Reklama

Unia wzmacnia prawa klientów biur podróży. Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące nowelizacji dyrektywy o imprezach turystycznych, której celem jest jeszcze większe zabezpieczenie podróżnych. W zmienionej dyrektywie uściślono definicję imprezy turystycznej, dodano więcej obowiązkowego informowania podróżnych, sprecyzowano zasady anulowania imprez turystycznych i zwracania klientom biur podróży pieniędzy w razie niewypłacalności organizatora. Branża turystyczna po latach lobbowania uzyskała ustępstwa od pierwotnych założeń. Nie widzi już powodu do protestowania.

Publikacja: 04.12.2025 10:27

Unia wzmacnia prawa klientów biur podróży. Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Jak głosi komunikat Rady Europejskiej, imprezy turystyczne cieszą się dużą popularnością. Ich konstrukcja – obejmująca wiele usług i wielu dostawców – sprawia jednak, że dochodzenie zwrotów w razie całkowitego lub częściowego odwołania wyjazdu bywa skomplikowane. Upadłość dużych touroperatorów, jak Thomas Cook w 2019 roku i skutki pandemii COVID-19 „pokazały, że system ochrony podróżnych wymaga wzmocnienia”. W październiku 2023 roku Komisja Europejska rozpoczęła więc pod tym kątem rewizję dyrektywy z 2015 roku.

Czytaj więcej

Koniec prac nad rewizją dyrektywy o imprezach turystycznych. Co się zmieni?
Biura Podróży
Koniec prac nad rewizją dyrektywy o imprezach turystycznych. Co się zmieni?

Prawa konsumentów wzmocnione w dyrektywie

Porozumienie osiągnięte 2 grudnia przez Radę UE i Parlament Europejski wzmacnia prawa konsumentów, ogranicza obciążenia administracyjne dla branży i precyzuje obowiązki organizatorów dotyczące m.in. zwrotów kosztów, ochrony na wypadek niewypłacalności i zasad oferowania voucherów - czytamy w komunikacie Rady Europejskiej.

Zmienione przepisy upraszczają dyrektywę, wyłączając z jej zakresu tzw. powiązane usługi turystyczne, aktualizując definicję „pakietu” i nakładając na organizatorów nowe obowiązki informacyjne w sytuacjach, które nie prowadzą do powstania imprezy turystycznej. Podróżny przed, w trakcie i po zakończeniu podróży musi otrzymać informacje m.in. dotyczące dostępnych metod płatności, wymogów paszportowych i wizowych, dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością i wysokości opłat za odstąpienie od umowy.

Zaktualizowana dyrektywa przewiduje również lepszą informację dla podróżnych na wypadek niewypłacalności organizatora. Ponadto wprowadzony zostaje obowiązek stworzenia procedur rozpatrywania skarg.

Reklama
Reklama

Porozumienie precyzuje prawa podróżnych rezygnujących z wyjazdu z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (siły wyższej). W takich wypadkach klient będzie mógł zrezygnować z wyjazdu bez ponoszenia opłaty. Co uznaje się za „siłę wyższą”, będzie ustalane indywidualnie.

Vouchery – tak, ale pod wieloma warunkami

Doprecyzowane zostają także obowiązki organizatorów w sytuacji, gdy to oni odwołują imprezę – wówczas muszą zwrócić pieniądze klientom w ciągu 14 dni.

Zmieniona dyrektywa dopuszcza wykorzystanie voucherów – organizator może zaproponować tę formę rozliczenia w zamian za zwrot gotówki. Podróżny ma jednak prawo odmówić przyjęcia voucheru. Voucher musi mieć wartość co najmniej równą wartości wpłaconych pieniędzy, być ważny maksymalnie 12 miesięcy i możliwy do jednokrotnego przeniesienia na inną osobę. Podróżny będzie mógł wykorzystać go na jedną lub więcej usług turystycznych oferowanych przez przedsiębiorcę. Wszystkie vouchery będą objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora.

Jeśli przyczyną anulowania imprezy jest niewypłacalność organizatora, podróżni powinni otrzymać zwrot kosztów najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy. W szczególnych wypadkach – np. przy wyjątkowo dużej liczbie wniosków lub gdy niewypłacalność dotyczy podróżnych z wielu krajów – termin można wydłużyć do dziewięciu miesięcy.

Dyrektywa przewiduje również publikację informacji o organizatorach wywiązujących się z obowiązków w zakresie ochrony na wypadek niewypłacalności.

