Ranking Tripadvisora: Auschwitz wśród światowych atrakcji turystycznych roku 2026

Rankingi Travelers’ Choice Awards Best of the Best powstają na podstawie recenzji i ocen użytkowników Tripadvisor zebranych w ciągu 12 miesięcy. O ich wyniku nie decydują eksperci ani jury, ale sami podróżni. Tytuł Best of the Best (ang. najlepsze z najlepszych) trafia do mniej niż 1 procenta spośród ponad 8 milionów ofert dostępnych na platformie, co czyni go jednym z najbardziej elitarnych wyróżnień w światowej branży turystycznej.

Edycja 2026, jak podkreśla Tripadvisor, jest podsumowaniem wrażeń podróżników z całego świata. Laureaci rankingów są ogłaszani stopniowo, w podziale na kategorie: destynacje, hotele, restauracje i „Things to Do”, czyli atrakcje, których nie można przeoczyć.

Polska w światowym rankingu: Auschwitz na 23. miejscu

W kategorii Top Experiences – World na 23. miejscu znalazła się wycieczka z przewodnikiem z Krakowa do dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. To doświadczenie ocenione przez ponad 8 tysięcy podróżnych, ze średnią 4,8 punktu na 5 możliwych, doceniane za profesjonalizm przewodników, logistykę, głębokie przeżycie i edukacyjny charakter.

Dla międzynarodowych turystów Auschwitz-Birkenau nie jest „atrakcją” w klasycznym sensie, lecz miejscem refleksji i pamięci o historycznych wydarzeniach z II wojny światowej. „Wysoka pozycja w rankingu pokazuje, że współczesna turystyka coraz częściej obejmuje także trudne dziedzictwo XX wieku, a podróżni poszukują doświadczeń autentycznych, poruszających i nadających sens podróżom” – czytamy w uzasadnieniu.