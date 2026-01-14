Aktualizacja: 14.01.2026 10:13 Publikacja: 14.01.2026 01:17
Tłum turystów napiera codziennie na cenny zabytek. Wchodzenie do wody jest surowo zakazane
Zdjęcie na tle monumentalnej fontanny i wrzucenie do niej monety to jeden z obowiązkowych punktów wizyty w Wiecznym Mieście. Zabytek, który rozsławił w filmie „Dolce Vita” z 1960 roku Federico Fellini, rocznie odwiedza około 9 milionów turystów. Są dni, kiedy liczba chętnych dochodzi do 30 tysięcy, co nie pozostaje bez wpływu na stan atrakcji, zwłaszcza że w ostatnich latach coraz więcej jest wtargnięć do fontanny.
Władze już jakiś czas temu doszły do wniosku, że jeśli fontanna ma nadal służyć turystom, musi być skuteczniej chroniona i zabezpieczona, dlatego po zakończeniu renowacji zabytku w 2024 roku zmieniły nieco zasady jej zwiedzania: wprowadziły system kolejkowy i ograniczyły liczbę ludzi, którzy mogą ją jednocześnie oglądać do czterystu.
Począwszy od 1 lutego atrakcja będzie ogrodzona barierą, a turyści, którzy pojawią się przy fontannie między 9 a 21 będą musieli uiścić opłatę w wysokości 2 euro (oglądanie fontanny z pewnej odległości pozostanie darmowe).
– Dwa euro to niewiele, ale doprowadzi do mniejszego chaosu turystycznego – wyjaśnia Roberto Gualtieri, cytowany przez agencję Reutera.
Opłata uiszczana ma być przez turystów i nierezydentów, zwolnieni z niej będą mieszkańcy Rzymu, dzieci do 5. roku życia, osoby niepełnosprawne z opiekunami i ci, którzy będą chcieli obejrzeć atrakcję po godzinach szczytu. Opłaty będzie można dokonać online lub w punktach obsługi turystów.
Roczne wpływy z poboru opłaty mają wynieść nawet 6,5 miliona euro (27 milionów złotych). Pieniądze te będą przeznaczone na konserwowanie zabytku i na zarządzanie ruchem turystycznym, władzom miasta zależy bowiem, by poprawić wrażenia odwiedzających Rzym.
Z tego ostatniego powodu słynna fontanna nie będzie jedyną rzymską atrakcją, za oglądanie której miasto zamierza wprowadzić opłatę. 1 lutego bilety pojawią się w pięciu innych obiektach turystycznych: Muzeum Carlo Bilottiego, Muzeum Rzeźby Antycznej Giovanniego Barracco, Muzeum Napoleońskim, Muzeum Pietra Canonica i Willi Maksencjusza. Turyści zapłacą za wejście do każdego z nich po 5 euro (21 złotych).
Wprowadzenie opłat za wstęp do atrakcji nie jest nową praktyką w Rzymie i szerzej – Włoszech. Przed dwoma laty Wieczne Miasto zaczęło pobierać opłaty za wstęp do Panteonu. Doświadczenie w tej materii ma też Werona, która w 2025 roku nałożyła opłatę za wstęp na balkon w rzekomym domu Julii z dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia”.
Rzym uchodzi za jedno z najchętniej odwiedzanych miast Włoch. W pierwszych dziesięciu miesięcy 2025 roku odnotowano tam nieco ponad 19 milionów turystów, którzy wykupili w sumie 44 miliony noclegów. Wzrost wyniósł odpowiednio 3,7 i 3,18 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.
Nazwa najsłynniejszej fontanny Rzymu, Włoch, a może i świata, odnosi się do zbiegu trzech dróg (tre vie) w tym miejscu. Monumentalna rzeźba w XVIII wieku na zlecenie papieża Klemensa XII z rodu Corsinich. Konkurs na projekt wygrał rzymski architekt Nicola Salvi.
Jej budowa rozpoczęła się w 1732 roku i trwała 30 lat, co kosztowało mnóstwo pieniędzy. Teatralna scena przedstawia Oceanusa, personifikację wszystkich mórz i oceanów, dłuta rzeźbiarza Pietra Bracciego, wśród morskich bóstw, koni i lwów. Przedstawienie jest pełne symboli pokazujących korzyści człowieka z wody.
