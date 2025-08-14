Branża turystyki motywacyjnej: Stop nagonce na przedsiębiorców korzystających z KPO

Aktualizacja: 14.08.2025 15:51 Publikacja: 14.08.2025 13:07
To już kolejny głos organizacji branży turystycznej w sprawie dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa. Wzburzyła ona opinię publiczną, która protestowała przeciw zasilaniu publicznymi pieniędzmi takich przedsięwzięć jak klub dla swingersów, muzeum ziemniaka czy platforma do nauki gry w brydża.
Dostało się również samym przedsiębiorcom, oskarżanym o nieuczciwość i wyłudzanie pieniędzy.
"Jako Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel stanowczo protestujemy przeciwko toczącej się w mediach i internecie nagonce na przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji KPO.
Jak sama nazwa wskazuje, są to dotacje, czyli forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno, w czasie pandemii, pozbawieni byliśmy możliwości zarabiania. Mimo tego utrzymywaliśmy naszych pracowników i ich rodziny, sami będąc w kłopotach. Mogliśmy inaczej spożytkować środki, które otrzymaliśmy od Państwa, ale razem z naszymi zespołami postanowiliśmy przetrwać. Niektórzy z nas dostali pomoc, inni nie dostali nic.
Dziś, kiedy pojawiła się szansa na wzmocnienie firm, mierzymy się z falą niesprawiedliwych komentarzy i oskarżeń.
Dotacje z KPO to nie „darmowe pieniądze” – to projekty, które w części finansuje KPO, a w części przedsiębiorca z własnych środków. Wymagają one spełnienia jasno określonych kryteriów, podobnych do tych, które od lat obowiązują przy wszelkich programach wsparcia.
Te inwestycje mają służyć rozbudowie biznesu i zwiększeniu jego odporności na niespodziewane okoliczności. Branża turystyczna, w której działamy, szczególnie narażona jest na czynniki od nas niezależne: konflikty polityczne, wojny, ekstremalne zjawiska pogodowe, opóźnienia i strajki linii lotniczych. Za wszystkie te sytuacje odpowiadamy przed naszymi klientami, choć nie mamy na nie wpływu.
Rozbudowanie działalności o tzw. „drugą nogę” biznesową – dzięki inwestycjom możliwym właśnie dzięki takim dotacjom – to realny sposób na zabezpieczenie naszych firm i miejsc pracy w przyszłości.
Apelujemy do opinii publicznej i mediów o rzetelność i uczciwość w relacjonowaniu tematu. Za każdą dotacją stoi przedsiębiorca, jego pracownicy, ich rodziny oraz ogromne ryzyko, jakie codziennie podejmujemy, prowadząc działalność w wymagających, często nieprzewidywalnych warunkach".
