Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków

LOT przygotował zestawienie nowych kierunków, które znalazły się w jego zimowej siatce połączeń.
Pierwszy rozkładowy rejs do Marrakeszu w barwach LOT-u wystartował z Warszawy 29 października. Połączenie to będzie obsługiwane z częstotliwością dwóch rejsów tygodniowo, w środy i soboty, do 9 maja 2026 roku.
14 stycznia 2026 roku LOT zainauguruje kolejne nowe połączenie – z Gdańska do Stambułu. Na tej trasie samoloty LOT-u będą latały cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.
Również w styczniu w siatce połączeń LOT-u pojawi się Malaga – stolica Costa del Sol. Inauguracyjny rejs z Warszawy wystartuje 15 stycznia 2026 roku. Loty odbywać się będą cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele. Pod koniec lutego LOT zwiększy ich częstotliwość do sześciu tygodniowo.
Od 24 listopada będzie można latać z Warszawy do norweskiego Stavanger. Połączenie to obsługiwane będzie cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.
Z kolei 27 listopada wystartują rejsy z Warszawy do Rovaniemi w Laponii. Samoloty LOT-u będą realizować rejsy na tej trasie dwa razy w tygodniu – w każdy czwartek i niedzielę, do 1 lutego 2026 roku.
Zimowa siatka nie byłaby pełna bez dwóch kierunków, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem podróżnych i po letniej przerwie powracają do siatki – Teneryfy i Dubaju, pisze LOT.
Rejsy z Warszawy do portu lotniczego Reina Sofía na Teneryfie realizowane będą od 7 listopada trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i niedziele, a w szczycie sezonu zimowego cztery razy, z dodatkową rotacją w środy.
Z kolei do Dubaju LOT latał będzie codziennie przez całą zimę.
