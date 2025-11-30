Zyski Rainbowa wystrzeliły. „Zamierzamy rosnąć z rynkiem, ale nie kosztem marż”

Aktualizacja: 30.11.2025 10:10 Publikacja: 30.11.2025 03:06
Foto: Filip Frydrykiewicz
W piątek akcjonariusze, ale i wszyscy inni zainteresowani, mogli posłuchać otwartego wykładu, jaki przygotowało dla nich kierownictwo spółki giełdowej Rainbow Tours.
Prezes Maciej Szczechura i wiceprezes Piotr Burwicz spotkali się z nimi podczas transmitowanego na żywo webinaru. Punktem wyjścia było ogłoszenie wyników spółki po trzecim, a więc najważniejszym w branży turystycznej, kwartale.
Czytaj więcej
Spółka Rainbow Tours poinformowała o nowej gwarancji ubezpieczeniowej, jaką uzyskała na kolejny r...
Grupa Rainbow, w skład której wchodzi biuro podróży Rainbow i sieć pięciu hoteli w Grecji pod marką White Olive, miała od początku roku 3,75 miliarda złotych przychodów (rok wcześniej było to 3,34 miliarda złotych), z czego prawie 3,6 miliarda to przychody samego biura podróży Rainbow (3,3 miliarda rok wcześniej). Oznaczało to 12,3 procent wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku, a w wypadku biura podróży – 7,8 procent. Temu pierwszemu wynikowi pomogło, jak wyjaśniał Burwicz, włączenie do sieci piątego hotelu pod marką White Olive. Hotel mieści się na wyspie Kos i ma 338 pokojów.
Zysk netto wyniósł prawie 245 miliony złotych (w 2024 – ponad 260 milionów złotych), w tym samego touroperatora 220 milionów (243,8 miliona w 2024 roku).
Zysk netto, jaki tylko w trzecim kwartale uzyskała grupa to 160 milionów złotych, a więc bardzo zbliżony do rekordowego zysku zeszłorocznego, który wyniósł 163 miliony złotych netto. Jak wyjaśniali prezesi, słaby pod tym względem drugi kwartał – 26,8 miliona złotych wobec 58,1 miliona rok wcześniej, co oznaczało spadek o 54 procent – nie był wcale dla nich zaskoczeniem, wynikał bowiem z sezonowości biznesu turystycznego.
Foto: Rainbow
– To, co wyróżnia rynek touroperatorski to sezonowość – tłumaczył Burwicz. – Wyniki drugiego kwartału mogą się bardzo różnić od wyników trzeciego kwartału. Są sezony, kiedy popyt i podaż są bardzo dobrze dopasowane, tak było na przykład w 2024 roku, ale są i takie, w których popyt i podaż się rozmijają – przekonywał.
A Szczechura wyjaśniał mniej zorientowanym, że touroperatorzy zapewniają sobie pokoje w hotelach z rocznym wyprzedzeniem, by uzyskać jak najlepsze ceny. Pociąga to za sobą przejęcie ryzyka jak najlepszego wypełnienia tych pokojów gośćmi od początku do końca sezonu.
Foto: Rainbow
Menedżerowie podkreślali też, pokazując cyfry z ostatnich lat, że efektywność ich spółki rośnie – chociaż przychody biura podróży zwiększyły obroty od roku 2019 dwukrotnie, to zyski netto są nawet kilkukrotnie wyższe.
Jak mówili, wyjazdy zagraniczne z biurami podróży rosną w Polsce szybciej niż średnia w Europie, ale Polska ciągle jeszcze goni w tej dziedzinie rozwinięte kraje, jak Czechy, Niemcy czy Skandynawię, co pokazuje tylko, że jej potencjał jest jeszcze duży.
Przywołali prognozy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata mówiące, że w przyszłym roku przychody polskiego rynku turystyki wyjazdowej powinny urosnąć o 10 procent, a liczba klientów biur podróży o 8 procent. – Zakładamy, że będziemy podobnie rosnąć i do tego dostosowujemy strategię spółki – deklarował Szczechura.
