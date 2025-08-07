Unia Europejska: Koniec z pieczątkami w paszportach i z nielegalnymi turystami

– Ściśle współpracując z państwami członkowskimi i sektorem transportu, tworzymy bezpieczne, wydajne i przyjazne dla podróży ramy, które odzwierciedlają zaangażowanie Europy zarówno w bezpieczeństwo, jak i innowacje technologiczne – mówi.

Nie bez znaczenia jest też, że dzięki systemowi podróżni będą mogli łatwiej i szybciej przekraczać granice – kontrole zostaną zautomatyzowane, będą samoobsługowe. EES zastąpi obowiązujący obecnie system pieczątek w paszportach. Ten jest uważany za zbyt czasochłonny i przestarzały, ponieważ nie ma możliwości dostarczania wiarygodnych danych na temat przekraczania granic ani nie pozwala na bieżące wykrywanie osób przekraczających dozwolony okres pobytu w Unii Europejskiej.

Odciski palców, zdjęcia twarzy – system EES w praktyce

W systemie EES zostaną zarejestrowani wszyscy podróżni przyjeżdżający z państw trzecich: zarówno posiadacze wiz krótkoterminowych, jak i osoby zwolnione z obowiązku wizowego, przy każdym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. System będzie rejestrował imię i nazwisko osoby, rodzaj dokumentu podróży, dane biometryczne (odciski palców i wykonane zdjęcia twarzy), datę i miejsce wjazdu i wyjazdu, a także decyzje o odmowie wjazdu. Wszystkie te dane będą przechowywane – w zależności od rodzaju informacji – od roku do 5 lat. Dostęp do nich mają mieć służby graniczne, organy wizowe i imigracyjne państw członkowskich oraz organy ścigania, w tym Europol.

Zbieranie danych do systemu odbywać się będzie w ramach kontroli paszportowej na przejściach granicznych. Kontrole takie polegać będą na uzyskaniu od podróżnego przez funkcjonariusza danych osobowych, zeskanowaniu jego odcisków palców i wykonaniu zdjęcia twarzy (proces ten będzie można przyspieszyć, korzystając z systemu samoobsługowego – dotyczy to zwłaszcza posiadaczy paszportów biometrycznych, lub aplikacji). Raz zapisane w ten sposób informacje będą służyły do weryfikowania podróżnego podczas jego kolejnych wizyt w Unii Europejskiej.

System EES ma być wdrażany stopniowo. Jego wprowadzeniu ma towarzyszyć kampania informacyjna. Na jego implementowanie, w tym instalowanie systemów samoobsługowych, państwa członkowskie mają pół roku.