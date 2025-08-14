Branża turystyki motywacyjnej: Stop nagonce na przedsiębiorców korzystających z KPO

Jak sama nazwa wskazuje, są to dotacje, czyli forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno, w czasie pandemii, pozbawieni byliśmy możliwości zarabiania. Mimo tego utrzymywaliśmy naszych pracowników i ich rodziny, sami będąc w kłopotach. Mogliśmy inaczej spożytkować środki, które otrzymaliśmy od Państwa, ale razem z naszymi zespołami postanowiliśmy przetrwać. Niektórzy z nas dostali pomoc, inni nie dostali nic.

Dziś, kiedy pojawiła się szansa na wzmocnienie firm, mierzymy się z falą niesprawiedliwych komentarzy i oskarżeń.

Dotacje z KPO to nie „darmowe pieniądze” – to projekty, które w części finansuje KPO, a w części przedsiębiorca z własnych środków. Wymagają one spełnienia jasno określonych kryteriów, podobnych do tych, które od lat obowiązują przy wszelkich programach wsparcia.

Te inwestycje mają służyć rozbudowie biznesu i zwiększeniu jego odporności na niespodziewane okoliczności. Branża turystyczna, w której działamy, szczególnie narażona jest na czynniki od nas niezależne: konflikty polityczne, wojny, ekstremalne zjawiska pogodowe, opóźnienia i strajki linii lotniczych. Za wszystkie te sytuacje odpowiadamy przed naszymi klientami, choć nie mamy na nie wpływu.

Rozbudowanie działalności o tzw. „drugą nogę” biznesową – dzięki inwestycjom możliwym właśnie dzięki takim dotacjom – to realny sposób na zabezpieczenie naszych firm i miejsc pracy w przyszłości.