Egipt liderem odbudowy turystyki. Nowe kierunki i dużo więcej turystów

Turystyka w Egipcie rosła najszybciej ze wszystkich krajów na świecie w 2025 roku – wynika z danych UN Tourism. Kraj zanotował skok przyjazdów turystów o 20 procent. Procentuje otwieranie nowych kierunków, w tym Marsa Matruh i Al-Alamajn.

Publikacja: 24.02.2026 09:21

Egipt znalazł się w ścisłej światowej czołówce krajów najszybciej odbudowujących ruch przyjazdowy

Foto: AA/ABACA

Marzena Buczkowska-German

Międzynarodowa turystyka w 2025 roku wyraźnie przyspieszyła, a Egipt znalazł się w ścisłej światowej czołówce krajów najszybciej odbudowujących ruch przyjazdowy. Jak informuje portal Egypt Independent, powołując się na najnowsze dane Światowej Organizacji Turystyki (UN Tourism), liczba zagranicznych podróży turystycznych wzrosła globalnie o 4 procent w porównaniu z 2024 rokiem. Na tym tle Egipt wyróżnił się wyjątkowo dynamicznym tempem wzrostu.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w World Tourism Barometer, publikowanym przez organizację,  Egipt odnotował w 2025 roku 20-procentowy wzrost liczby przyjazdów z zagranicy. Tym samym znalazł się w gronie liderów globalnego wzrostu, obok takich krajów jak Brazylia (plus 37 procent), Maroko (plus 14 procent) i Seszele (plus 13 procent).

Według cytowanego przez Egypt Independent raportu, tak silny wynik potwierdza skuteczność egipskiej polityki turystycznej, poprawę wizerunku kraju jako bezpiecznego i atrakcyjnego  kierunku oraz konsekwentne poszerzanie oferty.

Wzrost przychodów szybszy niż liczby turystów

Dynamiczny wzrost liczby odwiedzających przełożył się bezpośrednio na wyniki finansowe branży. Egipt odnotował 17-procentowy wzrost przychodów z turystyki (w walucie lokalnej), co uplasowało go wśród krajów, gdzie tempo wzrostu wpływów z turystyki dorównywało – a miejscami nawet przewyższało – dynamikę wzrostu liczby przyjazdów.

Oznacza to wzrost średnich wydatków turystów, co dla branży jest sygnałem szczególnie pozytywnym – wskazuje bowiem na rosnącą wartość koszyka i skuteczną dywersyfikację produktu.

Afryka najsilniejszym regionem świata

Z raportu UN Tourism wynika ponadto, że to właśnie Afryka była w 2025 roku najsilniej rosnącym regionem turystycznym na świecie. Liczba międzynarodowych przyjazdów na kontynent osiągnęła około 81 milionów, co oznacza wzrost o 8 procent rok do roku.

Najwyższą dynamikę odnotowała Afryka Północna (wzrost o 11 procent), napędzana przede wszystkim przez Egipt oraz Maroko. To właśnie te dwa kraje stały się motorami regionalnej koniunktury.

Rozbudowa siatki połączeń i dywersyfikacja produktu

Na wyniki Egiptu wpływ miało kilka kluczowych czynników, w tym rozbudowa bezpośrednich i czarterowych programów lotniczych, poprawa dostępności wizowej, odbudowa połączeń z rynków azjatyckich, silny popyt z głównych rynków źródłowych i rozwój zróżnicowanej oferty turystycznej.

Egipt konsekwentnie rozwija segmenty turystyki kulturowej, wypoczynkowej (Morze Czerwone i Śródziemne), religijnej oraz medycznej. Coraz większe znaczenie ma również dywersyfikacja geograficzna kierunków.

Nowe kierunki: Marsa Matruh i Al-Alamajn

Choć od lat fundamentem egipskiej oferty pozostają kurorty nad Morzem Czerwonym, takie jak Hurghada czy Szarm el-Szejk, kraj intensywnie rozwija nowe regiony na północy: Marsa Matruh nad Morzem Śródziemnym i Al-Alamajn. 

Rozwój tych regionów wpisuje się w strategię rozszerzania sezonu oraz przyciągania nowych segmentów klientów, w tym turystów poszukujących alternatywy dla klasycznych kurortów nad Morzem Czerwonym.

Polska wśród kluczowych rynków

Egipt pozostaje jednym z najważniejszych kierunków wyjazdowych dla Polaków. W 2025 roku z Polski do Egiptu poleciało około 800 tys. turystów, co czyni go jednym z absolutnych liderów sprzedaży w ofercie touroperatorów działających na naszym rynku.

Dla polskiej branży turystycznej oznacza to zarówno utrzymanie silnej pozycji Egiptu w segmencie wyjazdów czarterowych, jak i potencjał do dalszego wzrostu, zwłaszcza w kontekście rozszerzania oferty o nowe regiony, takie jak Marsa Matruh czy Al-Alamajn.

