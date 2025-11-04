Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii

Aktualizacja: 04.11.2025 18:16 Publikacja: 04.11.2025 15:17
Foto: PAP/EPA, Kimmo Brandt
Już teraz Bangkok, z częstotliwością do trzech lotów dziennie, należy do ulubionych zimowych kierunków pasażerów fińskich linii lotniczych, a wprowadzenie dodatkowych połączeń ma na celu wsparcie klientów podróżujących do stolicy Tajlandii przez Helsinki – informuje przewoźnik w komunikacie.
Nowy codzienny nocny lot z Helsinek do Bangkoku został zaplanowany tak, aby przylot następował po południu, dzięki czemu pasażerowie będą mogli kontynuować podróż lub rozpocząć wypoczynek jeszcze tego samego dnia.
Natomiast rejs z Bangkoku będzie startował późnym wieczorem i lądował w Helsinkach wczesnym rankiem, co umożliwi przesiadkę na pierwsze poranne loty do miast z europejskiej siatki Finnaira, w której są także regularne połączenia z trzema polskimi miastami – Warszawą, Krakowem i Gdańskiem.
Czytaj więcej
Tegoroczna siatka połączeń obejmuje 170 tras Air France przez Paryż i 161 połączeń KLM przez Amst...
W przyszłym sezonie zimowym Finnair przywróci również bezpośrednie loty do Krabi w południowej Tajlandii, ostatni raz realizowane w sezonie zimowym 2019/2020. Będą się one odbywać dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki.
– Tajlandia jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych wśród Polaków kierunków dalekich podróży zimowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, od przyszłego sezonu zimowego zaoferujemy aż trzy loty dziennie do Bangkoku, zapewniając tym samym pokaźne oferowanie, nawet według dotychczasowych europejskich standardów – mówi dyrektor regionalny Finnaira w Europie Środkowo-Wschodniej Adam Marciniec, cytowany w komunikacie.
– Jednocześnie zapewnimy naszym pasażerom nowy kierunek. Krabi stanowi atrakcyjną alternatywę dla Phuket, która z pewnością będzie cieszyć się dużą popularnością wśród osób poszukujących spokojniejszych wakacji na plaży – dodaje.
W przyszłym sezonie zimowym Finnair będzie również obsługiwał pięć lotów tygodniowo do Phuket.
Czytaj więcej
Marrakesz, Malaga i Stambuł to nowe południowe kierunki z zimowego rozkładu lotów polskiego przew...
Finnair specjalizuje się w połączeniach pasażerskich i transportowych między Azją, Ameryką Północną i Europą. Jako jedyny przewoźnik oferuje całoroczne bezpośrednie loty do Laponii. 14 razy z rzędu zdobył tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Północnej w plebiscycie Skytrax Awards.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już teraz Bangkok, z częstotliwością do trzech lotów dziennie, należy do ulubionych zimowych kierunków pasażerów fińskich linii lotniczych, a wprowadzenie dodatkowych połączeń ma na celu wsparcie klientów podróżujących do stolicy Tajlandii przez Helsinki – informuje przewoźnik w komunikacie.
Nowy codzienny nocny lot z Helsinek do Bangkoku został zaplanowany tak, aby przylot następował po południu, dzięki czemu pasażerowie będą mogli kontynuować podróż lub rozpocząć wypoczynek jeszcze tego samego dnia.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Marrakesz, Malaga i Stambuł to nowe południowe kierunki z zimowego rozkładu lotów polskiego przewoźnika. Po letn...
Tegoroczna siatka połączeń obejmuje 170 tras Air France przez Paryż i 161 połączeń KLM przez Amsterdam. W rozkła...
LOT ogłosił, że rozpoczął sprzedaż biletów na loty do Porto. Zgodnie z jego zapowiedzią zacznie tam kursować w m...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
LOT ogłosił, że będzie latał od wiosny z Lotniska Chopina w Warszawie do Bolonii.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas