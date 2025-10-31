Reklama

LOT połączy Warszawę z północną Portugalią

LOT ogłosił, że rozpoczął sprzedaż biletów na loty do Porto. Zgodnie z jego zapowiedzią zacznie tam kursować w maju przyszłego roku.

Publikacja: 31.10.2025 02:29

Porto to drugie pod względem wielkości miasto w Portugalii

Porto to drugie pod względem wielkości miasto w Portugalii

Foto: Materiały prasowe PLL LOT

Filip Frydrykiewicz

Jak informuje w komunikacie linia lotnicza, pierwszy rejs odbędzie się 25 maja. Od tamtego czasu jego samoloty będą latać do nowej destynacji pięć razy w tygodniu w sezonie letnim i cztery razy w tygodniu w sezonie zimowym.

Czytaj więcej

Airbus A321 linii Wizz Air
Linie Lotnicze
Wizz Air ogłasza 10 nowych kierunków. Skorzystają z nich mieszkańcy południowej Polski

Latem pięć lotów do Porto z Warszawy

W letnim rejsy będą realizowane w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele z wylotem o 10.20 i lądowaniem w Porto o 13.25. Z kolei rejs powrotny wyruszy z Porto o 14.25 i wróci do Warszawy o 19.10. A w sezonie zimowym z połączenia do Porto będzie można skorzystać we wtorki, czwartki, piątki i niedziele o takich samych porach.

Podróż do Porto potrwa ok. 4 godzin i 5 minut, a rejs powrotny zajmie około 3 godziny i 45 minut. Rejsy wykonywane będą boeingami 737 MAX 8.

— Uruchomienie nowej trasy z Warszawy do Porto to ważny krok we wzmacnianiu pozycji LOT-u na Półwyspie Iberyjskim - mówi cytowany w komunikacie prokurent zarządu i dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT Robert Ludera. — Połączenie otwiera przed naszymi pasażerami możliwość odkrywania nie tylko bogactwa kulturowego i malowniczych krajobrazów północnej Portugalii, ale i unikatowego charakteru samego miasta — jego historycznych dzielnic, imponującej architektury i kulinarnych tradycji. Po dużym sukcesie zainaugurowanego w tym roku połączenia z Lizboną chcemy umożliwić pasażerom podróże do kolejnego regionu kraju wielkich odkrywców.

Reklama
Reklama

Jeszcze więcej rejsów LOT-u na Półwysep Iberyjski

LOT wzmacnia swoją obecność na Półwyspie Iberyjskim. Od sezonu letniego 2026 narodowy przewoźnik zwiększy częstotliwość połączeń z Warszawy do Madrytu i Barcelony, podwajając liczbę rejsów na obu trasach z 7 do 14 tygodniowo.

Nowy rozkład dla połączeń z Warszawy do Madrytu będzie obowiązywał od 29 marca 2026 r. Dzięki zwiększeniu liczby operacji pasażerowie będą mogli podróżować do stolicy Hiszpanii, wybierając z dwóch rejsów realizowanych każdego dnia.

Do obecnych już w siatce połączeń rejsów wylotowych z Warszawy o godzinie 10.40, dołączą loty o godzinie 19.40. Powrotne rejsy z Madrytu zgodnie z nowym rozkładem będą realizowane o 6 i o 15.30.

Jeśli chodzi o Barcelonę, zmiana częstotliwości rejsów zacznie się od 1 czerwca 2026 roku i obejmie także uruchomienie popołudniowej rotacji w każdym dniu. LOT będzie latać na trasie z Warszawy do Barcelony codziennie, z wylotem o 8.30 i o 13.50. Loty powrotne z Barcelony przewoźnik zaplanował na 12.35 i 18.00.

"W ramach rozwoju regularnej siatki połączeń na Półwyspie Iberyjskim PLL LOT w minionym tygodniu poinformowały także o uruchomieniu dwóch nowych tras realizowanych z Krakowa. Od 30 marca 2026 roku podróżni będą mogli podróżować ze stolicy Małopolski bezpośrednio do Madrytu i Barcelony" - czytamy w komunikacie linii lotniczej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Barcelona Madryt Portugalia Lizbona Firmy PLL LOT

Jak informuje w komunikacie linia lotnicza, pierwszy rejs odbędzie się 25 maja. Od tamtego czasu jego samoloty będą latać do nowej destynacji pięć razy w tygodniu w sezonie letnim i cztery razy w tygodniu w sezonie zimowym.

Latem pięć lotów do Porto z Warszawy

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Bolonii
Linie Lotnicze
LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Bolonii
Ryanair ogłosił zimową siatkę lotów z Wrocławia z sześcioma nowymi trasami
Linie Lotnicze
Ryanair ogłosił zimową siatkę lotów z Wrocławia z sześcioma nowymi trasami
LOT otwiera całoroczne trasy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu
Linie Lotnicze
LOT otwiera całoroczne trasy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Narzeka na opłaty lotniskowe
Linie Lotnicze
Ryanair wycofuje się z kolejnych lotnisk w Europie. Narzeka na opłaty lotniskowe
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie