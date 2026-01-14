Zdjęcie na tle monumentalnej fontanny i wrzucenie do niej monety to jeden z obowiązkowych punktów wizyty w Wiecznym Mieście. Zabytek, który rozsławił w filmie „Dolce Vita” z 1960 roku Federico Fellini, rocznie odwiedza około 9 milionów turystów. Są dni, kiedy liczba chętnych dochodzi do 30 tysięcy, co nie pozostaje bez wpływu na stan atrakcji, zwłaszcza że w ostatnich latach coraz więcej jest wtargnięć do fontanny.

Władze już jakiś czas temu doszły do wniosku, że jeśli fontanna ma nadal służyć turystom, musi być skuteczniej chroniona i zabezpieczona, dlatego po zakończeniu renowacji zabytku w 2024 roku zmieniły nieco zasady jej zwiedzania: wprowadziły system kolejkowy i ograniczyły liczbę ludzi, którzy mogą ją jednocześnie oglądać do czterystu.

Począwszy od 1 lutego atrakcja będzie ogrodzona barierą, a turyści, którzy pojawią się przy fontannie między 9 a 21 będą musieli uiścić opłatę w wysokości 2 euro (oglądanie fontanny z pewnej odległości pozostanie darmowe).

– Dwa euro to niewiele, ale doprowadzi do mniejszego chaosu turystycznego – wyjaśnia Roberto Gualtieri, cytowany przez agencję Reutera.