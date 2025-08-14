Reklama

Branża turystyki motywacyjnej: Stop nagonce na przedsiębiorców korzystających z KPO

Apelujemy o rzetelność i uczciwość w relacjonowaniu tematu KPO. Za każdą dotacją stoi przedsiębiorca, jego pracownicy, ich rodziny i ogromne ryzyko, jakie codziennie podejmuje, prowadząc działalność w często nieprzewidywalnych warunkach – pisze Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT).

Publikacja: 14.08.2025 13:07

Branża turystyki motywacyjnej: Stop nagonce na przedsiębiorców korzystających z KPO

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

To już kolejny głos organizacji branży turystycznej w sprawie dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa. Wzburzyła ona opinię publiczną, która protestowała przeciw zasilaniu publicznymi pieniędzmi takich przedsięwzięć jak klub dla swingersów, muzeum ziemniaka czy platforma do nauki gry w brydża.

Dostało się również samym przedsiębiorcom, oskarżanym o nieuczciwość i wyłudzanie pieniędzy.

Poniżej publikujemy w całości oświadczenie SOIT.

Czytaj więcej

Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Zuzanna Sprycha
Biura Podróży
Turystyczna Organizacja Otwarta: KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja

Stanowisko Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) wobec fali hejtu na przedsiębiorców korzystających z dotacji KPO

"Jako Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel stanowczo protestujemy przeciwko toczącej się w mediach i internecie nagonce na przedsiębiorców, którzy skorzystali z dotacji KPO.

Reklama
Reklama

Jak sama nazwa wskazuje, są to dotacje, czyli forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno, w czasie pandemii, pozbawieni byliśmy możliwości zarabiania. Mimo tego utrzymywaliśmy naszych pracowników i ich rodziny, sami będąc w kłopotach. Mogliśmy inaczej spożytkować środki, które otrzymaliśmy od Państwa, ale razem z naszymi zespołami postanowiliśmy przetrwać. Niektórzy z nas dostali pomoc, inni nie dostali nic.

Dziś, kiedy pojawiła się szansa na wzmocnienie firm, mierzymy się z falą niesprawiedliwych komentarzy i oskarżeń.

Czytaj więcej

Elżbieta Lendo prezes Fundacji Polskich Hoteli Niezależnych
Hotele
Polskie Hotele Niezależne: Hejt na KPO podważa sens naszej pracy, szkodzi państwu i turystyce

Dotacje z KPO to nie „darmowe pieniądze” – to projekty, które w części finansuje KPO, a w części przedsiębiorca z własnych środków. Wymagają one spełnienia jasno określonych kryteriów, podobnych do tych, które od lat obowiązują przy wszelkich programach wsparcia.

Te inwestycje mają służyć rozbudowie biznesu i zwiększeniu jego odporności na niespodziewane okoliczności. Branża turystyczna, w której działamy, szczególnie narażona jest na czynniki od nas niezależne: konflikty polityczne, wojny, ekstremalne zjawiska pogodowe, opóźnienia i strajki linii lotniczych. Za wszystkie te sytuacje odpowiadamy przed naszymi klientami, choć nie mamy na nie wpływu.

Rozbudowanie działalności o tzw. „drugą nogę” biznesową – dzięki inwestycjom możliwym właśnie dzięki takim dotacjom – to realny sposób na zabezpieczenie naszych firm i miejsc pracy w przyszłości.

Reklama
Reklama

Apelujemy do opinii publicznej i mediów o rzetelność i uczciwość w relacjonowaniu tematu. Za każdą dotacją stoi przedsiębiorca, jego pracownicy, ich rodziny oraz ogromne ryzyko, jakie codziennie podejmujemy, prowadząc działalność w wymagających, często nieprzewidywalnych warunkach".

Czytaj więcej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska
Nowe Trendy
Rzecznik MŚP o „aferze KPO”: Pomówienia osłabiają konkurencyjność polskiej gospodarki

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

KPO SOIT

To już kolejny głos organizacji branży turystycznej w sprawie dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa. Wzburzyła ona opinię publiczną, która protestowała przeciw zasilaniu publicznymi pieniędzmi takich przedsięwzięć jak klub dla swingersów, muzeum ziemniaka czy platforma do nauki gry w brydża.

Dostało się również samym przedsiębiorcom, oskarżanym o nieuczciwość i wyłudzanie pieniędzy.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Zuzanna Sprycha
Biura Podróży
Turystyczna Organizacja Otwarta: KPO dla przedsiębiorców to nie koszt, lecz inwestycja
Unia Europejska: VAT w turystyce do remontu. Musi być prostszy
Biura Podróży
Unia Europejska: VAT w turystyce do remontu. Musi być prostszy
Internetowe platformy z biletami lotniczymi obiecują poprawę – zwrot pieniędzy w 14 dni
Biura Podróży
Internetowe platformy z biletami lotniczymi obiecują poprawę – zwrot pieniędzy w 14 dni
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie
Biura Podróży
Wyszukiwarka lotów: Nadchodzi rewolucja agentów AI. Mamy dla nich nowe rozwiązanie
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie