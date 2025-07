Z Gdańska na marokańskie wybrzeże – Rainbow rusza z połączeniem do Agadiru

Biuro podróży przekonuje, że „uruchomienie połączenia do Agadiru to kolejny krok w realizowaniu strategii rozwoju oferty czarterowej z północy Polski. Port Lotniczy Gdańsk, który w ubiegłym roku obsłużył prawie siedem milionów pasażerów, systematycznie zwiększa swoją siatkę połączeń wakacyjnych.

Loty z Gdańska na inne kontynenty

– Bezpośrednie połączenie z Agadirem to nie tylko odpowiedź na rosnące zainteresowanie egzotyką, ale także dowód, że Gdańsk staje się jednym z najważniejszych punktów na mapie wakacyjnych wylotów w Polsce – dodaje w tym samym komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski. – Pasażerowie mogą lecieć już z Gdańska do takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kenia, Tanzania i Sri Lanka. Co ciekawe, Gdańsk to jedno z nielicznych lotnisk regionalnych w Europie, z którego regularnie realizowane są czarterowe loty do tak odległych miejsc. Połączenie do Agadiru umacnia tę pozycję.

Nowe połączenie do Agadiru wpisuje się w strategię Rainbowa, która zakłada rozszerzanie oferty o kierunki atrakcyjne, a jednocześnie nieco mniej oczywiste niż te klasyczne, wakacyjne.

Biuro podróży oferuje dziś wyjazdy do prawie 100 krajów, czartery i loty rejsowe do ponad 150 miejsc na świecie.