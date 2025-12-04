Unia wzmacnia prawa klientów biur podróży. Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona

Aktualizacja: 04.12.2025 12:04 Publikacja: 04.12.2025 10:27
Jak głosi komunikat Rady Europejskiej, imprezy turystyczne cieszą się dużą popularnością. Ich konstrukcja – obejmująca wiele usług i wielu dostawców – sprawia jednak, że dochodzenie zwrotów w razie całkowitego lub częściowego odwołania wyjazdu bywa skomplikowane. Upadłość dużych touroperatorów, jak Thomas Cook w 2019 roku i skutki pandemii COVID-19 „pokazały, że system ochrony podróżnych wymaga wzmocnienia”. W październiku 2023 roku Komisja Europejska rozpoczęła więc pod tym kątem rewizję dyrektywy z 2015 roku.
Porozumienie osiągnięte 2 grudnia przez Radę UE i Parlament Europejski wzmacnia prawa konsumentów, ogranicza obciążenia administracyjne dla branży i precyzuje obowiązki organizatorów dotyczące m.in. zwrotów kosztów, ochrony na wypadek niewypłacalności i zasad oferowania voucherów - czytamy w komunikacie Rady Europejskiej.
Zmienione przepisy upraszczają dyrektywę, wyłączając z jej zakresu tzw. powiązane usługi turystyczne, aktualizując definicję „pakietu” i nakładając na organizatorów nowe obowiązki informacyjne w sytuacjach, które nie prowadzą do powstania imprezy turystycznej. Podróżny przed, w trakcie i po zakończeniu podróży musi otrzymać informacje m.in. dotyczące dostępnych metod płatności, wymogów paszportowych i wizowych, dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością i wysokości opłat za odstąpienie od umowy.
Zaktualizowana dyrektywa przewiduje również lepszą informację dla podróżnych na wypadek niewypłacalności organizatora. Ponadto wprowadzony zostaje obowiązek stworzenia procedur rozpatrywania skarg.
Porozumienie precyzuje prawa podróżnych rezygnujących z wyjazdu z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (siły wyższej). W takich wypadkach klient będzie mógł zrezygnować z wyjazdu bez ponoszenia opłaty. Co uznaje się za „siłę wyższą”, będzie ustalane indywidualnie.
Doprecyzowane zostają także obowiązki organizatorów w sytuacji, gdy to oni odwołują imprezę – wówczas muszą zwrócić pieniądze klientom w ciągu 14 dni.
Zmieniona dyrektywa dopuszcza wykorzystanie voucherów – organizator może zaproponować tę formę rozliczenia w zamian za zwrot gotówki. Podróżny ma jednak prawo odmówić przyjęcia voucheru. Voucher musi mieć wartość co najmniej równą wartości wpłaconych pieniędzy, być ważny maksymalnie 12 miesięcy i możliwy do jednokrotnego przeniesienia na inną osobę. Podróżny będzie mógł wykorzystać go na jedną lub więcej usług turystycznych oferowanych przez przedsiębiorcę. Wszystkie vouchery będą objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora.
Jeśli przyczyną anulowania imprezy jest niewypłacalność organizatora, podróżni powinni otrzymać zwrot kosztów najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy. W szczególnych wypadkach – np. przy wyjątkowo dużej liczbie wniosków lub gdy niewypłacalność dotyczy podróżnych z wielu krajów – termin można wydłużyć do dziewięciu miesięcy.
Dyrektywa przewiduje również publikację informacji o organizatorach wywiązujących się z obowiązków w zakresie ochrony na wypadek niewypłacalności.
Wstępne porozumienie musi zostać potwierdzone przez obie instytucje, zanim zostanie formalnie przyjęte. Państwa członkowskie będą miały 28 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów po wejściu dyrektywy w życie.
Jak mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki i członek zarządu ECTAA, co prawda ostateczny tekst nie został jeszcze opublikowany, ale wstępna ocena obu instytucji jest ostrożnie pozytywna: choć wynik nie jest idealny, dowodzi, że dialog ECTAA i jej organizacji członkowskich (w tym PIT) z decydentami politycznymi, przyniósł efekty. Uzgodnienia tworzą jasną i stabilną podstawę dla przyszłości podróży zorganizowanych. Prezes zwraca uwagę na utrzymanie status quo w sprawie ograniczeń w przyjmowaniu zaliczek. To zwycięstwo branży turystycznej ponieważ Komisja Europejska pierwotnie zakładała rezygnację z zaliczek (klient miałby płacić po otrzymaniu usługi).
– Wynik rozmów trójstronnych utrzymuje stanowisko Rady UE dotyczące rezygnacji z proponowanych ograniczeń w przyjmowaniu zaliczek na wszystkich rynkach UE. Oznacza to, że przedpłaty nadal będą regulowane na poziomie krajowym, a obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przed niewypłacalnością oraz zwrotów kosztów w takich sytuacjach wciąż zapewnią konsumentom wysoki poziom bezpieczeństwa – wyjaśnia.
Niewiadomski zwraca uwagę, że usunięte zostały kontrowersyjne „3-godzinne pakiety samodzielne” i „powiązane usługi turystyczne”. To oznacza, że po wejściu w życie nowej dyrektywy możliwe będzie - pod pewnymi warunkami - uniknięcie powstania imprezy turystycznej przy oferowaniu klientom pojedynczych usług w ciągu 24 godzin od sprzedaży pierwszej z nich. Z kolei rezerwacja typu „click-through” będzie miała miejsce, gdy jeden element danych osobowych jest przekazywany do drugiego dostawcy w ciągu 24 godzin. Wcześniej konieczne było przekazanie kilku elementów danych.
Po stronie wad zmienionej dyrektywy prezes PIT wymienia rozszerzone obowiązki informacyjne. Organizatorzy będą musieli utworzyć system zarządzania reklamacjami. Zwroty kosztów nadal będą musiały być realizowane w ciągu 14 dni, również w sytuacjach kryzysowych – lekcja, z której decydenci europejscy nie wyciągnęli wniosków po doświadczeniach pandemii.
Turystyka ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki – odpowiada za ponad 10 procent światowego PKB. Dzięki rosnącym dochodom, niższym kosztom podróży i rosnącej ofercie, liczba turystów wzrosła z 680 milionów w 2000 roku do ponad 1,5 miliarda w 2019 roku. Unia Europejska jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie, przyciągając ok. dwie trzecie wszystkich międzynarodowych podróżnych w 2022 roku. Branża turystyczna jest istotnym sektorem gospodarki UE, obejmując ok. 2,3 miliona przedsiębiorstw i zatrudniając 10,9 miliona osób (2020 rok).
