Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem”

Aktualizacja: 20.11.2025 04:07 Publikacja: 20.11.2025 00:32
Foto: Filip Frydrykiewicz
Tytuł ten przyznała Warszawie organizacja European Best Destinations (EBD), uznając, że w Europie to ona najlepiej łączy turystykę biznesową (MICE) z wypoczynkową (leisure) – donosi w komunikacie stołeczny ratusz. Warszawa wyprzedziła w rankingu EBD wiele europejskich metropolii.
Wręczenie tego międzynarodowego wyróżnienia w Rijadzie – jednym z najdynamiczniej rozwijających się centrów inwestycyjnych na świecie – podkreśla znaczący wzrost Warszawy pod względem turystyki wypoczynkowej i MICE, atrakcyjności inwestycyjnej, jakości życia, zrównoważonego rozwoju i globalnej widoczności, plasując stolicę Polski w gronie nowych, wiodących kierunków miejskich w Europie – wskazuje w swoim komunikacie EBD.
W ocenie EBD na uznanie zasługują rekordowy wzrost sektora turystycznego w ostatnich latach, w tym wzrost udziału turystyki w PKB miasta, rozwój urbanistyczny (najdynamiczniej rosnący „skyline” Europy), nowoczesna infrastruktura, dbałość o zrównoważony rozwój i obecność globalnych marek.
Foto: Materiały prasowe / Urząd m.st. Warszawy
Turyści zagraniczni odwiedzający Warszawę chwalą wysoki standard hoteli i restauracji, dobre jedzenie (coraz liczniejsze wyróżnienia kulinarne, w tym rekomendacje przewodnika Michelin), coraz bardziej ekologiczny transport publiczny, korzystny stosunek jakości do ceny, czystość i bezpieczeństwo. Podoba im się także w Warszawie połączenie historii i nowoczesności – od zabytkowej Starówki wpisanej na listę UNESCO po imponujące drapacze chmur – a także nadwiślańskie plaże i bulwary, ścieżki rowerowe, parki i tereny zielone, które zajmują 40 procent powierzchni miasta.
Czytaj więcej
Ponad 200 wystawców z 32 krajów, seminaria, konferencje i szkolenia dla przedstawicieli branży tu...
Według danych Eurostatu, pisze dalej EBD, Warszawa zajmuje czołowe miejsca w Europie pod względem wzrostu turystyki (powyżej średniej dla stolic Unii Europejskiej), jakości życia, przystępnej ceny za metr kwadratowy dla inwestorów biznesowych w porównaniu z miastami Europy Zachodniej, terenów zielonych i zrównoważonego rozwoju.
Często nazywana „europejskim Nowym Jorkiem” lub „nowym Berlinem”, stolica Polski przyciąga inwestorów, hotelarzy, restauratorów i przedsiębiorców z całego świata. Dziś nie jest już „wschodzącą gwiazdą” – jest liderem – podkreśla EBD.
– Tytuł „Best European Capital of MICE & Leisure 2026” potwierdza mocną pozycję Warszawy na arenie międzynarodowej i jej konkurencyjność w organizacji wydarzeń biznesowych. Stwarza szanse na pozyskanie kolejnych konferencji, co przełoży się na dalsze wymierne korzyści ekonomiczne – od wzrostu obłożenia hoteli, poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, po rozwój usług dla gości. Nagroda potwierdza markę stolicy Polski, w której można zarówno efektywnie pracować, tworzyć nowe idee, jak i atrakcyjnie spędzać czas wolny, korzystając z bogatej oferty kulturalnej i gastronomicznej – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie.
– Rynki Bliskiego Wschodu mają coraz większy potencjał rozwojowy dla warszawskiej turystyki. Nie bez znaczenia jest zatem, że trofeum to otrzymaliśmy w Rijadzie, z którego Warszawa jest łatwo dostępna dzięki bezpośredniemu połączeniu, otwartemu przed rokiem przez LOT. Tytuł potwierdza również, że współdziałanie samorządu miasta i Warszawskiej Organizacji Turystycznej w zakresie planowania rozwoju sektora turystycznego i promocji Warszawy jako kierunku turystycznego stanowi skuteczną drogę wzmacniającą turystyczną markę stolicy – dodaje dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras.
