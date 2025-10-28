Aktualizacja: 28.10.2025 12:36 Publikacja: 28.10.2025 12:03
Foto: Filip Frydrykiewicz
Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, to czwarty włoski kierunek w jego siatce, po Rzymie, Wenecji i Mediolanie.
Pierwszy samolot LOT-u do Bolonii wystartuje 31 marca przyszłego roku. Boeingi 737 MAX 8 będą zabierały pasażerów sześć razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki o 8.30, a we wtorki, czwartki i niedziele o 15.15.
Rejsy powrotne do Warszawy zaplanowano w te same dni odpowiednio na 11.40 i
18.25. Sama podróż potrwa dwie godziny i dziesięć minut.
– Bolonia to serce europejskiego świata uniwersyteckiego, ale także miasto wyjątkowej architektury i autentycznej, włoskiej kuchni. Stanowi doskonały punkt wyjścia do odkrywania uroków Włoch – w kilka godzin można stąd dotrzeć nad Adriatyk, do malowniczej Toskanii i największych włoskich metropolii, korzystając z doskonale rozwiniętej sieci kolei i autostrad – podpowiada cytowany w komunikacie prokurent LOT-u i dyrektor biura siatki połączeń Robert Ludera.
Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, to czwarty włoski kierunek w jego siatce, po Rzymie, Wenecji i Mediolanie.
Pierwszy samolot LOT-u do Bolonii wystartuje 31 marca przyszłego roku. Boeingi 737 MAX 8 będą zabierały pasażerów sześć razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki o 8.30, a we wtorki, czwartki i niedziele o 15.15.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
W zimowej siatce wrocławskiego lotniska znalazło się 38 tras Ryanaira, w tym sześć nowości. Do końca roku przewo...
LOT ogłosił uruchomienie trzech nowych połączeń z Krakowa: do Rzymu, Barcelony i Madrytu. To kolejny etap realiz...
Ryanair ogłosił szeroko zakrojone cięcia w swojej siatce połączeń w całej Europie. Stopniowo opuszcza kolejne lo...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Ryanair ogłosił dziś zimowy rozkład lotów dla Katowic, obejmujący 15 tras, w tym trzy nowe – do Budapesztu, Bruk...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas