Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii

Już teraz Bangkok, z częstotliwością do trzech lotów dziennie, należy do ulubionych zimowych kierunków pasażerów fińskich linii lotniczych, a wprowadzenie dodatkowych połączeń ma na celu wsparcie klientów podróżujących do stolicy Tajlandii przez Helsinki – informuje przewoźnik w komunikacie.

Nowy codzienny nocny lot z Helsinek do Bangkoku został zaplanowany tak, aby przylot następował po południu, dzięki czemu pasażerowie będą mogli kontynuować podróż lub rozpocząć wypoczynek jeszcze tego samego dnia.

Natomiast rejs z Bangkoku będzie startował późnym wieczorem i lądował w Helsinkach wczesnym rankiem, co umożliwi przesiadkę na pierwsze poranne loty do miast z europejskiej siatki Finnaira, w której są także regularne połączenia z trzema polskimi miastami – Warszawą, Krakowem i Gdańskiem.

Krabi wraca do siatki Finnaira

W przyszłym sezonie zimowym Finnair przywróci również bezpośrednie loty do Krabi w południowej Tajlandii, ostatni raz realizowane w sezonie zimowym 2019/2020. Będą się one odbywać dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki.