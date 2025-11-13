Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów

Aktualizacja: 13.11.2025 16:29 Publikacja: 13.11.2025 14:34
Foto: Filip Frydrykiewicz
Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono prawie 2,18 miliona osób. Wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2024 wyniósł 14,7 procent. Łącznie, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy odprawiono prawie 20,5 miliona ludzi - informuje biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych.
Rekordowym dniem w miesiącu była niedziela, 5 października. Tego dnia z lotniska skorzystało 79 867 osób. Liczba operacji pasażerskich wyniosła 16 704.
Czytaj więcej
Polskie Porty Lotnicze ruszają z kampanią wizerunkową pod hasłem „Jesteśmy wpisani w rozwój Polsk...
W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy w ruchu Schengen podróżowały 13,4 miliona ludzi. Kierunki poza Schengen wybrało 7 milionów podróżnych. Odsetek pasażerów tranzytowych stanowił w październiku 23,5 procent.
W okresie od stycznia do października tego roku udział przewoźników tradycyjnych w rynku spadł o jeden punkt procentowy i wyniósł 59 procent. Również o jeden punkt procentowy spadł udział przewoźników czarterowych.
Wzrost z kolei do 26 procent zanotowali przewoźnicy niskokosztowi.
W ruchu tradycyjnym pasażerowie najchętniej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Kopenhagi. W ruchu czarterowym najpopularniejsze były: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Szarm el Szejk i Rodos - wylicza PPL w komunikacie.
Czytaj więcej
LOT uruchomił sprzedaż biletów na kolejne transatlantyckie połączenie w regularnej siatce przewoź...
W październiku, już w zimowej siatce połączeń, LOT uruchomił loty do nowego portu - do Marrakeszu. Tym samym został drugim przewoźnikiem, obok Wizz Aira, operującego na tej trasie. 27 listopada Wizz Air planuje jeszcze rozpocząć loty na nowej trasie do Rovaniemi. Na tej trasie rejsy będzie obsługiwać również LOT.
- Wynik ponad dwóch milionów pasażerów to przede wszystkim zasługa całego zespołu Lotniska Chopina, który codziennie dba o najwyższą jakość operacji, potwierdzając naszą sprawność i odporność - komentuje cytowany w komunikacie PPL-u jego członek zarządu ds. finansowych i handlowych Marcin Danił. - Wzmacniamy połączenia z Warszawy, a ten model, zwiększając skalę, przeniesiemy w przyszłości na lotnisko Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planujemy z wyprzedzeniem nowoczesny, odporny i przyjazny pasażerom system lotniczy, który nadaje tempo rozwojowi, zamiast tylko za nim podążać.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono prawie 2,18 miliona osób. Wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2024 wyniósł 14,7 procent. Łącznie, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy odprawiono prawie 20,5 miliona ludzi - informuje biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych.
Rekordowym dniem w miesiącu była niedziela, 5 października. Tego dnia z lotniska skorzystało 79 867 osób. Liczba operacji pasażerskich wyniosła 16 704.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Polskie Porty Lotnicze ruszają z kampanią wizerunkową pod hasłem „Jesteśmy wpisani w rozwój Polski”. Chcemy, aby...
Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Lublina - do sycylijskiego Trapani. Pierwsze loty zaplanował na...
Wiosną przyszłego roku Ryanair uruchomi bezpośrednie rejsy z Poznania do Shannon w zachodniej Irlandii. Loty odb...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Miniony październik był najlepszym dziesiątym miesiącem w historii katowickiego lotniska, zamkniętym wynikiem 64...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas