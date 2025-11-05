Rainbow zabrał mamy zastępcze na tygodniowe wakacje do Tunezji

– To już kolejny wyjazd, który zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Happy Kids i za każdym razem widzimy, jak bardzo jest potrzebny. Bez względu na szerokość geograficzną mama to najważniejsza osoba, która zawsze myśli o innych. Dlatego cieszymy się, że i tym razem to my mogliśmy zatroszczyć się o nie – o ich spokój, radość i chwilę tylko dla siebie – dodaje wiceprezes Rainbowa Piotr Burwicz.

Po powrocie do Polski wszystkie uczestniczki mówiły jednym głosem – ten wyjazd był nie tylko odpoczynkiem, ale też źródłem nowych sił, inspiracji i energii do dalszej pracy z dziećmi.

Wieloletnia współpraca Rainbowa i Fundacji Happy Kids

Współpraca Rainbowa z Fundacją Happy Kids trwa od 2018 roku. Zapoczątkowała ją naprawa Happy Busa – autobusu, który co roku wyrusza w trasę, by dostarczać wakacyjnych atrakcji dzieciom z małych miejscowości. Od tego czasu wspólnie udało się zrealizować wiele projektów – od konkursów z wyjazdami do Grecji, przez wyprawy do Turcji, aż po tegoroczną podróż do Tunezji.

Fundacja Happy Kids od 24 lat troszczy się o dzieci, których z różnych powodów nie mogą wychowywać biologiczni rodzice. Prowadzi 18 domów Happy Kids i ma pod opieką 150 dzieci. Pomaga także dzieciom ze wsi i ubogich rodzin – zapewnia im dostęp do kreatywnej rozrywki i edukacji, od 15 lat wysyłając w Polskę przerobione na mobilne place zabaw Happy Busy i wolontariuszy.