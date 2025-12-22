Z Helsinek na antypody. Finnair uruchamia nowe połączenie

Melbourne to zupełnie nowy kierunek dla narodowego przewoźnika Finlandii, który połączy Australię bezpośrednio z wieloma miastami ze swojej międzynarodowej siatki poprzez hub w Helsinkach – pisze Finnair w komunikacie.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem połączenia na nowy kontynent. Łącząc Helsinki i Melbourne, dwa miasta położone po przeciwnych stronach świata, możemy zaoferować naprawdę wyjątkowy most między półkulą północną a południową – mówi dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią Finnaira Adam Marciniec, cytowany w komunikacie.

– Jesteśmy pewni, że ta trasa spodoba się wszystkim podróżującym z Europy, w tym polskim turystom udającym się do Australii, a także Australijczykom odkrywającym północną Europę i inne regiony – dodaje.

Codzienne rejsy z międzylądowaniem w Bangkoku

Rejsy z Helsinek do Melbourne odbywać się będą codziennie, począwszy od 25 października 2026 roku.