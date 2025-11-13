LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi

Rejsy będą się odbywać cztery razy w tygodniu – w środy, czwartki, soboty i niedziele. W kierunku San Francisco rejs LO035 będzie startować w czwartki i niedziele o 11.15, z kolei w środy i soboty, rejs LO037 zacznie się o 17.40.

Do Warszawy pasażerowie będą podróżować w tych samych dniach, jednak odpowiednio rejsem LO036 o 15.50 i LO038 o 22.15. W dreamlinerach, czyli boeingach 787, pasażerowie spędzą około 11 godzin i 30 minut.

San Francisco to kolejne miasto po Chicago, Nowym Jorku (lotnisko JFK), lotnisku w Newark pod Nowym Jorkiem, Miami i Los Angeles w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika.

LOT widzi potencjał w Ameryce

LOT systematycznie poszerza swój rozkład lotów o połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, dopisując do niego kolejne trasy. Stany Zjednoczone pozostają dla polskiego przewoźnika jednym z kluczowych dalekich rynków, o rosnącym potencjale zarówno biznesowym, jak i turystycznym - czytamy w komunikacie PLL LOT.