Rainbow wystartował z Katowic do Akaby. Za tydzień pierwszy rejs do Cartageny

Jordańska Akaba i kolumbijska Cartagena to nowe połączenia czarterowe z Katowice Airport, które w tym sezonie zimowym realizować będzie biuro podróży Rainbow.

Publikacja: 04.11.2025 13:26

Rainbow wystartował z Katowic do Akaby. Za tydzień pierwszy rejs do Cartageny

Foto: Jakub Mańka

Nelly Kamińska

Z Katowic wystartował dziś pierwszy lot czarterowy do Akaby w Jordanii – podaje katowickie lotnisko w komunikacie.

Połączenie to oferuje w ramach swojej zimowej siatki biuro podróży Rainbow, a rejsy obsługują boeingi 737 ze 189 miejscami na pokładzie, należące do polskiej czarterowej linii lotniczej Enter Air.

Loty odbywają się raz w tygodniu, we wtorki, ostatni zaplanowano na 21 kwietnia 2026 roku.

Czytaj więcej

Lotnisko w Katowicach z rekordową liczbą pasażerów. Czartery motorem wzrostu
Lotniska
Lotnisko w Katowicach z rekordową liczbą pasażerów. Czartery motorem wzrostu

Dwie nowości w zimowej siatce czarterów Rainbowa z Katowic

Akaba nie jest jedyną nowością Rainbowa w sezonie zimowym 2025/2026 z wylotem z katowickiego lotniska. We wtorek 11 listopada wystartuje połączenie czarterowe do Cartageny w Kolumbii.

Na tej trasie latał będzie raz w tygodniu szerokokadłubowy airbus A330 hiszpańskiej linii World2Fly, z częstotliwością jednego rejsu tygodniowo. Rejsy realizowane będą do 6 stycznia 2026 roku.

– Nowości biura podróży Rainbow – Akaba i Cartagena – to doskonały prognostyk dla sezonu zima 2025/2026. Spodziewamy się, że ten okres w Katowice Airport będzie rekordowy, między innymi dzięki bogatej siatce połączeń czarterowych, która obejmuje 35 kierunków do 24 państw położonych na pięciu kontynentach – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej

Zima na katowickim lotnisku - 75 kierunków, 66 lotnisk, 39 państw
Lotniska
Zima na katowickim lotnisku - 75 kierunków, 66 lotnisk, 39 państw

W 2024 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 6,4 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie ponad 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii katowickiego lotniska.

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska śląskie Katowice Regiony Azja Jordania Ameryka Południowa Kolumbia Firmy Katowice Airport czarter Rainbow Tours