Organizacja EBD nie pierwszy raz dostrzegła potencjał stolicy Polski. W 2023 roku Warszawa wygrała konkurs na najlepszy kierunek turystyczny Europy – European Best Destination. Tytuł ten przyczynił się do wzrostu zainteresowania turystycznymi walorami miasta, a w następstwie wzrostu liczby odwiedzin Warszawy z kraju i zagranicy – czytamy w komunikacie.
Czytaj więcej
142 tysiące głosów dały Warszawie zwycięstwo w konkursie European Best Destination 2023. Stolica...
Z najnowszego raportu „Turystyka w Warszawie”, opracowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki, wynika, że turyści, którzy przyjeżdżają do Warszawy w celach biznesowych (zwłaszcza z zagranicy) wydają zdecydowanie więcej niż ci, którzy przyjeżdżają w innych celach. Przemysł spotkań stanowi zatem jeden z kluczowych filarów warszawskiej turystyki, przyczynia się także do równomiernego obłożenia obiektów usługowych w ciągu całego roku.
W 2023 roku wydatki turystów osiągnęły poziom 12,2 miliarda złotych, a wpływy do budżetu Warszawy – 497 milionów złotych, co oznacza wzrost o 267 procent w porównaniu z rokiem 2019.
Z turystyki do kasy miasta wpłynęły 34 miliardy złotych, co stanowi 7,3 procent jego PKB. W branżach związanych z obsługą ruchu turystycznego zatrudnionych jest ponad 92 tysiące osób.
European Best Destination to organizacja promująca turystykę i kulturę w Europie (ma swoją siedzibę w Brukseli). Od kilkunastu lat organizuje plebiscyty między innymi na najładniejszy jarmark bożonarodzeniowy, najlepszy kurort narciarski i najatrakcyjniejsze turystycznie miasto.
Przypomnijmy, że z polskich miast oprócz Warszawy tytuł European Best Destinations zdobył w 2018 roku Wrocław. Rok wcześniej blisko zwycięstwa był Gdańsk, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Gdańskowi przypadł natomiast tytuł Best Christmas Market 2025, czyli najlepszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie.
Czytaj więcej
W tym roku na Lotnisku Chopina pierwszy raz w historii w październiku odprawiono ponad 2 miliony...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tytuł ten przyznała Warszawie organizacja European Best Destinations (EBD), uznając, że w Europie to ona najlepiej łączy turystykę biznesową (MICE) z wypoczynkową (leisure) – donosi w komunikacie stołeczny ratusz. Warszawa wyprzedziła w rankingu EBD wiele europejskich metropolii.
Wręczenie tego międzynarodowego wyróżnienia w Rijadzie – jednym z najdynamiczniej rozwijających się centrów inwestycyjnych na świecie – podkreśla znaczący wzrost Warszawy pod względem turystyki wypoczynkowej i MICE, atrakcyjności inwestycyjnej, jakości życia, zrównoważonego rozwoju i globalnej widoczności, plasując stolicę Polski w gronie nowych, wiodących kierunków miejskich w Europie – wskazuje w swoim komunikacie EBD.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Nowe badanie Booking.com ujawnia zaskakującą rzecz – dla większości Amerykanek największym afrodyzjakiem nie są...
Cyberprzestępczość jako zagrożenie powodujące miliardy euro strat, luka bezpieczeństwa w płatnościach online i r...
Rosjanie muszą się ubiegać o wizę przed każdą podróżą do krajów strefy Schengen, a nie, jak do niedawna, o wizę...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Podróżni mogą ubiegać się o wydanie drugiego paszportu, jeśli istnieje uzasadnione ryzyko problemów z wjazdem do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas