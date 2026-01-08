Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”

Amerykański dziennik „The New York Times” wyróżnił Warszawę w corocznym rankingu najciekawszych kierunków podróży na świecie „52 Places to Go in 2026”.

Stolica Polski znalazła się na drugim miejscu tego zestawienia, wyprzedzając tak znane miejsca jak Bangkok, Barcelona, Islandia czy Melbourne – informuje w komunikacie biuro prasowe Urzędu m.st. Warszawy.

– Wyróżnienie w rankingu „The New York Timesa” to ważny sygnał dla świata i potwierdzenie, że Warszawa konsekwentnie buduje swój wizerunek jako nowoczesna europejska stolica, w której historia i przyszłość spotykają się w inspirujący sposób – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie.

Zdaniem autorów zestawienia o atrakcyjności Warszawy stanowią między innymi połączenie bogatej historii z nowoczesnością, atrakcje kulturalne i wyjątkowe doświadczenia czekające na odwiedzających.