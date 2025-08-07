Unia Europejska: Koniec z pieczątkami w paszportach i z nielegalnymi turystami

Aktualizacja: 07.08.2025 13:45 Publikacja: 07.08.2025 13:01
System EES obejmie osoby, które mają zamiar wjechać do Unii Europejskiej albo do strefy Schengen, obejmującej cztery kraje spoza Wspólnoty (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein), na krótki pobyt, nie dłuższy niż 90 dni.
EES ma zwiększyć bezpieczeństwo na unijnych granicach, a jednocześnie usprawnić zarządzanie granicami wewnętrznymi Wspólnoty.
Poprzez dostarczanie danych na temat przekraczania granic, pomoże w wykrywaniu osób przekraczających okres dozwolonego pobytu, ujawni też wypadki oszustw związanych z dokumentami tożsamości, co w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia, a nawet zapobiegania nielegalnej imigracji i zapewni ochronę obywateli europejskich – przekonuje Komisja Europejska.
Jak wyjaśnia wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji w Komisji Europejskiej Henna Virkkunen, uruchomienie systemu stanowi krok do uczynienia z Unii Europejskiej „najbardziej zaawansowanego kierunku podróży na świecie”.
– Ściśle współpracując z państwami członkowskimi i sektorem transportu, tworzymy bezpieczne, wydajne i przyjazne dla podróży ramy, które odzwierciedlają zaangażowanie Europy zarówno w bezpieczeństwo, jak i innowacje technologiczne – mówi.
Nie bez znaczenia jest też, że dzięki systemowi podróżni będą mogli łatwiej i szybciej przekraczać granice – kontrole zostaną zautomatyzowane, będą samoobsługowe. EES zastąpi obowiązujący obecnie system pieczątek w paszportach. Ten jest uważany za zbyt czasochłonny i przestarzały, ponieważ nie ma możliwości dostarczania wiarygodnych danych na temat przekraczania granic ani nie pozwala na bieżące wykrywanie osób przekraczających dozwolony okres pobytu w Unii Europejskiej.
W systemie EES zostaną zarejestrowani wszyscy podróżni przyjeżdżający z państw trzecich: zarówno posiadacze wiz krótkoterminowych, jak i osoby zwolnione z obowiązku wizowego, przy każdym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. System będzie rejestrował imię i nazwisko osoby, rodzaj dokumentu podróży, dane biometryczne (odciski palców i wykonane zdjęcia twarzy), datę i miejsce wjazdu i wyjazdu, a także decyzje o odmowie wjazdu. Wszystkie te dane będą przechowywane – w zależności od rodzaju informacji – od roku do 5 lat. Dostęp do nich mają mieć służby graniczne, organy wizowe i imigracyjne państw członkowskich oraz organy ścigania, w tym Europol.
Zbieranie danych do systemu odbywać się będzie w ramach kontroli paszportowej na przejściach granicznych. Kontrole takie polegać będą na uzyskaniu od podróżnego przez funkcjonariusza danych osobowych, zeskanowaniu jego odcisków palców i wykonaniu zdjęcia twarzy (proces ten będzie można przyspieszyć, korzystając z systemu samoobsługowego – dotyczy to zwłaszcza posiadaczy paszportów biometrycznych, lub aplikacji). Raz zapisane w ten sposób informacje będą służyły do weryfikowania podróżnego podczas jego kolejnych wizyt w Unii Europejskiej.
System EES ma być wdrażany stopniowo. Jego wprowadzeniu ma towarzyszyć kampania informacyjna. Na jego implementowanie, w tym instalowanie systemów samoobsługowych, państwa członkowskie mają pół roku.
W kwietniu 2026 roku system wjazdu/wyjazdu ma zostać w pełni wdrożony na wszystkich przejściach granicznych. Nad sprawnym wdrożeniem EES będzie czuwać Komisja Europejska wraz z Agencją Unii Europejskiej do spraw Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).
Komisja Europejska informuje, że system wjazdu i wyjazdu stanowi element unijnego pakietu dotyczącego inteligentnych granic, który ma poprawić zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii poprzez wdrażanie narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie. W skład tego pakietu wchodzi też europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), który ma być wdrożony pod koniec 2026 roku, i rozszerzone i bardziej zharmonizowane korzystanie z systemów zautomatyzowanej kontroli granicznej (ABC) wykorzystywanych przez państwa członkowskie.
