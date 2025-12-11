Reklama

Reforma praw pasażerów wstrzymana. Nie ma zgody na ograniczenie odszkodowań za loty

Państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą złagodzić przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych, m.in. wydłużając czas na naprawę samolotu w razie awarii. Jednak Parlament Europejski sprzeciwił się ograniczaniu ochrony podróżnych. Dla pasażerów to chwilowa ulga – spór o prawa obu stron dopiero się zaostrza.

Publikacja: 11.12.2025 06:00

Reforma praw pasażerów wstrzymana. Nie ma zgody na ograniczenie odszkodowań za loty

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Marzena Buczkowska-German

Europejskie linie lotnicze od lat wskazują, że obowiązująca unijna regulacja dotycząca praw pasażerów dla nich ogromnym obciążeniem finansowym. Zgodnie z obecnymi przepisami podróżni mogą liczyć na odszkodowanie od 250 do 600 euro za opóźnienia i odwołania lotów, niezależnie od ceny biletu. Lufthansa podaje, że tylko w 2024 roku wypłaciła ponad 500 mln euro rekompensat – i przekonuje, że konieczne jest znalezienie „bardziej praktycznego i zrównoważonego” rozwiązania – donosi niemiecki portal branży lotniczej Aerointernational.

Kompromis osłabia ochronę pasażerów samolotów

Te postulaty w dużej mierze poparła Rada Unii Europejskiej, reprezentująca 27 państw członkowskich. Kraje Unii Europejskiej opowiedziały się za odejściem od obecnej zasady trzech godzin i wprowadzeniem progu czterech godzin jako momentu, od którego podróżny mógłby ubiegać się o odszkodowanie. Jednak w Parlamencie Europejskim na taką zmianę nie ma zgody.

 Państwa członkowskie nie ustępują w zamiarze znaczącego ograniczenia praw pasażerów. Nie możemy zaakceptować kompromisu, który osłabia ochronę obywateli – tłumaczy europoseł Jan-Christoph Oetjen (FDP). Jego zdaniem reforma powinna poprawiać już działające mechanizmy, a nie je demontować. „Tymczasem państwa członkowskie nie wykazują chęci realnego wzmocnienia praw pasażerów”.

Co dalej z reformą praw pasażerów?

Proces legislacyjny utknął w miejscu. Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko bez wcześniejszych negocjacji z Parlamentem, co zmusiło europosłów do wejścia w drugie czytanie. Jednak brak porozumienia uniemożliwił rozpoczęcie kolejnego trilogu. Teraz procedura wchodzi w trzecią, bardziej formalną fazę.

Parlament Europejski ma przekazać swoją oficjalną pozycję Radzie po głosowaniu plenarnym, które zaplanowano na koniec stycznia. Rada będzie miała następnie do trzech miesięcy na jej przyjęcie lub odrzucenie.

Reklama
Reklama

Jeśli Rada zgłosi sprzeciw, będzie musiała w ciągu sześciu tygodni powołać komitet pojednawczy, składający się z przedstawicieli obu instytucji. Komitet dostanie kolejne sześć tygodni na próbę osiągnięcia kompromisu.

Choć pasażerowie mogą chwilowo odetchnąć, ich prawa pozostają przedmiotem intensywnego sporu. Reforma – niezależnie od kierunku – wydaje się nieunikniona. Kwestią otwartą pozostaje jedynie to, czy wzmocni ochronę podróżnych, czy też ją osłabi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Turystyka Lotnictwo prawa konsumentów
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska
Linie Lotnicze
LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska
EgyptAir szykuje nowe samoloty i połączenia. Cel – wykorzystać popyt turystów na Egipt
Linie Lotnicze
EgyptAir szykuje nowe samoloty i połączenia. Cel – wykorzystać popyt turystów na Egipt
Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air
Linie Lotnicze
Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Wiszący nad Lysefjordem klif Preikestolen to jedna z najsłynniejszych atrakcji regionu Rogaland
Linie Lotnicze
LOT-em prosto nad norweskie fiordy. „Łączność z Polską jest dla nas bardzo ważna”
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama