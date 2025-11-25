Unijne sankcje wobec Rosji trafiają w turystykę. Jak reagują Niemcy?

Nowe regulacje, przyjęte przez Komisję Europejską, przewidują zakaz świadczenia usług „bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną w Rosji”, pisze niemiecki portal branży turystycznej touristik aktuell.

Zgodnie z informacją przekazaną członkom przez Niemiecki Związek Turystyczny (DRV), zakaz wynika z artykułu 5 ust. 2 rozporządzenia sankcyjnego. Obejmuje on zarówno sprzedaż, jak i pośrednictwo w organizacji podróży do Rosji oraz usług świadczonych na jej terytorium.

Za „turystyczne aktywności” rozporządzenie uznaje m.in. organizowanie i rezerwację wyjazdów, noclegów oraz transportu osób i ich bagażu. Zabronione są również doradztwo i wsparcie w planowaniu podróży, wystawianie biletów lotniczych i promowych, a także usługi przewodnickie oraz działania marketingowe związane z rosyjską turystyką.

DRV ostrzega przedsiębiorców przed poważnymi konsekwencjami naruszenia embarga. Jak wyjaśnia Christian Hipp, prawnik specjalizujący się w unijnym prawie sankcyjnym z kancelarii Advant Beiten, świadome złamanie zakazu może być w Niemczech uznane za przestępstwo w rozumieniu §18 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsgesetz).