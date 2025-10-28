Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, to czwarty włoski kierunek w jego siatce, po Rzymie, Wenecji i Mediolanie.

Reklama Reklama

Pierwszy samolot LOT-u do Bolonii wystartuje 31 marca przyszłego roku. Boeingi 737 MAX 8 będą zabierały pasażerów sześć razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki o 8.30, a we wtorki, czwartki i niedziele o 15.15.

Rejsy powrotne do Warszawy zaplanowano w te same dni odpowiednio na 11.40 i

18.25. Sama podróż potrwa dwie godziny i dziesięć minut.

– Bolonia to serce europejskiego świata uniwersyteckiego, ale także miasto wyjątkowej architektury i autentycznej, włoskiej kuchni. Stanowi doskonały punkt wyjścia do odkrywania uroków Włoch – w kilka godzin można stąd dotrzeć nad Adriatyk, do malowniczej Toskanii i największych włoskich metropolii, korzystając z doskonale rozwiniętej sieci kolei i autostrad – podpowiada cytowany w komunikacie prokurent LOT-u i dyrektor biura siatki połączeń Robert Ludera.