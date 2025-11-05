Rainbow zabrał mamy zastępcze na tygodniowe wakacje do Tunezji

Aktualizacja: 05.11.2025 22:07 Publikacja: 05.11.2025 19:45
Foto: Rainbow
Mamy zastępcze z Fundacji Happy Kids wyjechały z biurem podróży Rainbow na tygodniowy urlop do Tunezji – informuje touroperator w komunikacie.
„Mamy z wyboru” to prawdziwe superbohaterki, które nie szczędzą sił, by ich podopieczni czuli się kochani, bezpieczni i szczęśliwi. Są z nimi dniem i nocą – kiedy trzeba, stają się pielęgniarkami, kucharkami, psycholożkami, animatorkami i nauczycielkami w jednym.
Dzięki współpracy z Rainbowem mogły na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, zwolnić tempo i poczuć, że ktoś troszczy się o nie. Spacerowały po plaży, zwiedzały miasteczka i odpoczywały – relacjonuje Rainbow.
Czytaj więcej
Jordańska Akaba i kolumbijska Cartagena to nowe połączenia czarterowe z Katowice Airport, które w...
– Miłość dodaje sił, ale nawet największe serce, jak każdy mięsień, potrzebuje chwili odpoczynku. Te wakacje były właśnie taką chwilą – czasem na oddech, regenerację i radość – mówi prezes Fundacji Happy Kids Agnieszka Smarzyńska, cytowana w komunikacie.
– To już kolejny wyjazd, który zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Happy Kids i za każdym razem widzimy, jak bardzo jest potrzebny. Bez względu na szerokość geograficzną mama to najważniejsza osoba, która zawsze myśli o innych. Dlatego cieszymy się, że i tym razem to my mogliśmy zatroszczyć się o nie – o ich spokój, radość i chwilę tylko dla siebie – dodaje wiceprezes Rainbowa Piotr Burwicz.
Po powrocie do Polski wszystkie uczestniczki mówiły jednym głosem – ten wyjazd był nie tylko odpoczynkiem, ale też źródłem nowych sił, inspiracji i energii do dalszej pracy z dziećmi.
Czytaj więcej
Spółka Rainbow Tours poinformowała o nowej gwarancji ubezpieczeniowej, jaką uzyskała na kolejny r...
Współpraca Rainbowa z Fundacją Happy Kids trwa od 2018 roku. Zapoczątkowała ją naprawa Happy Busa – autobusu, który co roku wyrusza w trasę, by dostarczać wakacyjnych atrakcji dzieciom z małych miejscowości. Od tego czasu wspólnie udało się zrealizować wiele projektów – od konkursów z wyjazdami do Grecji, przez wyprawy do Turcji, aż po tegoroczną podróż do Tunezji.
Fundacja Happy Kids od 24 lat troszczy się o dzieci, których z różnych powodów nie mogą wychowywać biologiczni rodzice. Prowadzi 18 domów Happy Kids i ma pod opieką 150 dzieci. Pomaga także dzieciom ze wsi i ubogich rodzin – zapewnia im dostęp do kreatywnej rozrywki i edukacji, od 15 lat wysyłając w Polskę przerobione na mobilne place zabaw Happy Busy i wolontariuszy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mamy zastępcze z Fundacji Happy Kids wyjechały z biurem podróży Rainbow na tygodniowy urlop do Tunezji – informuje touroperator w komunikacie.
„Mamy z wyboru” to prawdziwe superbohaterki, które nie szczędzą sił, by ich podopieczni czuli się kochani, bezpieczni i szczęśliwi. Są z nimi dniem i nocą – kiedy trzeba, stają się pielęgniarkami, kucharkami, psycholożkami, animatorkami i nauczycielkami w jednym.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Europejska koalicja branży turystycznej, reprezentująca szerokie spektrum przedsiębiorstw z sektora podróży i tu...
Jordańska Akaba i kolumbijska Cartagena to nowe połączenia czarterowe z Katowice Airport, które w tym sezonie zi...
Sezon narciarski 2025/2026 biuro podróży Nekera otworzy w austriackiej Karyntii tradycyjną imprezą Skiopening, a...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Do zespołu biura podróży Exim tours dołączył Artur Makolągwa. Objął stanowisko kierownika marketingu i e-commerce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas