Reklama

Rainbow przedłuża rekordową gwarancję. Zapowiada "wysoki wzrost jednocyfrowy" sprzedaży

Spółka Rainbow Tours poinformowała o nowej gwarancji ubezpieczeniowej, jaką uzyskała na kolejny rok działalności w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa. Wysokość zabezpieczenia chroniącego klientów pozostanie na tej samej wysokości co ostatnio.

Publikacja: 30.08.2025 01:15

Rainbow przedłuża rekordową gwarancję. Zapowiada "wysoki wzrost jednocyfrowy" sprzedaży

Foto: Rainbow

Filip Frydrykiewicz

Nowa umowa zawarta przez spółkę prowadzącą biuro podróży Rainbow opiewa na 440 milionów złotych. To rekordowa suma w historii tego touroperatora, ale zarazem równa wysokości do jakiej firma podniosła swoje zabezpieczenie w lipcu tego roku. Wtedy zwiększyła bowiem sumę gwarancyjną z 380 milionów złotych do 440 milionów złotych. Musiała zrobić to w trakcie sezonu turystycznego, ponieważ jej obroty wzrosły i gwarancja straciła walor proporcjonalności.

Nowa umowa z TU Europa na kolejne 12 miesięcy jest więc niejako przedłużeniem ostatniego kontraktu, tego po korekcie.

Czytaj więcej

W pierwszym okresie sprzedaży touroperator nastawia się na rodziny z dziećmi
Biura Podróży
Rainbow: Ruszamy ze sprzedażą lata 2026. Mamy trzy nowe wakacyjne kierunki

Nowa gwarancja zabezpieczy klientów Rainbowa do września 2026 roku

Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń klientów, powstałych w razie niewypłacalności biura podróży w okresie od 17 września 2025 roku do 16 września 2026 roku.

Nie jest przy tym wykluczone, że będzie zwiększona w trakcie roku. Wszystko zależy od obrotów firmy. Na razie Rainbow Tours podaje w ostatnim raporcie, że w lipcu jego przychody wzrosły, porównując rok do roku, o 5,4 procent do 636,7 miliona złotych, a od stycznia do końca lipca o 9,8 procent, do 2,44 miliarda złotych.

Reklama
Reklama

Szykuje się jeden z lepszych wyników w historii biura podróży

Jak mówił w niedawnym wywiadzie dla PAP Biznes prezes spółki Rainbow Tours Maciej Szczechura, przebieg dotychczasowej sprzedaży wskazuje, że pod względem marży i zysku bieżący rok będzie bardzo dobry dla biur podróży, w tym dla Rainbowa. "Pewnie drugi albo trzeci najlepszy w historii".

Czytaj więcej

Zakup biura podróży w Rumunii to kolejny etap w rozwoju zagranicznego Rainbow - mówi prezes Maciej S
Biura Podróży
Rainbow kupił biuro podróży w Rumunii. "Inwestujemy w rozwój za granicą"

Szczechura przyznał, że choć Rainbow miał rekordowy pierwszy kwartał tego roku, zarówno jeżeli chodzi o liczbę klientów, jak i wynik finansowy, to drugi kwartał, "był nieco spokojniejszy", bo na rynku widać było większą walkę konkurencyjną o marże niż w poprzednich dwóch latach. Sytuację poprawiły znowu wakacje, kiedy nastąpił wyraźny wzrost popytu, a co za tym idzie, marż biur podróży.

- Zakładamy, że sprzedaż grupy [Rainbow] wzrośnie w tym roku w tempie wysokim jednocyfrowym – podsumował Szczechura.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Turystyka biuro podróży gwarancja ubezpieczeniowa Rainbow Tours

Nowa umowa zawarta przez spółkę prowadzącą biuro podróży Rainbow opiewa na 440 milionów złotych. To rekordowa suma w historii tego touroperatora, ale zarazem równa wysokości do jakiej firma podniosła swoje zabezpieczenie w lipcu tego roku. Wtedy zwiększyła bowiem sumę gwarancyjną z 380 milionów złotych do 440 milionów złotych. Musiała zrobić to w trakcie sezonu turystycznego, ponieważ jej obroty wzrosły i gwarancja straciła walor proporcjonalności.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Prezes spółek łączących marki Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo-Wschodniej Dariu
Biura Podróży
Wakacje.pl, Travelplanet i Invia z jednym zarządem. „Jeden team dla wszystkich marek”
10 tysięcy pracowników TUI pracuje zdalnie. Najchętniej z Hiszpanii
Biura Podróży
10 tysięcy pracowników TUI pracuje zdalnie. Najchętniej z Hiszpanii
Traveldata zebrała i porównała ceny wakacji na 2026 rok. Jest taniej
Biura Podróży
Traveldata zebrała i porównała ceny wakacji na 2026 rok. Jest taniej
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Wirtualny asystent udziela klientom odpowiedzi na temat rezerwacj, lotów i reklamacji
Biura Podróży
TUI zatrudnił sztuczną inteligencję do odpowiadania klientom. „Od razu zauważyli poprawę”
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie