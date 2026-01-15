Ranking Tripadvisora: Auschwitz wśród światowych atrakcji turystycznych roku 2026

Aktualizacja: 15.01.2026 11:32 Publikacja: 15.01.2026 10:26
Podróżnicy ze świata wskazali zwiedzanie muzeum byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jako miejsca szczególnie poruszającego
Rankingi Travelers’ Choice Awards Best of the Best powstają na podstawie recenzji i ocen użytkowników Tripadvisor zebranych w ciągu 12 miesięcy. O ich wyniku nie decydują eksperci ani jury, ale sami podróżni. Tytuł Best of the Best (ang. najlepsze z najlepszych) trafia do mniej niż 1 procenta spośród ponad 8 milionów ofert dostępnych na platformie, co czyni go jednym z najbardziej elitarnych wyróżnień w światowej branży turystycznej.
Edycja 2026, jak podkreśla Tripadvisor, jest podsumowaniem wrażeń podróżników z całego świata. Laureaci rankingów są ogłaszani stopniowo, w podziale na kategorie: destynacje, hotele, restauracje i „Things to Do”, czyli atrakcje, których nie można przeoczyć.
W kategorii Top Experiences – World na 23. miejscu znalazła się wycieczka z przewodnikiem z Krakowa do dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. To doświadczenie ocenione przez ponad 8 tysięcy podróżnych, ze średnią 4,8 punktu na 5 możliwych, doceniane za profesjonalizm przewodników, logistykę, głębokie przeżycie i edukacyjny charakter.
Dla międzynarodowych turystów Auschwitz-Birkenau nie jest „atrakcją” w klasycznym sensie, lecz miejscem refleksji i pamięci o historycznych wydarzeniach z II wojny światowej. „Wysoka pozycja w rankingu pokazuje, że współczesna turystyka coraz częściej obejmuje także trudne dziedzictwo XX wieku, a podróżni poszukują doświadczeń autentycznych, poruszających i nadających sens podróżom” – czytamy w uzasadnieniu.
W tegorocznym rankingu „Things to Do” dominują kameralne wycieczki, storytelling, lokalne doświadczenia i kontakt z kulturą. Oto pierwsza piątka najlepszych doświadczeń turystycznych świata według Tripadvisor:
Najlepszą wycieczką świata 2026 została kameralna trasa zwiedzania Florencji, prowadzona przez lokalnego opowiadacza historii. To nie klasyczne zwiedzanie, lecz podróż przez renesans i dzieje rodu Medyceuszy. Małe grupy, interakcja, anegdoty i „plotki” z epoki sprawiają, że historia staje się żywa. Ponad 12 tysięcy recenzji z oceną 5 potwierdza, że opowieść to dziś jedna z najmocniejszych walut w turystyce kulturowej.
Na drugim miejscu znalazła się jednodniowa ucieczka z gwarnego Hanoi do regionu Ninh Binh łącząca aktywność fizyczną (rowery, piesze wędrówki), kontakt z naturą i lokalną kulturą. To przykład rosnącej popularności turystyki slow i doświadczeń „poza miastem”, nawet w krótkich pobytach.
Pozycja trzecia należy do wycieczki łodzią do Błękitnej Groty w Dubrowniku i okolicznych zatok, która jest „kwintesencją śródziemnomorskiego doświadczenia natury, wody i snorkelingu”. Co ważne, odbywa się w małych grupach. Chorwacja potwierdza swoją pozycję lidera turystyki morskiej i doświadczeń premium.
Na czwarte miejsce wskoczyło zwiedzanie Londynu przez pryzmat historycznych pubów, które jest opisywane jako połączenie historii, architektury i lokalnej kultury. Tego typu tematyczne spacery pokazują, że turyści coraz częściej szukają nieoczywistych narracji zamiast klasycznych „must see”.
Pierwszą piątkę zamyka rejs kanałami po Amsterdamie w kameralnej atmosferze, z opowiadaniem kapitana o mieście i historii. „To przykład doświadczenia »easy luxury«' – dostępnego i dopracowanego w detalach”.
W kategorii Best Destinations zwyciężyło Bali, określane jako „żywa pocztówka” – z plażami, rafami koralowymi, świątyniami i kulturą duchową skoncentrowaną wokół Ubud. Na kolejnych miejscach znalazły się: Londyn, Dubaj, Hanoi i Paryż.
W pierwszej dziesiątce są także Rzym, Marrakesz, Bangkok, Kreta i Nowy Jork. Ranking pokazuje równowagę między klasycznymi metropoliami, kierunkami kulturowymi i destynacjami egzotycznymi.
Serwis Tripadvisor zwraca uwagę, że wybory podróżników wyraźnie wskazują kilka kluczowych potrzeb:
Wyróżnienie w Travelers’ Choice Awards Best of the Best to nie tylko prestiż, ale także realna wartość marketingowa. Dla polskiej branży to sygnał, że zagraniczni turyści doceniają wysoką jakość obsługi i przewodnictwa, turystyka kulturowa i historyczna pozostaje jednym z najmocniejszych produktów eksportowych, a odpowiedzialne opowiadanie historii może konkurować globalnie z egzotyką i rozrywką.
