Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa"

Warszawa to jeden z najciekawszych kierunków podróży na świecie w tym roku – uznał amerykański dziennik „The New York Times”.

Publikacja: 08.01.2026 15:28

Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”

Foto: Cezary Warś

Nelly Kamińska

Amerykański dziennik „The New York Times” wyróżnił Warszawę w corocznym rankingu najciekawszych kierunków podróży na świecie „52 Places to Go in 2026”.

Stolica Polski znalazła się na drugim miejscu tego zestawienia, wyprzedzając tak znane miejsca jak Bangkok, Barcelona, Islandia czy Melbourne – informuje w komunikacie biuro prasowe Urzędu m.st. Warszawy.

– Wyróżnienie w rankingu „The New York Timesa” to ważny sygnał dla świata i potwierdzenie, że Warszawa konsekwentnie buduje swój wizerunek jako nowoczesna europejska stolica, w której historia i przyszłość spotykają się w inspirujący sposób – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie.

Zdaniem autorów zestawienia o atrakcyjności Warszawy stanowią między innymi połączenie bogatej historii z nowoczesnością, atrakcje kulturalne i wyjątkowe doświadczenia czekające na odwiedzających.

Nowe oblicze centrum Warszawy 

Nowym punktem orientacyjnym jest według nich Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaprojektowane przez Thomasa Phifera. „Budynek lśni obok monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki, wyznaczając nowy rozdział w historii przestrzeni publicznej i tożsamości kulturalnej miasta” – piszą.

Ich uwagę zwraca w szczególności wystawa „Kwestia kobiet 1550–2025”, obejmująca niemal 200 dzieł i ukazująca bogactwo twórczości artystek od renesansu po współczesność.

Dziennik opisuje, jak Plac Defilad – kiedyś miejsce parad – przeobraża się dziś w zieloną, przyjazną pieszym i pełną życia przestrzeń publiczną. Nowa aranżacja połączy kluczowe instytucje kultury, w tym muzeum i nową siedzibę TR Warszawa, jednego z najbardziej cenionych teatrów w Polsce.

Dziennik przypomina, że przez lata Warszawa była często postrzegana przede wszystkim jako miasto funkcjonalne i pragmatyczne. Dziś jednak, jak zauważają autorzy zestawienia, stolica domaga się, by zobaczono ją na nowo – jako metropolię kreatywną, pełną energii, zmieniającą się na oczach mieszkańców i gości.

Warszawę wyprzedziła w rankingu „Rewolucyjna Ameryka” – miasta organizujące obchody związane z powstaniem Stanów Zjednoczonych (w tym roku przypada 250. rocznica tego wydarzenia) z Filadelfią na czele, w której podpisano Deklarację Niepodległości. Za Warszawą, na trzecim miejscu, znalazł się natomiast Bangkok.

Pierwszą dziesiątkę uzupełniają półwysep Osa w Kostaryce, Park Narodowy Bandhavgarh w Indiach, Dallas, algierski Oran, trasa drogowa Route 66 łącząca Chicago z Los Angeles, wyspa Saba na Morzu Karaibskim i dawna dzielnica przemysłowa Barcelony Poblenou.

 

