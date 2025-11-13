LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi

Aktualizacja: 13.11.2025 16:24 Publikacja: 13.11.2025 13:44
Rejsy będą się odbywać cztery razy w tygodniu – w środy, czwartki, soboty i niedziele. W kierunku San Francisco rejs LO035 będzie startować w czwartki i niedziele o 11.15, z kolei w środy i soboty, rejs LO037 zacznie się o 17.40.
Do Warszawy pasażerowie będą podróżować w tych samych dniach, jednak odpowiednio rejsem LO036 o 15.50 i LO038 o 22.15. W dreamlinerach, czyli boeingach 787, pasażerowie spędzą około 11 godzin i 30 minut.
San Francisco to kolejne miasto po Chicago, Nowym Jorku (lotnisko JFK), lotnisku w Newark pod Nowym Jorkiem, Miami i Los Angeles w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika.
LOT systematycznie poszerza swój rozkład lotów o połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, dopisując do niego kolejne trasy. Stany Zjednoczone pozostają dla polskiego przewoźnika jednym z kluczowych dalekich rynków, o rosnącym potencjale zarówno biznesowym, jak i turystycznym - czytamy w komunikacie PLL LOT.
– Połączenia transatlantyckie mają strategiczne znaczenie dla działalności Polskich Linii Lotniczych LOT mówi cytowany w komunikacie linii lotniczej jej prokurent zarządu LOT i dyrektor biura siatki połączeń Robert Ludera. – San Francisco to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i fascynujących miast świata – symbol otwartości, innowacyjności i kalifornijskiego stylu życia. Położone malowniczo nad Zatoką San Francisco, z majestatycznym Mostem Golden Gate w tle, zachwyca różnorodnością krajobrazu, kultury i ludzi.
