Z Helsinek na antypody. Finnair uruchamia nowe połączenie

Melbourne to zupełnie nowy kierunek dla narodowego przewoźnika Finlandii, który połączy Australię bezpośrednio z wieloma miastami ze swojej międzynarodowej siatki poprzez hub w Helsinkach – pisze Finnair w komunikacie.
– Jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem połączenia na nowy kontynent. Łącząc Helsinki i Melbourne, dwa miasta położone po przeciwnych stronach świata, możemy zaoferować naprawdę wyjątkowy most między półkulą północną a południową – mówi dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią Finnaira Adam Marciniec, cytowany w komunikacie.
– Jesteśmy pewni, że ta trasa spodoba się wszystkim podróżującym z Europy, w tym polskim turystom udającym się do Australii, a także Australijczykom odkrywającym północną Europę i inne regiony – dodaje.
Rejsy z Helsinek do Melbourne odbywać się będą codziennie, począwszy od 25 października 2026 roku.
Samolot startować będzie z Helsinek tuż po północy, by po krótkim międzylądowaniu w Bangkoku dotrzeć do Melbourne następnego dnia rano.
W drogę powrotną odlatywać będzie z Melbourne po południu i lądować w Helsinkach wczesnym rankiem następnego dnia, zbiegając się z pierwszymi porannymi odlotami Finnaira do europejskich miast, w tym także do Warszawy, Krakowa i Gdańska.
Rejsy na tej trasie obsługiwać będą airbusy A350.
Sieć połączeń Finnaira na rok 2026 obejmuje łącznie 93 kierunki europejskie, 11 azjatyckich i siedem północnoamerykańskich, w tym nową trasę do Toronto, która zostanie otwarta latem 2026 roku, oraz dwa na Bliskim Wschodzie.