Wstępne porozumienie musi zostać potwierdzone przez obie instytucje, zanim zostanie formalnie przyjęte. Państwa członkowskie będą miały 28 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów po wejściu dyrektywy w życie.

Reklama
Reklama

Branża turystyczna umiarkowanie zadowolona ze zmian

Jak mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki i członek zarządu ECTAA, co prawda ostateczny tekst nie został jeszcze opublikowany, ale wstępna ocena obu instytucji jest ostrożnie pozytywna: choć wynik nie jest idealny, dowodzi, że dialog ECTAA i jej organizacji członkowskich (w tym PIT) z decydentami politycznymi, przyniósł efekty. Uzgodnienia tworzą jasną i stabilną podstawę dla przyszłości podróży zorganizowanych. Prezes zwraca uwagę na utrzymanie status quo w sprawie ograniczeń w przyjmowaniu zaliczek. To zwycięstwo branży turystycznej ponieważ Komisja Europejska pierwotnie zakładała rezygnację z zaliczek (klient miałby płacić po otrzymaniu usługi). 

Wynik rozmów trójstronnych utrzymuje stanowisko Rady UE dotyczące rezygnacji z proponowanych ograniczeń w przyjmowaniu zaliczek na wszystkich rynkach UE. Oznacza to, że przedpłaty nadal będą regulowane na poziomie krajowym, a obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przed niewypłacalnością oraz zwrotów kosztów w takich sytuacjach wciąż zapewnią konsumentom wysoki poziom bezpieczeństwa – wyjaśnia.

Czytaj więcej

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wiceministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedsta
Biura Podróży
ESPT: Kończy się pobłażliwość organów ścigania dla nielegalnych organizatorów turystyki

Niewiadomski zwraca uwagę, że usunięte zostały kontrowersyjne „3-godzinne pakiety samodzielne” i „powiązane usługi turystyczne”. To oznacza, że po wejściu w życie nowej dyrektywy możliwe będzie - pod pewnymi warunkami - uniknięcie powstania imprezy turystycznej przy oferowaniu klientom pojedynczych usług w ciągu 24 godzin od sprzedaży pierwszej z nich. Z kolei rezerwacja typu „click-through” będzie miała miejsce, gdy jeden element danych osobowych jest przekazywany do drugiego dostawcy w ciągu 24 godzin. Wcześniej konieczne było przekazanie kilku elementów danych.

Po stronie wad zmienionej dyrektywy prezes PIT wymienia rozszerzone obowiązki informacyjne. Organizatorzy będą musieli utworzyć system zarządzania reklamacjami. Zwroty kosztów nadal będą musiały być realizowane w ciągu 14 dni, również w sytuacjach kryzysowych  lekcja, z której decydenci europejscy nie wyciągnęli wniosków po doświadczeniach pandemii.

Ile turystyki w Europie?

Turystyka ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki – odpowiada za ponad 10 procent światowego PKB. Dzięki rosnącym dochodom, niższym kosztom podróży i rosnącej ofercie, liczba turystów wzrosła z 680 milionów w 2000 roku do ponad 1,5 miliarda w 2019 roku. Unia Europejska jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie, przyciągając ok. dwie trzecie wszystkich międzynarodowych podróżnych w 2022 roku. Branża turystyczna jest istotnym sektorem gospodarki UE, obejmując ok. 2,3 miliona przedsiębiorstw i zatrudniając 10,9 miliona osób (2020 rok).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) biuro podróży Polska Izba Turystyki Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) dyrektywa w sprawie imprez turystycznych
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Rekordowy rok niemieckich touroperatorów napędzany cenami, nie klientami
Biura Podróży
Rekordowy rok niemieckich touroperatorów napędzany cenami, nie klientami
Koniec prac nad rewizją dyrektywy o imprezach turystycznych. Co się zmieni?
Biura Podróży
Koniec prac nad rewizją dyrektywy o imprezach turystycznych. Co się zmieni?
W biurach podróży mała przecena czterech wakacyjnych kierunków. To już trzecia
Biura Podróży
W biurach podróży mała przecena czterech wakacyjnych kierunków. To już trzecia
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Zyski Rainbowa wystrzeliły. „Zamierzamy rosnąć z rynkiem, ale nie kosztem marż”
Biura Podróży
Zyski Rainbowa wystrzeliły. „Zamierzamy rosnąć z rynkiem, ale nie kosztem marż”
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama