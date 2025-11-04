Reklama
Rozwiń
Reklama

Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków

Marrakesz, Malaga i Stambuł to nowe południowe kierunki z zimowego rozkładu lotów polskiego przewoźnika. Po letniej przerwie do siatki powróciły Teneryfa i Dubaj. Wśród kierunków północnych znalazły się Stavanger i Rovaniemi.

Publikacja: 04.11.2025 14:37

Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków

Foto: PAP, Darek Delmanowicz

Nelly Kamińska

LOT przygotował zestawienie nowych kierunków, które znalazły się w jego zimowej siatce połączeń.

Kurs na południe – Marrakesz, Stambuł i Malaga

Pierwszy rozkładowy rejs do Marrakeszu w barwach LOT-u wystartował z Warszawy 29 października. Połączenie to będzie obsługiwane z częstotliwością dwóch rejsów tygodniowo, w środy i soboty, do 9 maja 2026 roku.

14 stycznia 2026 roku LOT zainauguruje kolejne nowe połączenie – z Gdańska do Stambułu. Na tej trasie samoloty LOT-u będą latały cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Również w styczniu w siatce połączeń LOT-u pojawi się Malaga – stolica Costa del Sol. Inauguracyjny rejs z Warszawy wystartuje 15 stycznia 2026 roku. Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele. Pod koniec lutego LOT zwiększy ich częstotliwość do sześciu tygodniowo.

Czytaj więcej

Porto to drugie pod względem wielkości miasto w Portugalii
Linie Lotnicze
LOT połączy Warszawę z północną Portugalią
Reklama
Reklama

Kierunek – północ. Stavanger i Rovaniemi

Od 24 listopada będzie można latać z Warszawy do norweskiego Stavanger. Połączenie to obsługiwane będzie cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Z kolei 27 listopada wystartują rejsy z Warszawy do Rovaniemi w Laponii. Samoloty LOT-u będą realizować rejsy na tej trasie dwa razy w tygodniu – w każdy czwartek i niedzielę, do 1 lutego 2026 roku.

Powrót popularnych kierunków

Zimowa siatka nie byłaby pełna bez dwóch kierunków, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem podróżnych i po letniej przerwie powracają do siatki – Teneryfy i Dubaju, pisze LOT.

Rejsy z Warszawy do portu lotniczego Reina Sofía na Teneryfie realizowane będą od 7 listopada trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i niedziele, a w szczycie sezonu zimowego cztery razy, z dodatkową rotacją w środy.

Z kolei do Dubaju LOT latał będzie codziennie przez całą zimę.

Czytaj więcej

LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Bolonii
Linie Lotnicze
LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Bolonii

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy PLL LOT

LOT przygotował zestawienie nowych kierunków, które znalazły się w jego zimowej siatce połączeń.

Kurs na południe – Marrakesz, Stambuł i Malaga

Pozostało jeszcze 93% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii
Linie Lotnicze
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii
Air France i KLM weszły z zimowym rozkładem lotów. Jakie nowości i kierunki z Polski?
Linie Lotnicze
Air France i KLM weszły z zimowym rozkładem lotów. Jakie nowości i kierunki z Polski?
Porto to drugie pod względem wielkości miasto w Portugalii
Linie Lotnicze
LOT połączy Warszawę z północną Portugalią
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Bolonii
Linie Lotnicze
LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Bolonii
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie