Unia wzmacnia prawa klientów biur podróży. Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona

Jak głosi komunikat Rady Europejskiej, imprezy turystyczne cieszą się dużą popularnością. Ich konstrukcja – obejmująca wiele usług i wielu dostawców – sprawia jednak, że dochodzenie zwrotów w razie całkowitego lub częściowego odwołania wyjazdu bywa skomplikowane. Upadłość dużych touroperatorów, jak Thomas Cook w 2019 roku i skutki pandemii COVID-19 „pokazały, że system ochrony podróżnych wymaga wzmocnienia”. W październiku 2023 roku Komisja Europejska rozpoczęła więc pod tym kątem rewizję dyrektywy z 2015 roku.

Prawa konsumentów wzmocnione w dyrektywie

Porozumienie osiągnięte 2 grudnia przez Radę UE i Parlament Europejski wzmacnia prawa konsumentów, ogranicza obciążenia administracyjne dla branży i precyzuje obowiązki organizatorów dotyczące m.in. zwrotów kosztów, ochrony na wypadek niewypłacalności i zasad oferowania voucherów - czytamy w komunikacie Rady Europejskiej.

Zmienione przepisy upraszczają dyrektywę, wyłączając z jej zakresu tzw. powiązane usługi turystyczne, aktualizując definicję „pakietu” i nakładając na organizatorów nowe obowiązki informacyjne w sytuacjach, które nie prowadzą do powstania imprezy turystycznej. Podróżny przed, w trakcie i po zakończeniu podróży musi otrzymać informacje m.in. dotyczące dostępnych metod płatności, wymogów paszportowych i wizowych, dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością i wysokości opłat za odstąpienie od umowy.

Zaktualizowana dyrektywa przewiduje również lepszą informację dla podróżnych na wypadek niewypłacalności organizatora. Ponadto wprowadzony zostaje obowiązek stworzenia procedur rozpatrywania skarg.