Reklama

Ranking Tripadvisora: Auschwitz wśród światowych atrakcji turystycznych roku 2026

Zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau znalazło się na liście najciekawszych tegorocznych atrakcji turystycznych prestiżowego rankingu Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 serwisu Tripadvisor. To jedno z najwyżej ocenianych doświadczeń turystycznych, wybranych głosami milionów podróżnych.

Publikacja: 15.01.2026 10:26

Podróżnicy ze świata wskazali zwiedzanie muzeum byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jako miejsca

Podróżnicy ze świata wskazali zwiedzanie muzeum byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jako miejsca szczególnie poruszającego

Foto: PAP, Jacek Bednarczyk

Marzena Buczkowska-German

Rankingi Travelers’ Choice Awards Best of the Best powstają na podstawie recenzji i ocen użytkowników Tripadvisor zebranych w ciągu 12 miesięcy. O ich wyniku nie decydują eksperci ani jury, ale sami podróżni. Tytuł Best of the Best (ang. najlepsze z najlepszych) trafia do mniej niż 1 procenta spośród ponad 8 milionów ofert dostępnych na platformie, co czyni go jednym z najbardziej elitarnych wyróżnień w światowej branży turystycznej.

Czytaj więcej

Tłum turystów napiera codziennie na cenny zabytek. Wchodzenie do wody jest surowo zakazane
Zanim Wyjedziesz
Władze Rzymu: Wizyta przy Fontannie di Trevi będzie płatna. Turyści szykujcie 2 euro

Edycja 2026, jak podkreśla Tripadvisor, jest podsumowaniem wrażeń podróżników z całego świata. Laureaci rankingów są ogłaszani stopniowo, w podziale na kategorie: destynacje, hotele, restauracje i „Things to Do”, czyli atrakcje, których nie można przeoczyć.

Polska w światowym rankingu: Auschwitz na 23. miejscu

W kategorii Top Experiences – World na 23. miejscu znalazła się wycieczka z przewodnikiem z Krakowa do dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. To doświadczenie ocenione przez ponad 8 tysięcy podróżnych, ze średnią 4,8 punktu na 5 możliwych, doceniane za profesjonalizm przewodników, logistykę, głębokie przeżycie i edukacyjny charakter.

Dla międzynarodowych turystów Auschwitz-Birkenau nie jest „atrakcją” w klasycznym sensie, lecz miejscem refleksji i pamięci o historycznych wydarzeniach z II wojny światowej. „Wysoka pozycja w rankingu pokazuje, że współczesna turystyka coraz częściej obejmuje także trudne dziedzictwo XX wieku, a podróżni poszukują doświadczeń autentycznych, poruszających i nadających sens podróżom” czytamy w uzasadnieniu.

Reklama
Reklama

Najlepsze doświadczenia turystyczne świata 2026

W tegorocznym rankingu „Things to Do” dominują kameralne wycieczki, storytelling, lokalne doświadczenia i kontakt z kulturą. Oto pierwsza piątka najlepszych doświadczeń turystycznych świata według Tripadvisor:

Najlepszą wycieczką świata 2026 została kameralna trasa zwiedzania Florencji, prowadzona przez lokalnego opowiadacza historii. To nie klasyczne zwiedzanie, lecz podróż przez renesans i dzieje rodu Medyceuszy. Małe grupy, interakcja, anegdoty i „plotki” z epoki sprawiają, że historia staje się żywa. Ponad 12 tysięcy recenzji z oceną 5 potwierdza, że opowieść to dziś jedna z najmocniejszych walut w turystyce kulturowej.

Na drugim miejscu znalazła się jednodniowa ucieczka z gwarnego Hanoi do regionu Ninh Binh łącząca aktywność fizyczną (rowery, piesze wędrówki), kontakt z naturą i lokalną kulturą. To przykład rosnącej popularności turystyki slow i doświadczeń „poza miastem”, nawet w krótkich pobytach.

Pozycja trzecia należy do wycieczki łodzią do Błękitnej Groty w Dubrowniku i okolicznych zatok, która jest „kwintesencją śródziemnomorskiego doświadczenia natury, wody i snorkelingu”. Co ważne, odbywa się w małych grupach. Chorwacja potwierdza swoją pozycję lidera turystyki morskiej i doświadczeń premium.

Na czwarte miejsce wskoczyło zwiedzanie Londynu przez pryzmat historycznych pubów, które jest opisywane jako połączenie historii, architektury i lokalnej kultury. Tego typu tematyczne spacery pokazują, że turyści coraz częściej szukają nieoczywistych narracji zamiast klasycznych „must see”.

Pierwszą piątkę zamyka rejs kanałami po Amsterdamie w kameralnej atmosferze, z opowiadaniem kapitana o mieście i historii. „To przykład doświadczenia »easy luxury«' – dostępnego i dopracowanego w detalach”.

Reklama
Reklama

Najlepsze miasta świata 2026: Bali na czele, Europa wciąż silna

W kategorii Best Destinations zwyciężyło Bali, określane jako „żywa pocztówka” – z plażami, rafami koralowymi, świątyniami i kulturą duchową skoncentrowaną wokół Ubud. Na kolejnych miejscach znalazły się: Londyn, Dubaj, Hanoi i Paryż.

W pierwszej dziesiątce są także Rzym, Marrakesz, Bangkok, Kreta i Nowy Jork. Ranking pokazuje równowagę między klasycznymi metropoliami, kierunkami kulturowymi i destynacjami egzotycznymi.

Trendy 2026 roku – czego oczekują podróżnicy?

Serwis Tripadvisor zwraca uwagę, że wybory podróżników wyraźnie wskazują kilka kluczowych potrzeb:

  • Małe grupy i personalizacja
  • Ciekawe opowieści (storytelling) i emocje
  • Doświadczenia kulturowe i edukacyjne
  • Autentyczność i lokalność

Wyróżnienie w Travelers’ Choice Awards Best of the Best to nie tylko prestiż, ale także realna wartość marketingowa. Dla polskiej branży to sygnał, że zagraniczni turyści doceniają wysoką jakość obsługi i przewodnictwa, turystyka kulturowa i historyczna pozostaje jednym z najmocniejszych produktów eksportowych, a odpowiedzialne opowiadanie historii może konkurować globalnie z egzotyką i rozrywką.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Historia Historia Świata II Wojna Światowa Turystyka Tripadvisor Obozy koncentracyjne Auschwitz-Birkenau
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Tłum turystów napiera codziennie na cenny zabytek. Wchodzenie do wody jest surowo zakazane
Zanim Wyjedziesz
Władze Rzymu: Wizyta przy Fontannie di Trevi będzie płatna. Turyści szykujcie 2 euro
Zgodnie z nowymi przepisami turyści podróżujący do Gruzji muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne
Zanim Wyjedziesz
Do Gruzji tylko z obowiązkową polisą. „Nieubezpieczeni turyści obciążają szpitale”
Jedna z tras do jazdy na nartach i snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej
Zanim Wyjedziesz
Parki światła i nowa wieża widokowa. Polskie ośrodki narciarskie gotowe na ferie
Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym
Zanim Wyjedziesz
Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama