Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów

Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono prawie 2,18 miliona osób. Wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2024 wyniósł 14,7 procent. Łącznie, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy odprawiono prawie 20,5 miliona ludzi - informuje biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych.

Rekordowym dniem w miesiącu była niedziela, 5 października. Tego dnia z lotniska skorzystało 79 867 osób. Liczba operacji pasażerskich wyniosła 16 704.

Niskokosztowe linie lotnicze rosną szybciej na Lotnisku Chopina

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy w ruchu Schengen podróżowały 13,4 miliona ludzi. Kierunki poza Schengen wybrało 7 milionów podróżnych. Odsetek pasażerów tranzytowych stanowił w październiku 23,5 procent.

W okresie od stycznia do października tego roku udział przewoźników tradycyjnych w rynku spadł o jeden punkt procentowy i wyniósł 59 procent. Również o jeden punkt procentowy spadł udział przewoźników czarterowych.