Niemieccy internetowi sprzedawcy wycieczek zaliczą tegoroczne lato do udanych

Portale turystyczne zanotowały latem 2025 roku znacznie szybszy wzrost niż klasyczni organizatorzy wyjazdów. Podczas gdy touroperatorzy zwiększyli obroty o 6 procent, sprzedaż OTA (online travel agency) poszybowała o 14 procent. Jednocześnie o 7,5 procent wzrosła liczba osób korzystających z cyfrowych platform rezerwacyjnych – wynika z najnowszych danych niemieckiego branżowego stowarzyszenia VIR, przygotowanych na podstawie analiz Travel Data + Analytics.

Dane ujawniają również, że średnia długość wakacyjnych pobytów nieznacznie się wydłużyła - z 8 do 8,1 dnia. Trend ten potwierdza rosnące zaufanie do cyfrowych kanałów rezerwacyjnych, które coraz częściej stają się podstawowym narzędziem planowania podróży, także w segmencie wyjazdów dłuższych.

Niemieccy turyści wybierali Turcję i kierunki dalekie

Wiele kierunków zanotowało w OTA wyraźny wzrost. Turcja, której sezon początkowo zapowiadał się ostrożnie, ostatecznie wyszła na plus dzięki silnej fali rezerwacji last minute. Przychody wzrosły tam o 15 procent, a liczba podróżnych – o 10 procent, porównując rok do roku.

Stabilną sytuację miała Grecja, osiągając niemal identyczny wzrost liczby turystów i przychodów. Z kolei najbardziej dynamiczny przyrost przychodów – na poziomie dwucyfrowym – zanotowały dalekie kierunki w regionie Afryki Południowej, na Oceanie Indyjskim i w Azji i Pacyfiku.