Przedstawił też dane z 2024 roku, pokazujące pozycję siedmiu największych biur podróży, które obsługują 90 procent wyjazdów zagranicznych. Chodzi o TUI, Itakę, Rainbowa, Corala Travel, Anex Tour, Exim tour i Grecosa. Wynikało z nich, że średnia wzrostu przychodów z imprez turystycznych, jaką uzyskał Rainbow (24,6 procent) była większa niż dwóch liderów rynku, co prowadzi do wniosku, że Rainbow nadrabia różnicę dzielącą go od największych. Dzięki temu wszedł też do grona touroperatorów osiągających przychody większe niż 4 miliardy złotych rocznie.
Foto: Rainbow
– Staramy się rosnąć równo z rynkiem, żeby nie tracić w nim udziałów, ale wzrost nie jest dla nas celem samym w sobie, tym celem jest marżowość. Nie zamierzamy rosnąć kosztem marżowości – podkreślił Szczechura.
Menedżerowie pochwalili się wynikami sprzedaży wyjazdów na sezon zimowy, który potrwa od listopada 2025 roku do połowy kwietnia 2026 roku. Są to głównie wyjazdy do dalekich krajów. Pierwszy raz w tym roku Rainbow sprzedał do tej pory więcej miejsc w samolotach do Tajlandii (14 procent) niż do Egiptu (12 procent). Na trzecim miejscu znalazł się Wietnam (8 procent), a dalej Maroko (6 procent) i Kenia (5 procent).
Foto: Rainbow
– Nasze szerokokadłubowe samoloty będą tej zimy latać pięć razy w tygodniu do Tajlandii – trzy razy do Bangkoku (z Warszawy, Katowic i Poznania) i dwa razy na Phuket (z Katowic i Warszawy) – i trzy razy do Wietnamu na wyspę Phu Quoc. W tym roku stosujemy strategię zwiększenia liczby lotnisk, z których można polecieć z nami na egzotyczne zimowe wakacje. Do Maroka zabierzemy klientów z pięciu miast, a do Sri Lanki z czterech – ciągnął Szczechura. – Dla pewnej grupy klientów zimowy wyjazd do egzotycznego kraju to już część stylu życia, a my jesteśmy liderem dalekich kierunków – dodał.
Na koniec Piotr Burwicz i Maciej Szczechura zdradzili jeszcze swoje plany wobec kupionego w sierpniu przez Rainbowa biura podróży w Rumunii. Jego nazwa, Paralel 45, oznacza Równoleżnik 45, co nawiązuje do równoleżnika przechodzącego niedaleko Bukaresztu.
Na razie rumuński touroperator przynosi straty, ale w ciągu dwóch, trzech lat, nowy właściciel zamierza spowodować, że stanie się rentowny. Polski właściciel przenosi już do niego swoje know-how, rozbudowuje sieć sprzedaży o nowe punkty w centrach handlowych (do tej pory nie miał ich w takich miejscach) i inwestuje w e-commerce, a przede wszystkim zwiększył o 60 procent, porównując rok do roku, jego ofertę dla turystów.
Foto: Rainbow
– Dużo już udało się zrobić, ale jeszcze też dużo jest do zrobienia. Czujemy dobrą energię w tej firmie, która ma silną, rozpoznawalną w Rumunii markę, tyle że trudno jej się było odbić po pandemii – mówił Szczechura.
Czytaj więcej
Dzięki współpracy z biurem podróży Rainbow mamy zastępcze z Fundacji Happy Kids mogły przez tydzi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W piątek akcjonariusze, ale i wszyscy inni zainteresowani, mogli posłuchać otwartego wykładu, jaki przygotowało dla nich kierownictwo spółki giełdowej Rainbow Tours.
Prezes Maciej Szczechura i wiceprezes Piotr Burwicz spotkali się z nimi podczas transmitowanego na żywo webinaru. Punktem wyjścia było ogłoszenie wyników spółki po trzecim, a więc najważniejszym w branży turystycznej, kwartale.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
581 milionów złotych – na taką sumę opiewa nowa umowa biura podróży Coral Travel Poland z czarterową linią lotni...
Biuro podróży Exim tours uzyskało w tym roku znaczący wynik. Liczba jego klientów przekroczyła pierwszy raz 300...
Prokuratura Krajowa zdecydowała, że 21 umorzonych wcześniej spraw dotyczących nielegalnej działalności turystycz...
Najnowszy, 19. pakiet sankcji UE wobec Rosji, obowiązujący od 23 października, pierwszy raz obejmuje usługi tury...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas