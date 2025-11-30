Zyski Rainbowa wystrzeliły. „Zamierzamy rosnąć z rynkiem, ale nie kosztem marż”

Z tego artykułu dowiesz się: Jak sezonowość rynku turystycznego wpływa na wyniki biura podróży Rainbow.

Jak wygląda pozycja Rainbowa na polskim rynku turystyki wyjazdowej.

Jakie kierunki wyjazdów na zimę są najpopularniejsze w Rainbow.

Jakie plany ma Rainbow wobec biura podróży kupionego w Rumunii.

W piątek akcjonariusze, ale i wszyscy inni zainteresowani, mogli posłuchać otwartego wykładu, jaki przygotowało dla nich kierownictwo spółki giełdowej Rainbow Tours.

Reklama Reklama

Prezes Maciej Szczechura i wiceprezes Piotr Burwicz spotkali się z nimi podczas transmitowanego na żywo webinaru. Punktem wyjścia było ogłoszenie wyników spółki po trzecim, a więc najważniejszym w branży turystycznej, kwartale.

Grupa Rainbow, w skład której wchodzi biuro podróży Rainbow i sieć pięciu hoteli w Grecji pod marką White Olive, miała od początku roku 3,75 miliarda złotych przychodów (rok wcześniej było to 3,34 miliarda złotych), z czego prawie 3,6 miliarda to przychody samego biura podróży Rainbow (3,3 miliarda rok wcześniej). Oznaczało to 12,3 procent wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku, a w wypadku biura podróży – 7,8 procent. Temu pierwszemu wynikowi pomogło, jak wyjaśniał Burwicz, włączenie do sieci piątego hotelu pod marką White Olive. Hotel mieści się na wyspie Kos i ma 338 pokojów.