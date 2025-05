Rainbow kupił biuro podróży w Rumunii. "Inwestujemy w rozwój za granicą"

Firma od lat rozwija sprzedaż wyjazdów także poza granicami Polski, prowadząc współpracę z partnerami w państwach ościennych, głównie w Czechach, na Ukrainie, Słowacji i na Litwie, "co umożliwia dostęp do szerokiej gamy wyjazdów turystycznych również dla klientów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej".

Prezes Rainbowa: Inwestujemy w rozwój za granicą

- Decyzja o zakupie Paralela 45 to kolejny etap w rozwoju zagranicznym Rainbow – komentuje prezes Rainbow Tours S.A. Maciej Szczechura. - Rumunia to dynamicznie rozwijający się rynek, na którym rośnie zainteresowanie zorganizowaną turystyką zagraniczną. Wzrost PKB per capita, mierzony parytetem siły nabywczej przekłada się na coraz większą aktywność podróżniczą mieszkańców kraju. Jesteśmy przekonani, że nasze 35-letnie doświadczenie oraz know-how pozwolą nam znacząco rozwinąć ofertę Paralela 45 i wzmocnić jej pozycję rynkową – dodaje.

Założona w 1990 roku Paralela 45 obsługuje rocznie ponad 100 tysięcy klientów, organizując wyjazdy wypoczynkowe do Turcji, Grecji, Egiptu, Tunezji, Hiszpanii, Włoch, Portugali, na Cypr i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z wylotami ze wszystkich rumuńskich lotnisk.

Paralela 45 posiada ma też znaczącą pozycję na rynku turystyki krajowej, obejmującej wyjazdy nad Morze Czarne i w Karpaty oraz wakacje szyte na miarę, luksusowe usługi przyjazdowe i podróże służbowe.

Ma przy tym sieć sprzedaży składającą się z 50 oddziałów w największych miastach w Rumunii. Zatrudnia 220 pracowników.