykańska Federalna Komisja ds. Handlu zaproponowała w czerwcu tego roku regulacje, które jeśli zostaną zaakceptowane, pozwolą nakładać grzywny do 50 tysięcy dolarów za każdą sfałszowaną recenzję.

Czytaj więcej Hotele Booking.com: Z nami podróż zaplanujesz dzięki sztucznej inteligencji Booking.com testuje narzędzie do planowania podróży, częściowo oparte na sztucznej inteligencji, ChatGPT. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mają mieć możliwość zadawania pytań i planowania podróży – pisze agencja Reutera.

Z kolei grupa U.S. Public Interest Research Group, która również zabiegała o zaostrzenie zasad, podkreśla, że jeśli rynek sprzedaży nie będzie bardziej transparentny, konsumenci nie będą mieli szans odróżnić prawdziwych opinii od fałszywych. To wpłynie negatywnie nie tylko na samych kupujących, ale też na sprzedających.