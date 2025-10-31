LOT połączy Warszawę z północną Portugalią

Jak informuje w komunikacie linia lotnicza, pierwszy rejs odbędzie się 25 maja. Od tamtego czasu jego samoloty będą latać do nowej destynacji pięć razy w tygodniu w sezonie letnim i cztery razy w tygodniu w sezonie zimowym.

Latem pięć lotów do Porto z Warszawy

W letnim rejsy będą realizowane w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele z wylotem o 10.20 i lądowaniem w Porto o 13.25. Z kolei rejs powrotny wyruszy z Porto o 14.25 i wróci do Warszawy o 19.10. A w sezonie zimowym z połączenia do Porto będzie można skorzystać we wtorki, czwartki, piątki i niedziele o takich samych porach.

Podróż do Porto potrwa ok. 4 godzin i 5 minut, a rejs powrotny zajmie około 3 godziny i 45 minut. Rejsy wykonywane będą boeingami 737 MAX 8.

— Uruchomienie nowej trasy z Warszawy do Porto to ważny krok we wzmacnianiu pozycji LOT-u na Półwyspie Iberyjskim - mówi cytowany w komunikacie prokurent zarządu i dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT Robert Ludera. — Połączenie otwiera przed naszymi pasażerami możliwość odkrywania nie tylko bogactwa kulturowego i malowniczych krajobrazów północnej Portugalii, ale i unikatowego charakteru samego miasta — jego historycznych dzielnic, imponującej architektury i kulinarnych tradycji. Po dużym sukcesie zainaugurowanego w tym roku połączenia z Lizboną chcemy umożliwić pasażerom podróże do kolejnego regionu kraju wielkich odkrywców.