Reklama
Rozwiń
Reklama

Unijne sankcje wobec Rosji trafiają w turystykę. Jak reagują Niemcy?

Najnowszy, 19. pakiet sankcji UE wobec Rosji, obowiązujący od 23 października, pierwszy raz obejmuje usługi turystyczne - linie lotnicze, biura podróży, biura podróży. Celem jest ograniczenie zysków Rosji z turystyki i zniechęcenie do podróżowania do tego kraju.

Publikacja: 25.11.2025 23:42

Unijne sankcje wobec Rosji trafiają w turystykę. Jak reagują Niemcy?

Foto: PAP/EPA, Yuri Kochetkov

Marzena Buczkowska-German

Nowe regulacje, przyjęte przez Komisję Europejską, przewidują zakaz świadczenia usług „bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną w Rosji”, pisze niemiecki portal branży turystycznej touristik aktuell.

Zgodnie z informacją przekazaną członkom przez Niemiecki Związek Turystyczny (DRV), zakaz wynika z artykułu 5 ust. 2 rozporządzenia sankcyjnego. Obejmuje on zarówno sprzedaż, jak i pośrednictwo w organizacji podróży do Rosji oraz usług świadczonych na jej terytorium.

Za „turystyczne aktywności” rozporządzenie uznaje m.in. organizowanie i rezerwację wyjazdów, noclegów oraz transportu osób i ich bagażu. Zabronione są również doradztwo i wsparcie w planowaniu podróży, wystawianie biletów lotniczych i promowych, a także usługi przewodnickie oraz działania marketingowe związane z rosyjską turystyką.

DRV ostrzega przedsiębiorców przed poważnymi konsekwencjami naruszenia embarga. Jak wyjaśnia Christian Hipp, prawnik specjalizujący się w unijnym prawie sankcyjnym z kancelarii Advant Beiten, świadome złamanie zakazu może być w Niemczech uznane za przestępstwo w rozumieniu §18 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsgesetz).

Czytaj więcej

Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych
Biura Podróży
Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych
Reklama
Reklama

Rosja usuwana z systemów

Część firm już wprowadziła działania zapobiegawcze. Best Aerticket Service poinformowała partnerów, że natychmiast blokuje wszystkie wyniki wyszukiwania obejmujące trasy przez rosyjskie lotniska w systemach Cockpit Flights i Cockpit API. Automatyczne wystawianie biletów na takie rejsy zostaje dezaktywowane.

Jednocześnie z wszystkich narzędzi do rezerwacji hoteli i ofert pakietowych usuwane są treści związane z Rosją – co dotyczy ok. 20 krajowych i międzynarodowych konsolidatorów należących do grupy.

Firma podkreśla, że sankcje nie obejmują realizacji rezerwacji sprzed 24 października. Czynności niezbędne do wypełnienia takich umów mogą być wykonywane jeszcze do 1 stycznia 2026 roku.

Pakiet sankcyjny jest już 19. zestawem środków podjętych przez UE od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Komisja Europejska uruchomiła także specjalny helpdesk, który odpowiada na pytania dotyczące stosowania sankcji.

Czytaj więcej

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, wyjaśniał posłom, że dzięki deregulacji poprawią się
Biura Podróży
Nowe korzyści i nowe obowiązki biur podróży – Sejm zmienił ustawę o imprezach turystycznych

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Miejsca Regiony Europa Niemcy Rosja sankcje

Nowe regulacje, przyjęte przez Komisję Europejską, przewidują zakaz świadczenia usług „bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną w Rosji”, pisze niemiecki portal branży turystycznej touristik aktuell.

Zgodnie z informacją przekazaną członkom przez Niemiecki Związek Turystyczny (DRV), zakaz wynika z artykułu 5 ust. 2 rozporządzenia sankcyjnego. Obejmuje on zarówno sprzedaż, jak i pośrednictwo w organizacji podróży do Rosji oraz usług świadczonych na jej terytorium.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wiceministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedsta
Biura Podróży
ESPT: Kończy się pobłażliwość organów ścigania dla nielegalnych organizatorów turystyki
Koniec z jedzeniem przy stoliku na ulicy. Włoskie miasto zakazuje
Biura Podróży
Koniec z jedzeniem przy stoliku na ulicy. Włoskie miasto zakazuje
Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”
Biura Podróży
Grecos podsumował sezon. „W lecie mieliśmy najlepszą sprzedaż w historii”
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Dwa tysiące złotych oszczędności na jednej wycieczce? To możliwe – pokazują eksperci
Biura Podróży
Dwa tysiące złotych oszczędności na jednej wycieczce? To możliwe – pokazują eksperci
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama