Niemieccy internetowi sprzedawcy wycieczek zaliczą tegoroczne lato do udanych

Internetowe biura podróży odnotowały w lecie znacznie wyższy wzrost niż tradycyjni touroperatorzy. Podczas gdy organizatorzy zwiększyli swoje przychody o 6 procent, sprzedaż agentów internetowych wzrosła aż o 14 procent – wynika z danych niemieckiej organizacji branży turystycznej.

Publikacja: 10.12.2025 00:00

Młoda kobieta przy komputerze

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Portale turystyczne zanotowały latem 2025 roku znacznie szybszy wzrost niż klasyczni organizatorzy wyjazdów. Podczas gdy touroperatorzy zwiększyli obroty o 6 procent, sprzedaż OTA (online travel agency) poszybowała o 14 procent. Jednocześnie o 7,5 procent wzrosła liczba osób korzystających z cyfrowych platform rezerwacyjnych – wynika z najnowszych danych niemieckiego branżowego stowarzyszenia VIR, przygotowanych na podstawie analiz Travel Data + Analytics.

Gruopa TUI dysponuje 450 hotelami na świecie
Biura Podróży
TUI przyspiesza ekspansję w Azji. Nowe hotele w Chinach, Japonii i Wietnamie

Dane ujawniają również, że średnia długość wakacyjnych pobytów nieznacznie się wydłużyła - z 8 do 8,1 dnia. Trend ten potwierdza rosnące zaufanie do cyfrowych kanałów rezerwacyjnych, które coraz częściej stają się podstawowym narzędziem planowania podróży, także w segmencie wyjazdów dłuższych.

Niemieccy turyści wybierali Turcję i kierunki dalekie

Wiele kierunków zanotowało w OTA wyraźny wzrost. Turcja, której sezon początkowo zapowiadał się ostrożnie, ostatecznie wyszła na plus dzięki silnej fali rezerwacji last minute. Przychody wzrosły tam o 15 procent, a liczba podróżnych – o 10 procent, porównując rok do roku.

Stabilną sytuację miała Grecja, osiągając niemal identyczny wzrost liczby turystów i przychodów. Z kolei najbardziej dynamiczny przyrost przychodów – na poziomie dwucyfrowym – zanotowały dalekie kierunki w regionie Afryki Południowej, na Oceanie Indyjskim i w Azji i Pacyfiku.

Wysokie koszty nie zniechęcają podróżnych

Mimo zauważalnego wzrostu cen, popyt na podróże pozostaje silny. – To zaskakująca odporność rynku – ocenia prezes VIR Michael Buller. Jak podkreśla menedżer, konsumenci nie rezygnują z wakacji, choć koszty podróżowania w ostatnich miesiącach w Niemczech znacząco wzrosły.

Dane te potwierdzają rosnącą rolę OTA na europejskim rynku turystycznym i utrzymujący się trend wybierania podróży online – zarówno dla planowanych z wyprzedzeniem, jak i spontanicznych wyjazdów last minute – konkluduje VIR.

Źródło: rp.pl

