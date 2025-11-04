Rainbow wystartował z Katowic do Akaby. Za tydzień pierwszy rejs do Cartageny

Z Katowic wystartował dziś pierwszy lot czarterowy do Akaby w Jordanii – podaje katowickie lotnisko w komunikacie.

Połączenie to oferuje w ramach swojej zimowej siatki biuro podróży Rainbow, a rejsy obsługują boeingi 737 ze 189 miejscami na pokładzie, należące do polskiej czarterowej linii lotniczej Enter Air.

Loty odbywają się raz w tygodniu, we wtorki, ostatni zaplanowano na 21 kwietnia 2026 roku.

Dwie nowości w zimowej siatce czarterów Rainbowa z Katowic

Akaba nie jest jedyną nowością Rainbowa w sezonie zimowym 2025/2026 z wylotem z katowickiego lotniska. We wtorek 11 listopada wystartuje połączenie czarterowe do Cartageny w Kolumbii.