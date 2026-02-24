Egipt znalazł się w ścisłej światowej czołówce krajów najszybciej odbudowujących ruch przyjazdowy
Międzynarodowa turystyka w 2025 roku wyraźnie przyspieszyła, a Egipt znalazł się w ścisłej światowej czołówce krajów najszybciej odbudowujących ruch przyjazdowy. Jak informuje portal Egypt Independent, powołując się na najnowsze dane Światowej Organizacji Turystyki (UN Tourism), liczba zagranicznych podróży turystycznych wzrosła globalnie o 4 procent w porównaniu z 2024 rokiem. Na tym tle Egipt wyróżnił się wyjątkowo dynamicznym tempem wzrostu.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w World Tourism Barometer, publikowanym przez organizację, Egipt odnotował w 2025 roku 20-procentowy wzrost liczby przyjazdów z zagranicy. Tym samym znalazł się w gronie liderów globalnego wzrostu, obok takich krajów jak Brazylia (plus 37 procent), Maroko (plus 14 procent) i Seszele (plus 13 procent).
Według cytowanego przez Egypt Independent raportu, tak silny wynik potwierdza skuteczność egipskiej polityki turystycznej, poprawę wizerunku kraju jako bezpiecznego i atrakcyjnego kierunku oraz konsekwentne poszerzanie oferty.
Dynamiczny wzrost liczby odwiedzających przełożył się bezpośrednio na wyniki finansowe branży. Egipt odnotował 17-procentowy wzrost przychodów z turystyki (w walucie lokalnej), co uplasowało go wśród krajów, gdzie tempo wzrostu wpływów z turystyki dorównywało – a miejscami nawet przewyższało – dynamikę wzrostu liczby przyjazdów.
Oznacza to wzrost średnich wydatków turystów, co dla branży jest sygnałem szczególnie pozytywnym – wskazuje bowiem na rosnącą wartość koszyka i skuteczną dywersyfikację produktu.
Z raportu UN Tourism wynika ponadto, że to właśnie Afryka była w 2025 roku najsilniej rosnącym regionem turystycznym na świecie. Liczba międzynarodowych przyjazdów na kontynent osiągnęła około 81 milionów, co oznacza wzrost o 8 procent rok do roku.
Najwyższą dynamikę odnotowała Afryka Północna (wzrost o 11 procent), napędzana przede wszystkim przez Egipt oraz Maroko. To właśnie te dwa kraje stały się motorami regionalnej koniunktury.
Na wyniki Egiptu wpływ miało kilka kluczowych czynników, w tym rozbudowa bezpośrednich i czarterowych programów lotniczych, poprawa dostępności wizowej, odbudowa połączeń z rynków azjatyckich, silny popyt z głównych rynków źródłowych i rozwój zróżnicowanej oferty turystycznej.
Egipt konsekwentnie rozwija segmenty turystyki kulturowej, wypoczynkowej (Morze Czerwone i Śródziemne), religijnej oraz medycznej. Coraz większe znaczenie ma również dywersyfikacja geograficzna kierunków.
Choć od lat fundamentem egipskiej oferty pozostają kurorty nad Morzem Czerwonym, takie jak Hurghada czy Szarm el-Szejk, kraj intensywnie rozwija nowe regiony na północy: Marsa Matruh nad Morzem Śródziemnym i Al-Alamajn.
Rozwój tych regionów wpisuje się w strategię rozszerzania sezonu oraz przyciągania nowych segmentów klientów, w tym turystów poszukujących alternatywy dla klasycznych kurortów nad Morzem Czerwonym.
Egipt pozostaje jednym z najważniejszych kierunków wyjazdowych dla Polaków. W 2025 roku z Polski do Egiptu poleciało około 800 tys. turystów, co czyni go jednym z absolutnych liderów sprzedaży w ofercie touroperatorów działających na naszym rynku.
Dla polskiej branży turystycznej oznacza to zarówno utrzymanie silnej pozycji Egiptu w segmencie wyjazdów czarterowych, jak i potencjał do dalszego wzrostu, zwłaszcza w kontekście rozszerzania oferty o nowe regiony, takie jak Marsa Matruh czy Al-Alamajn.
