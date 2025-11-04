Reklama
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii

Linie lotnicze Finnair zaoferują w sezonie zimowym 2026/2027 rekordową liczbę 25 lotów tygodniowo do Tajlandii. Narodowy przewoźnik Finlandii będzie obsługiwał do 18 lotów do Bangkoku tygodniowo, czyli o cztery rejsy więcej niż w bieżącym sezonie zimowym. Będzie również latał do Phuket i Krabi.

Publikacja: 04.11.2025 15:17

Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii

Foto: PAP/EPA, Kimmo Brandt

Nelly Kamińska

Już teraz Bangkok, z częstotliwością do trzech lotów dziennie, należy do ulubionych zimowych kierunków pasażerów fińskich linii lotniczych, a wprowadzenie dodatkowych połączeń ma na celu wsparcie klientów podróżujących do stolicy Tajlandii przez Helsinki – informuje przewoźnik w komunikacie.

Nowy codzienny nocny lot z Helsinek do Bangkoku został zaplanowany tak, aby przylot następował po południu, dzięki czemu pasażerowie będą mogli kontynuować podróż lub rozpocząć wypoczynek jeszcze tego samego dnia.

Natomiast rejs z Bangkoku będzie startował późnym wieczorem i lądował w Helsinkach wczesnym rankiem, co umożliwi przesiadkę na pierwsze poranne loty do miast z europejskiej siatki Finnaira, w której są także regularne połączenia z trzema polskimi miastami – Warszawą, Krakowem i Gdańskiem.

Krabi wraca do siatki Finnaira 

W przyszłym sezonie zimowym Finnair przywróci również bezpośrednie loty do Krabi w południowej Tajlandii, ostatni raz realizowane w sezonie zimowym 2019/2020. Będą się one odbywać dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki.

– Tajlandia jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych wśród Polaków kierunków dalekich podróży zimowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, od przyszłego sezonu zimowego zaoferujemy aż trzy loty dziennie do Bangkoku, zapewniając tym samym pokaźne oferowanie, nawet według dotychczasowych europejskich standardów – mówi dyrektor regionalny Finnaira w Europie Środkowo-Wschodniej Adam Marciniec, cytowany w komunikacie.

– Jednocześnie zapewnimy naszym pasażerom nowy kierunek. Krabi stanowi atrakcyjną alternatywę dla Phuket, która z pewnością będzie cieszyć się dużą popularnością wśród osób poszukujących spokojniejszych wakacji na plaży – dodaje.

W przyszłym sezonie zimowym Finnair będzie również obsługiwał pięć lotów tygodniowo do Phuket.

Finnair specjalizuje się w połączeniach pasażerskich i transportowych między Azją, Ameryką Północną i Europą. Jako jedyny przewoźnik oferuje całoroczne bezpośrednie loty do Laponii. 14 razy z rzędu zdobył tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Północnej w plebiscycie Skytrax Awards.

