Rainbow zabrał mamy zastępcze na tygodniowe wakacje do Tunezji

Dzięki współpracy z biurem podróży Rainbow mamy zastępcze z Fundacji Happy Kids mogły przez tydzień odpoczywać od codziennych obowiązków w Tunezji.

Publikacja: 05.11.2025 19:45

Foto: Rainbow

Nelly Kamińska

Mamy zastępcze z Fundacji Happy Kids wyjechały z biurem podróży Rainbow na tygodniowy urlop do Tunezji – informuje touroperator w komunikacie.

„Mamy z wyboru”  to prawdziwe superbohaterki, które nie szczędzą sił, by ich podopieczni czuli się kochani, bezpieczni i szczęśliwi. Są z nimi dniem i nocą – kiedy trzeba, stają się pielęgniarkami, kucharkami, psycholożkami, animatorkami i nauczycielkami w jednym.

Dzięki współpracy z Rainbowem mogły na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, zwolnić tempo i poczuć, że ktoś troszczy się o nie. Spacerowały po plaży, zwiedzały miasteczka i odpoczywały – relacjonuje Rainbow.

– Miłość dodaje sił, ale nawet największe serce, jak każdy mięsień, potrzebuje chwili odpoczynku. Te wakacje były właśnie taką chwilą – czasem na oddech, regenerację i radość – mówi prezes Fundacji Happy Kids Agnieszka Smarzyńska, cytowana w komunikacie.

– To już kolejny wyjazd, który zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Happy Kids i za każdym razem widzimy, jak bardzo jest potrzebny. Bez względu na szerokość geograficzną mama to najważniejsza osoba, która zawsze myśli o innych. Dlatego cieszymy się, że i tym razem to my mogliśmy zatroszczyć się o nie – o ich spokój, radość i chwilę tylko dla siebie – dodaje wiceprezes Rainbowa Piotr Burwicz.

Po powrocie do Polski wszystkie uczestniczki mówiły jednym głosem – ten wyjazd był nie tylko odpoczynkiem, ale też źródłem nowych sił, inspiracji i energii do dalszej pracy z dziećmi.

Wieloletnia współpraca Rainbowa i Fundacji Happy Kids

Współpraca Rainbowa z Fundacją Happy Kids trwa od 2018 roku. Zapoczątkowała ją naprawa Happy Busa – autobusu, który co roku wyrusza w trasę, by dostarczać wakacyjnych atrakcji dzieciom z małych miejscowości. Od tego czasu wspólnie udało się zrealizować wiele projektów – od konkursów z wyjazdami do Grecji, przez wyprawy do Turcji, aż po tegoroczną podróż do Tunezji.

Fundacja Happy Kids od 24 lat troszczy się o dzieci, których z różnych powodów nie mogą wychowywać biologiczni rodzice. Prowadzi 18 domów Happy Kids i ma pod opieką 150 dzieci. Pomaga także dzieciom ze wsi i ubogich rodzin – zapewnia im dostęp do kreatywnej rozrywki i edukacji, od 15 lat wysyłając w Polskę przerobione na mobilne place zabaw Happy Busy i wolontariuszy.

