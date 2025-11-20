Reklama
Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem”

Podczas Cityscape Global − największych targów inwestycyjnych na świecie, odbywających się właśnie w saudyjskim Rijadzie – Warszawa została ogłoszona najlepszą europejską stolicą MICE i wypoczynku 2026 (Best European Capital of MICE & Leisure 2026).

Publikacja: 20.11.2025 00:32

Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem”

Foto: Filip Frydrykiewicz

Nelly Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co wpłynęło na wybór Warszawy jako najlepszej europejskiej stolicy?
  • Jakie zalety Warszawy przyciągają turystów zagranicznych i inwestorów?
  • Jakie są korzyści gospodarcze z turystyki biznesowej w Warszawie?

Tytuł ten przyznała Warszawie organizacja European Best Destinations (EBD), uznając, że w Europie to ona najlepiej łączy turystykę biznesową (MICE) z wypoczynkową (leisure) – donosi w komunikacie stołeczny ratusz. Warszawa wyprzedziła w rankingu EBD wiele europejskich metropolii.

Wręczenie tego międzynarodowego wyróżnienia w Rijadzie – jednym z najdynamiczniej rozwijających się centrów inwestycyjnych na świecie – podkreśla znaczący wzrost Warszawy pod względem turystyki wypoczynkowej i MICE, atrakcyjności inwestycyjnej, jakości życia, zrównoważonego rozwoju i globalnej widoczności, plasując stolicę Polski w gronie nowych, wiodących kierunków miejskich w Europie – wskazuje w swoim komunikacie EBD.

W ocenie EBD na uznanie zasługują rekordowy wzrost sektora turystycznego w ostatnich latach, w tym wzrost udziału turystyki w PKB miasta, rozwój urbanistyczny (najdynamiczniej rosnący „skyline” Europy), nowoczesna infrastruktura, dbałość o zrównoważony rozwój i obecność globalnych marek.

Foto: Materiały prasowe / Urząd m.st. Warszawy

Turyści zagraniczni odwiedzający Warszawę chwalą wysoki standard hoteli i restauracji, dobre jedzenie (coraz liczniejsze wyróżnienia kulinarne, w tym rekomendacje przewodnika Michelin), coraz bardziej ekologiczny transport publiczny, korzystny stosunek jakości do ceny, czystość i bezpieczeństwo. Podoba im się także w Warszawie połączenie historii i nowoczesności – od zabytkowej Starówki wpisanej na listę UNESCO po imponujące drapacze chmur – a także nadwiślańskie plaże i bulwary, ścieżki rowerowe, parki i tereny zielone, które zajmują 40 procent powierzchni miasta.

Czytaj więcej

Udział w trzeciej edycji ITTF Warsaw zapowiedziało ponad 200 wystawców z 32 krajów
Popularne Trendy
Targi ITTF Warsaw – miejsce spotkań branży turystycznej i miłośników podróży

Warszawa prześciga europejskie miasta

Według danych Eurostatu, pisze dalej EBD, Warszawa zajmuje czołowe miejsca w Europie pod względem wzrostu turystyki (powyżej średniej dla stolic Unii Europejskiej), jakości życia, przystępnej ceny za metr kwadratowy dla inwestorów biznesowych w porównaniu z miastami Europy Zachodniej, terenów zielonych i zrównoważonego rozwoju.

Często nazywana „europejskim Nowym Jorkiem” lub „nowym Berlinem”, stolica Polski przyciąga inwestorów, hotelarzy, restauratorów i przedsiębiorców z całego świata. Dziś nie jest już „wschodzącą gwiazdą” – jest liderem – podkreśla EBD.

– Tytuł „Best European Capital of MICE & Leisure 2026” potwierdza mocną pozycję Warszawy na arenie międzynarodowej i jej konkurencyjność w organizacji wydarzeń biznesowych. Stwarza szanse na pozyskanie kolejnych konferencji, co przełoży się na dalsze wymierne korzyści ekonomiczne – od wzrostu obłożenia hoteli, poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, po rozwój usług dla gości. Nagroda potwierdza markę stolicy Polski, w której można zarówno efektywnie pracować, tworzyć nowe idee,  jak i atrakcyjnie spędzać czas wolny, korzystając z bogatej oferty kulturalnej i gastronomicznej – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie. 

– Rynki Bliskiego Wschodu mają coraz większy potencjał rozwojowy dla warszawskiej turystyki. Nie bez znaczenia jest zatem, że trofeum to otrzymaliśmy w Rijadzie, z którego Warszawa jest łatwo dostępna dzięki bezpośredniemu połączeniu, otwartemu przed rokiem przez LOT. Tytuł potwierdza również, że współdziałanie samorządu miasta i Warszawskiej Organizacji Turystycznej w zakresie planowania rozwoju sektora turystycznego i promocji Warszawy jako kierunku turystycznego stanowi skuteczną drogę wzmacniającą turystyczną markę stolicy – dodaje dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras.

Organizacja EBD nie pierwszy raz dostrzegła potencjał stolicy Polski. W 2023 roku Warszawa wygrała konkurs na najlepszy kierunek turystyczny Europy – European Best Destination. Tytuł ten przyczynił się do wzrostu zainteresowania turystycznymi walorami miasta, a w następstwie wzrostu liczby odwiedzin Warszawy z kraju i zagranicy – czytamy w komunikacie. 

Czytaj więcej

Warszawa najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie. Trzaskowski: Mamy to!
Popularne Trendy
Warszawa najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie. Trzaskowski: Mamy to!

Turystyka biznesowa wzmacnia gospodarkę miasta

Z najnowszego raportu „Turystyka w Warszawie”, opracowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki, wynika, że turyści, którzy przyjeżdżają do Warszawy w celach biznesowych (zwłaszcza z zagranicy) wydają zdecydowanie więcej niż ci, którzy przyjeżdżają w innych celach. Przemysł spotkań stanowi zatem jeden z kluczowych filarów warszawskiej turystyki, przyczynia się także do równomiernego obłożenia obiektów usługowych w ciągu całego roku.

W 2023 roku wydatki turystów osiągnęły poziom 12,2 miliarda złotych, a wpływy do budżetu Warszawy – 497 milionów złotych, co oznacza wzrost o 267 procent w porównaniu z rokiem 2019.

Z turystyki do kasy miasta wpłynęły 34 miliardy złotych, co stanowi 7,3 procent jego PKB. W branżach związanych z obsługą ruchu turystycznego zatrudnionych jest ponad 92 tysiące osób.

European Best Destination to organizacja promująca turystykę i kulturę w Europie (ma swoją siedzibę w Brukseli). Od kilkunastu lat organizuje plebiscyty między innymi na najładniejszy jarmark bożonarodzeniowy, najlepszy kurort narciarski i najatrakcyjniejsze turystycznie miasto.

Przypomnijmy, że z polskich miast oprócz Warszawy tytuł European Best Destinations zdobył w 2018 roku Wrocław. Rok wcześniej blisko zwycięstwa był Gdańsk, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Gdańskowi przypadł natomiast tytuł Best Christmas Market 2025, czyli najlepszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie.  

Czytaj więcej

Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów
Lotniska
Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów

Źródło: rp.pl

