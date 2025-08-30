Rainbow przedłuża rekordową gwarancję. Zapowiada "wysoki wzrost jednocyfrowy" sprzedaży

Aktualizacja: 30.08.2025 04:06 Publikacja: 30.08.2025 01:15
Nowa umowa zawarta przez spółkę prowadzącą biuro podróży Rainbow opiewa na 440 milionów złotych. To rekordowa suma w historii tego touroperatora, ale zarazem równa wysokości do jakiej firma podniosła swoje zabezpieczenie w lipcu tego roku. Wtedy zwiększyła bowiem sumę gwarancyjną z 380 milionów złotych do 440 milionów złotych. Musiała zrobić to w trakcie sezonu turystycznego, ponieważ jej obroty wzrosły i gwarancja straciła walor proporcjonalności.
Nowa umowa z TU Europa na kolejne 12 miesięcy jest więc niejako przedłużeniem ostatniego kontraktu, tego po korekcie.
Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń klientów, powstałych w razie niewypłacalności biura podróży w okresie od 17 września 2025 roku do 16 września 2026 roku.
Nie jest przy tym wykluczone, że będzie zwiększona w trakcie roku. Wszystko zależy od obrotów firmy. Na razie Rainbow Tours podaje w ostatnim raporcie, że w lipcu jego przychody wzrosły, porównując rok do roku, o 5,4 procent do 636,7 miliona złotych, a od stycznia do końca lipca o 9,8 procent, do 2,44 miliarda złotych.
Jak mówił w niedawnym wywiadzie dla PAP Biznes prezes spółki Rainbow Tours Maciej Szczechura, przebieg dotychczasowej sprzedaży wskazuje, że pod względem marży i zysku bieżący rok będzie bardzo dobry dla biur podróży, w tym dla Rainbowa. "Pewnie drugi albo trzeci najlepszy w historii".
Szczechura przyznał, że choć Rainbow miał rekordowy pierwszy kwartał tego roku, zarówno jeżeli chodzi o liczbę klientów, jak i wynik finansowy, to drugi kwartał, "był nieco spokojniejszy", bo na rynku widać było większą walkę konkurencyjną o marże niż w poprzednich dwóch latach. Sytuację poprawiły znowu wakacje, kiedy nastąpił wyraźny wzrost popytu, a co za tym idzie, marż biur podróży.
- Zakładamy, że sprzedaż grupy [Rainbow] wzrośnie w tym roku w tempie wysokim jednocyfrowym – podsumował Szczechura.
