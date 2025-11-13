Reklama
Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów

W tym roku na Lotnisku Chopina pierwszy raz w historii w październiku odprawiono ponad 2 miliony pasażerów. W ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku ze stołecznego portu skorzystało już prawie 20,5 miliona ludzi.

Publikacja: 13.11.2025 14:34

Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono prawie 2,18 miliona osób. Wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2024 wyniósł 14,7 procent. Łącznie, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy odprawiono prawie 20,5 miliona ludzi - informuje biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych.

Rekordowym dniem w miesiącu była niedziela, 5 października. Tego dnia z lotniska skorzystało 79 867 osób. Liczba operacji pasażerskich wyniosła 16 704.

PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”

Niskokosztowe linie lotnicze rosną szybciej na Lotnisku Chopina

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy w ruchu Schengen podróżowały 13,4 miliona ludzi. Kierunki poza Schengen wybrało 7 milionów podróżnych. Odsetek pasażerów tranzytowych stanowił w październiku 23,5 procent.

W okresie od stycznia do października tego roku udział przewoźników tradycyjnych w rynku spadł o jeden punkt procentowy i wyniósł 59 procent. Również o jeden punkt procentowy spadł udział przewoźników czarterowych.

Wzrost z kolei do 26 procent zanotowali przewoźnicy niskokosztowi.

W ruchu tradycyjnym pasażerowie najchętniej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Kopenhagi. W ruchu czarterowym najpopularniejsze były: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Szarm el Szejk i Rodos - wylicza PPL w komunikacie.

LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi
Linie Lotnicze
LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi

Nowe kierunki lotów z Lotniska Chopina już zaplanowane

W październiku, już w zimowej siatce połączeń, LOT uruchomił loty do nowego portu - do Marrakeszu. Tym samym został drugim przewoźnikiem, obok Wizz Aira, operującego na tej trasie. 27 listopada Wizz Air planuje jeszcze rozpocząć loty na nowej trasie do Rovaniemi. Na tej trasie rejsy będzie obsługiwać również LOT.

- Wynik ponad dwóch milionów pasażerów to przede wszystkim zasługa całego zespołu Lotniska Chopina, który codziennie dba o najwyższą jakość operacji, potwierdzając naszą sprawność i odporność - komentuje cytowany w komunikacie PPL-u jego członek zarządu ds. finansowych i handlowych Marcin Danił. - Wzmacniamy połączenia z Warszawy, a ten model, zwiększając skalę, przeniesiemy w przyszłości na lotnisko Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planujemy z wyprzedzeniem nowoczesny, odporny i przyjazny pasażerom system lotniczy, który nadaje tempo rozwojowi, zamiast tylko za nim podążać.

Źródło: rp.pl

Wizz Air Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie Polskie Linie Lotnicze LOT

e-Wydanie
