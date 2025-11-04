Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków

LOT przygotował zestawienie nowych kierunków, które znalazły się w jego zimowej siatce połączeń.

Kurs na południe – Marrakesz, Stambuł i Malaga

Pierwszy rozkładowy rejs do Marrakeszu w barwach LOT-u wystartował z Warszawy 29 października. Połączenie to będzie obsługiwane z częstotliwością dwóch rejsów tygodniowo, w środy i soboty, do 9 maja 2026 roku.

14 stycznia 2026 roku LOT zainauguruje kolejne nowe połączenie – z Gdańska do Stambułu. Na tej trasie samoloty LOT-u będą latały cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Również w styczniu w siatce połączeń LOT-u pojawi się Malaga – stolica Costa del Sol. Inauguracyjny rejs z Warszawy wystartuje 15 stycznia 2026 roku. Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele. Pod koniec lutego LOT zwiększy ich częstotliwość do sześciu tygodniowo.