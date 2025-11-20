Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem”

Turyści zagraniczni odwiedzający Warszawę chwalą wysoki standard hoteli i restauracji, dobre jedzenie (coraz liczniejsze wyróżnienia kulinarne, w tym rekomendacje przewodnika Michelin), coraz bardziej ekologiczny transport publiczny, korzystny stosunek jakości do ceny, czystość i bezpieczeństwo. Podoba im się także w Warszawie połączenie historii i nowoczesności – od zabytkowej Starówki wpisanej na listę UNESCO po imponujące drapacze chmur – a także nadwiślańskie plaże i bulwary, ścieżki rowerowe, parki i tereny zielone, które zajmują 40 procent powierzchni miasta.

Warszawa prześciga europejskie miasta

Według danych Eurostatu, pisze dalej EBD, Warszawa zajmuje czołowe miejsca w Europie pod względem wzrostu turystyki (powyżej średniej dla stolic Unii Europejskiej), jakości życia, przystępnej ceny za metr kwadratowy dla inwestorów biznesowych w porównaniu z miastami Europy Zachodniej, terenów zielonych i zrównoważonego rozwoju.

Często nazywana „europejskim Nowym Jorkiem” lub „nowym Berlinem”, stolica Polski przyciąga inwestorów, hotelarzy, restauratorów i przedsiębiorców z całego świata. Dziś nie jest już „wschodzącą gwiazdą” – jest liderem – podkreśla EBD.

– Tytuł „Best European Capital of MICE & Leisure 2026” potwierdza mocną pozycję Warszawy na arenie międzynarodowej i jej konkurencyjność w organizacji wydarzeń biznesowych. Stwarza szanse na pozyskanie kolejnych konferencji, co przełoży się na dalsze wymierne korzyści ekonomiczne – od wzrostu obłożenia hoteli, poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, po rozwój usług dla gości. Nagroda potwierdza markę stolicy Polski, w której można zarówno efektywnie pracować, tworzyć nowe idee, jak i atrakcyjnie spędzać czas wolny, korzystając z bogatej oferty kulturalnej i gastronomicznej – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie.

– Rynki Bliskiego Wschodu mają coraz większy potencjał rozwojowy dla warszawskiej turystyki. Nie bez znaczenia jest zatem, że trofeum to otrzymaliśmy w Rijadzie, z którego Warszawa jest łatwo dostępna dzięki bezpośredniemu połączeniu, otwartemu przed rokiem przez LOT. Tytuł potwierdza również, że współdziałanie samorządu miasta i Warszawskiej Organizacji Turystycznej w zakresie planowania rozwoju sektora turystycznego i promocji Warszawy jako kierunku turystycznego stanowi skuteczną drogę wzmacniającą turystyczną markę stolicy – dodaje dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras.