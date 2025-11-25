Unijne sankcje wobec Rosji trafiają w turystykę. Jak reagują Niemcy?

Aktualizacja: 26.11.2025 01:26 Publikacja: 25.11.2025 23:42
Nowe regulacje, przyjęte przez Komisję Europejską, przewidują zakaz świadczenia usług „bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną w Rosji”, pisze niemiecki portal branży turystycznej touristik aktuell.
Zgodnie z informacją przekazaną członkom przez Niemiecki Związek Turystyczny (DRV), zakaz wynika z artykułu 5 ust. 2 rozporządzenia sankcyjnego. Obejmuje on zarówno sprzedaż, jak i pośrednictwo w organizacji podróży do Rosji oraz usług świadczonych na jej terytorium.
Za „turystyczne aktywności” rozporządzenie uznaje m.in. organizowanie i rezerwację wyjazdów, noclegów oraz transportu osób i ich bagażu. Zabronione są również doradztwo i wsparcie w planowaniu podróży, wystawianie biletów lotniczych i promowych, a także usługi przewodnickie oraz działania marketingowe związane z rosyjską turystyką.
DRV ostrzega przedsiębiorców przed poważnymi konsekwencjami naruszenia embarga. Jak wyjaśnia Christian Hipp, prawnik specjalizujący się w unijnym prawie sankcyjnym z kancelarii Advant Beiten, świadome złamanie zakazu może być w Niemczech uznane za przestępstwo w rozumieniu §18 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsgesetz).
Część firm już wprowadziła działania zapobiegawcze. Best Aerticket Service poinformowała partnerów, że natychmiast blokuje wszystkie wyniki wyszukiwania obejmujące trasy przez rosyjskie lotniska w systemach Cockpit Flights i Cockpit API. Automatyczne wystawianie biletów na takie rejsy zostaje dezaktywowane.
Jednocześnie z wszystkich narzędzi do rezerwacji hoteli i ofert pakietowych usuwane są treści związane z Rosją – co dotyczy ok. 20 krajowych i międzynarodowych konsolidatorów należących do grupy.
Firma podkreśla, że sankcje nie obejmują realizacji rezerwacji sprzed 24 października. Czynności niezbędne do wypełnienia takich umów mogą być wykonywane jeszcze do 1 stycznia 2026 roku.
Pakiet sankcyjny jest już 19. zestawem środków podjętych przez UE od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Komisja Europejska uruchomiła także specjalny helpdesk, który odpowiada na pytania dotyczące stosowania sankcji.
