Międzynarodowa turystyka w 2025 roku wyraźnie przyspieszyła, a Egipt znalazł się w ścisłej światowej czołówce krajów najszybciej odbudowujących ruch przyjazdowy. Jak informuje portal Egypt Independent, powołując się na najnowsze dane Światowej Organizacji Turystyki (UN Tourism), liczba zagranicznych podróży turystycznych wzrosła globalnie o 4 procent w porównaniu z 2024 rokiem. Na tym tle Egipt wyróżnił się wyjątkowo dynamicznym tempem wzrostu.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w World Tourism Barometer, publikowanym przez organizację, Egipt odnotował w 2025 roku 20-procentowy wzrost liczby przyjazdów z zagranicy. Tym samym znalazł się w gronie liderów globalnego wzrostu, obok takich krajów jak Brazylia (plus 37 procent), Maroko (plus 14 procent) i Seszele (plus 13 procent).

Według cytowanego przez Egypt Independent raportu, tak silny wynik potwierdza skuteczność egipskiej polityki turystycznej, poprawę wizerunku kraju jako bezpiecznego i atrakcyjnego kierunku oraz konsekwentne poszerzanie oferty.

Wzrost przychodów szybszy niż liczby turystów

Dynamiczny wzrost liczby odwiedzających przełożył się bezpośrednio na wyniki finansowe branży. Egipt odnotował 17-procentowy wzrost przychodów z turystyki (w walucie lokalnej), co uplasowało go wśród krajów, gdzie tempo wzrostu wpływów z turystyki dorównywało – a miejscami nawet przewyższało – dynamikę wzrostu liczby przyjazdów.

Oznacza to wzrost średnich wydatków turystów, co dla branży jest sygnałem szczególnie pozytywnym – wskazuje bowiem na rosnącą wartość koszyka i skuteczną dywersyfikację produktu.